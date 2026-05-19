Γεωργιάδης: «Είναι αστείο ότι παίρνει 1.000 ευρώ ο Ανδρουλάκης από το ακίνητο στο Ηράκλειο, δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο»
«Κανένας δεν νοικιάζει ένα ακίνητο στο Δημόσιο χωρίς να το θέλει. Για να το νοικιάσει το ακίνητο έχει μπει σε μια διαγωνιστική διαδικασία» σημείωσε ο Υπουργός Υγείας
Αστείο χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης το ενδεχόμενο ο Νίκος Ανδρουλάκης να παίρνει 1.000 ευρώ από το μίσθωμα του κτιρίου το οποίο στεγάζει το Κτηματολόγιο στο Ηράκλειο ενώ σημείωσε πως ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει ψέματα πως το νοίκιασε χωρίς να θέλει.
«Οτι παίρνει 1.000 ευρώ είναι αστείο. Τι κάνει ο κ.Ανδρουλάκης; Ο κ.Ανδρουλάκης κέρδισε μια σύμβαση 10.000 ευρώ το μήνα, αυτή έγινε επί μνημονίου 8.000 ευρώ το μήνα, μετά ξαναπήγε 10.000 ευρώ το μήνα. Άρα δεν παίρνει 1.000. Τι λέει έξυπνα; Λέει "εγώ παίρνω 1.000 ευρώ αφαιρουμένων των φόρων". Δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στη Νέα Δημοκρατία και σε κανέναν. Και χαίρομαι διότι από την ώρα που έγινε η ιστορία του ακινήτου, διαπιστώνω ότι το ΠΑΣΟΚ μιλάει πιο πολιτικά. Αν συνέβαλα και εγώ για να καταλάβει ο κ. Ανδρουλάκης ότι όταν φέρνεις την τοξικότητα στην πολιτική στο τέλος θα τη λουστείς, αν λειτούργησα δηλαδή εκπαιδευτικά και διδακτικά, είναι μια προσφορά μου στη δημοκρατία. Ας φάω μια μήνυση. Δεν πειράζει» σημείωσε στην εκπομπή «10 Παντού» του Open το πρωί της Τρίτης (19/5).
Η διαδικασία για να βρει το Κτηματολόγιο ακίνητο στο Ηράκλειο ξεκίνησε επί Καραμανλή. Σε αυτό λέει αλήθεια ο κ. Ανδρουλάκης.
Η επιλογή του ακινήτου της οικογένειας Ανδρουλάκη έγινε επί ΠΑΣΟΚ. Η ημερομηνία της επιτροπής που κατέληξε στο ακίνητο Ανδρουλάκη είναι 7/10/2009 δηλαδή 3 μέρες μετά τις εθνικές εκλογές του 2009. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι αποφάσισαν να το νοικιάσουν στην οικογένεια Ανδρουλάκη ξέραν ήδη ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη είναι πανίσχυρη στο Ηράκλειο καθώς το ΠΑΣΟΚ τρεις μέρες πριν, είχε εκλεγεί με 44% στην κυβέρνηση.
Μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι βάλαν την επιτροπή στις 7/10/09, άρα περιμέναν να δουν ποιος θα κερδίσει τις εκλογές. Ότι δεν έπαιξε ρόλο στην κρίση τους και στο κόψιμο του μειοδότη ότι η οικογένεια Ανδρουλάκη αρχηγοί του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο θέλαν να νοικιαστεί το ακίνητό τους από το κτηματολόγιο από κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, εγώ δεν το πιστεύω».
Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του, ο κ.Γεωργιάδης σχολίασε πως «ο κ. Ανδρουλάκης δεν δικαιούται να κουνάει το δάχτυλο στη ΝΔ και σε κανέναν».
«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένα πρόσωπο -όχι παράνομα, νόμιμα- εξαιρετικά ευνοημένο, αυτός και η οικογένειά του από τη σχέση του με το Δημόσιο. Δεν είναι ούτε ο φτωχός συμπολίτης που μάχεται για τον φτωχό συμπολίτη ούτε τίποτα. Είναι πολύ πλούσιος και πολύ ευνοημένος από το Δημόσιο. Δεν ξέρω πολλούς ‘Έλληνες που έχουν 1 εκατομμύριο ευρώ στο Βέλγιο. Εγώ ας πούμε δεν έχω» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας.
«Λέει ψέματα ότι το νοίκιασε χωρίς να θέλει»Ο υπουργός Υγείας απαντώντας σε σχόλιο του δημοσιογράφου ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι δεν ήταν στις προθέσεις του να το νοικιάσει στο Κτηματολόγιο είπε: «Κανένας δεν νοικιάζει ένα ακίνητο στο Δημόσιο χωρίς να το θέλει. Για να το νοικιάσει το ακίνητο έχει μπει σε μια διαγωνιστική διαδικασία. Άρα αν είπε εγώ δεν ήθελα να το νοικιάσω, λέει ψέματα. Δεν πήγε το Δημόσιο να το νοικιάσει, αυτός πήγε στο Δημόσιο και πρότεινε να νοικιαστεί. Δεύτερον, είπε ότι το νοικιάζει από το 2004. Αυτό που με ενδιαφέρει έγινε το 2008-2009. Να μας φέρει ποια σύμβαση έγινε και με ποιον.
«Ο κ. Ανδρουλάκης είναι ένα πρόσωπο -όχι παράνομα, νόμιμα- εξαιρετικά ευνοημένο»Ως ένα πρόσωπο εξαιρετικά ευνοημένο χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ αναφορικά με την σχέση του με το Δημόσιο.
Το ενδεχόμενο μιας κυβέρνησης συνεργασίαςΣε ερώτηση αν θα υπάρξει μετά τις εκλογές μια κυβέρνηση συνεργασίας σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε πως: «δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κυβέρνηση συνεργασίας στην Ελλάδα. Βλέποντας τα κόμματα της βουλής κανένα δεν μπορεί να συνεργαστεί με κανένα. Πρέπει να πάρει κάποιο κόμμα αυτοδυναμία».
