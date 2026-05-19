Πώς «διαβάζουν» στο Μαξίμου τα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού και τα πρώτα προειδοποιητικά πυρά
Στάση αναμονής τηρεί το Μέγαρο Μαξίμου έναντι της προοπτικής δημιουργίας των νέων κομμάτων που έχουν προαναγγελθεί από τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καρυστιανού, αν και ήδη έχουν ξεκινήσει τα πρώτα «προειδοποιητικά πυρά».
Επισήμως, οι περιπτώσεις δεν εξομοιώνονται, κυρίως γιατί ο κ. Τσίπρας έχει παρελθόν, ενώ η κυρία Καρυστιανού έχει μιλήσει ελάχιστα επί του πολιτικού προκειμένου με συνολικό τρόπο. Όμως ήδη τα νέα κόμματα είναι στο ραντάρ του Μαξίμου που, κατ’ αρχής, εκτιμά ότι δεν θα προστεθούν στα ήδη υπάρχοντα κόμματα, αντιθέτως θα διεμβολίσουν και θα «σαρώσουν» αρκετά από τα μικρομεσαία.
Αρχής γενομένης από τον κ. Τσίπρα, στα «πηγαδάκια» του συνεδρίου της ΝΔ πολλοί εκτιμούσαν ότι η δημιουργία του και η δυναμική του κόμματος θα φέρει τον πρώην πρωθυπουργό να «πρεσάρει» άμεσα το ΠΑΣΟΚ. Η ανάλυση του Μαξίμου είναι ότι ο κ. Τσίπρας απευθύνεται σε έναν κόσμο που δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία, αντιθέτως είναι της άποψης ότι περισσότερο πρέπει να προβληματίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, για το Μαξίμου ο κ. Τσίπρας είναι «ο διάβολος που ξέρει», με δεδομένο ότι η ΝΔ τον έχει αντιμετωπίσει και κερδίσει τόσο το 2019 όσο και το 2023, συνεπώς η στρατηγική αντιμετώπισης θα είναι η ίδια.
«Νομίζω ότι η ώρα του κάθε πολιτικού, που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός, είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Η ώρα θεωρώ για τον κύριο Τσίπρα ήταν, η στιγμή τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία», είπε με νόημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τον κ. Τσίπρα το μεσημέρι της Δευτέρας. Προφανώς, η άνοδος του κ. Τσίπρα μπορεί να λειτουργήσει και ως όχημα συσπείρωσης για τη ΝΔ, με τον κ. Μητσοτάκη σε μια αποστροφή του στο συνέδριο της ΝΔ να λέει ότι εκ των πραγμάτων στις εκλογές θα συγκριθεί η επταετία της ΝΔ με την προηγούμενη τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ.
Ήδη, τα πρώτα πυρά έρχονται από την κυβέρνηση ως προς τη φερεγγυότητα των λόγων της κ. Καρυστιανού που έλεγε προ μηνών ότι δεν θα κάνει κόμμα, ενώ παρασκηνιακά σχολιάζεται η υφή και ο προσανατολισμός των συνεργατών της. Προφανώς, το σχόλιο του Άδωνι Γεωργιάδη για «ρωσοφιλία» δεν ήταν άσχετο με την ευρύτερη διάθεση στο Μαξίμου, ενώ ο αντιπρόεδρος της ΝΔ συνέδεσε αυτό το γεγονός και με τη δράση οργανωμένων troll την περίοδο της έντασης για τα συλλαλητήρια των Τεμπών.
Μέχρι τις εκλογές πάντως ο χρόνος είναι αρκετός. «Είναι αυτονόητο ότι όταν επίκειται μια μάχη η οποία θα κρίνει αν η χώρα θα συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά και θα διορθώνει λάθη και αδυναμίες και δεν θα γυρίσει κάποιες δεκαετίες πίσω, δεν περισσεύει κανείς, πολλώ δε μάλλον άνθρωποι οι οποίοι ηγήθηκαν της παράταξης και της χώρας. Αλίμονο αν περίσσευαν! Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα πάρουμε αποστάσεις από κορυφαίες πολιτικές επιλογές, πρωτίστως σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής», τόνισε χθες ο κ. Μαρινάκης, αναδεικνύοντας τρόπον τινά και το υφιστάμενο αδιέξοδο στις σχέσης Μητσοτάκη-Σαμαρά.
Η Καρυστιανού, η Βόρεια Ελλάδα και η ΡωσίαΑπό την άλλη, η ΝΔ τηρεί κάπως πιο ήπιους τόνους (ακόμα) για την περίπτωση της κ. Καρυστιανού, αν και ο Άδωνις Γεωργιάδης βγήκε ήδη στην επίθεση, λέγοντας (Action24) ότι ο Κυριάκος Βελόπουλος θα έχει πρόβλημα στην ψήφο των ρωσόφιλων. Είναι προφανές ότι όταν η κ. Καρυστιανού θα ξεδιπλώσει το πρόγραμμα της και αποκαλύψει τα πρόσωπα που την περιβάλλουν, το σκηνικό θα αλλάξει. Άλλωστε, η κ. Καρυστιανού διατηρεί καλό πέρασμα ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα και, όσο και αν εκτιμάται ότι δεν θα επηρεάσει άμεσα τους νυν ψηφοφόρους της ΝΔ και θα «ανακατέψει» τη ΝΙΚΗ και την Ελληνική Λύση μεταξύ άλλων, εντούτοις μπορεί να «ψαρέψει» από τη δεξαμενή των αναποφάσιστων όπου εντοπίζονται και αρκετοί ψηφοφόροι που στήριξαν τη ΝΔ το 2023.
Τα σενάρια για τον ΣαμαράΠάντως, το βασικό υπό δημιουργία κόμμα που συζητήθηκε αρκετά στα «πηγαδάκια» του συνεδρίου της ΝΔ ήταν αυτό του Αντώνη Σαμαρά, αν και προφανώς οι αποφάσεις του πρώην πρωθυπουργού δεν είναι οριστικά κλειδωμένες. Ότι ο κ. Σαμαράς κινείται το αναγνωρίζουν άπαντες, όμως δεν πέρασε απαρατήρητη η παραίνεση του δικηγόρου του Δημήτρη Γιάννου από το συνέδριο της ΝΔ να αναγνωριστεί το λάθος της διαγραφής με μια κίνηση εκ μέρους του κ. Μητσοτάκη. Βεβαίως, ο πρωθυπουργός απάντησε την Κυριακή ότι την ιστορία γράφουν οι παρόντες, αποστροφή που στόχευε και τον κ. Σαμαρά και τον κ. Καραμανλή.
