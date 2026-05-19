Σαμαράς: Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής της ΕΕ για τις απίστευτες τουρκικές απειλές
«Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών», σημειώνει στο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός
Αιχμές κατά της κυβέρνησης περιλαμβάνει το μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά με αφορμή τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ποντίων.
Στη δήλωσή του ο πρώην πρωθυπουργός επισημαίνει ότι «προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο» και υπογραμμίζει ότι «δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών».
Και συμπληρώνει: «H κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλέςΑς ξυπνήσουμε, επιτέλους».
Γι αυτό και προκαλεί μείζονα ερωτήματα η απόφαση της κυβέρνησης να αποσύρει τα οπλικά μας συστήματα από Κάρπαθο, Διδυμότειχο αλλά και Κύπρο. Πολύ περισσότερο από την ώρα που η Τουρκία μάς απειλεί θρασύτατα με ένα ακόμα παράνομο casus belli, στην ουσία για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα!
Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει, άμεσα, έκτακτη σύγκληση κορυφής της Ε.Ε για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε, επιτέλους!».
Αναλυτικά ολόκληρη η δήλωση του Αντώνη Σαμαρά:«Η 19η Μαϊου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού από τους Τούρκους, είναι χαραγμένη στην πολυτάραχη διαδρομή του έθνους μας. Η ιστορία είναι ένας επίμονος δάσκαλος. Και η ιστορική μνήμη είναι το θεμέλιο της ύπαρξης και του μέλλοντος του ελληνικού λαού. Πολύ περισσότερο σε περιόδους δύσκολες και σε καιρούς αναθεωρητισμού.
