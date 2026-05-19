Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα της οδηγείται σε αφανισμό, διώκεται για ποινικά αδικήματα που διέπραξε ως πολίτης και ως δικηγόρος
Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου: Το κόμμα της οδηγείται σε αφανισμό, διώκεται για ποινικά αδικήματα που διέπραξε ως πολίτης και ως δικηγόρος
«Έρχονται και τα 6 κακουργήματα και θα σας συνιστούσα κ. Κωνσταντοπουλου να βρείτε ένα καλό δικηγόρο», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης
«Δικαιολογημένη» σύγχυση και «κατανοητό» εκνευρισμό αναγνώρισε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου ο κ. Γιώργος Φλωρίδης σχολιάζοντας τις αλλεπάλληλες εκρήξεις της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με αφορμή αιτήματα άρσης της βουλευτικής της ασυλίας που διαβιβάζονται και συζητούνται στη Βουλή.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, δικηγόροι της υπόθεσης και το σύνολο των θεσμικών οργάνων των δικαστικών λειτουργών έχουν καταγγείλει την κ. Κωνσταντοπουλου ενώ συνέστησε στην πρόεδρο να βρει «ένα καλό δικηγόρο».
«Με όλα όσα έχουν βρει την Κωνσταντοπούλου τον τελευταίο καιρό είναι απολύτως δικαιολογημένη η μόνιμη σύγχυση και εκνευρισμός της. Όταν ξεκίνησε δίκη των Τεμπών διαπίστωσε ότι έλαβε οριστικά τέλος η πορεία πολιτικής εκμετάλλευσης της εθνικής τραγωδίας γιατί την απομόνωσαν οι συγγενείς των θυμάτων, γιατί δεν ανέχονται άλλη οικογενειακή εκμετάλλευση» είπε αρχικά ο κ. Φλωρίδης για να προσθέσει «το δεύτερο κακό μαντάτο για την ίδια ήρθε από τους δικηγόρους ή κάποιους δικηγόρους που την κατήγγειλαν ότι ενεργεί εις βάρος συμφερόντων συγγενών.
Το τρίτο κακό μαντάτο ήρθε όταν την κατήγγειλε για διαρκώς βάναυση συμπεριφορά απέναντι στους δικαστές η Ένωση δικαστών και εισαγγελέων. Το άλλο κακό ‘ήρθε από την Ένωση εισαγγελέων Ελλάδος. Το μεγαλύτερο από όλα ήταν η καταγγελία από την Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Δεν έμεινε θεσμός στον χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει με κορωνίδα τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους». Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε «μέσα σε όλα ήρθε η εξαγγελία των κομμάτων Καρυστιανού και Τσίπρα. Εφόσον οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου το κόμμα Κωνσταντοπουλου θα εξαφανιστεί γιατί έρχονται πιο πιστοποιημένοι τιμωροί».
«Και αφού δεν έφταναν όλα αυτά ήρθαν και οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας της μεταξύ των οποίων και η αίτηση των εισαγγελικών λειτουργών για 6 κακουργήματα που αφορούν βάναυση προσβολή των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων με παράνομη βιντεοσκοπηση δικαστικών και αστυνομικών οργάνων και μετά δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα. Έξι κακουργήματα. Σε λίγο η βουλή θα ασχολείται με τον μισό Ποινικό Κώδικα για τις πράξεις της κ. Κωσταντόπουλου. Άμα σου τύχουν όλα αυτά είναι προφανές ότι κάπου τα πράγματα δυσκολεύουν» είπε ο ίδιος για να συμπληρώσει: «την κα Κωνσταντοπούλου δεν την διώκει η Βουλή. Η Βουλή αποφαίνεται επι των εισαγγελικών αιτημάτων. Δεν διώκεται για πολιτική δράση η κα Κωνσταντοπούλου αλλά για εγκλήματα που διέπραξε ως δικηγόρος. Έρχονται και τα 6 κακουργήματα και θα σας συνιστούσα κα Κωνσταντοπουλου να βρείτε ένα καλό δικηγόρο».
Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, δικηγόροι της υπόθεσης και το σύνολο των θεσμικών οργάνων των δικαστικών λειτουργών έχουν καταγγείλει την κ. Κωνσταντοπουλου ενώ συνέστησε στην πρόεδρο να βρει «ένα καλό δικηγόρο».
«Με όλα όσα έχουν βρει την Κωνσταντοπούλου τον τελευταίο καιρό είναι απολύτως δικαιολογημένη η μόνιμη σύγχυση και εκνευρισμός της. Όταν ξεκίνησε δίκη των Τεμπών διαπίστωσε ότι έλαβε οριστικά τέλος η πορεία πολιτικής εκμετάλλευσης της εθνικής τραγωδίας γιατί την απομόνωσαν οι συγγενείς των θυμάτων, γιατί δεν ανέχονται άλλη οικογενειακή εκμετάλλευση» είπε αρχικά ο κ. Φλωρίδης για να προσθέσει «το δεύτερο κακό μαντάτο για την ίδια ήρθε από τους δικηγόρους ή κάποιους δικηγόρους που την κατήγγειλαν ότι ενεργεί εις βάρος συμφερόντων συγγενών.
Το τρίτο κακό μαντάτο ήρθε όταν την κατήγγειλε για διαρκώς βάναυση συμπεριφορά απέναντι στους δικαστές η Ένωση δικαστών και εισαγγελέων. Το άλλο κακό ‘ήρθε από την Ένωση εισαγγελέων Ελλάδος. Το μεγαλύτερο από όλα ήταν η καταγγελία από την Ολομέλεια των δικηγορικών συλλόγων της χώρας. Δεν έμεινε θεσμός στον χώρο της δικαιοσύνης που να μην την έχει καταγγείλει με κορωνίδα τους συγγενείς και τους δικηγόρους τους». Συνεχίζοντας την τοποθέτηση του ο υπουργός Δικαιοσύνης σημείωσε «μέσα σε όλα ήρθε η εξαγγελία των κομμάτων Καρυστιανού και Τσίπρα. Εφόσον οι εξαγγελίες υλοποιηθούν εντός του Μαΐου το κόμμα Κωνσταντοπουλου θα εξαφανιστεί γιατί έρχονται πιο πιστοποιημένοι τιμωροί».
«Και αφού δεν έφταναν όλα αυτά ήρθαν και οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας της μεταξύ των οποίων και η αίτηση των εισαγγελικών λειτουργών για 6 κακουργήματα που αφορούν βάναυση προσβολή των πιο θεμελιωδών ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων με παράνομη βιντεοσκοπηση δικαστικών και αστυνομικών οργάνων και μετά δημοσίευση σε κοινωνικά δίκτυα. Έξι κακουργήματα. Σε λίγο η βουλή θα ασχολείται με τον μισό Ποινικό Κώδικα για τις πράξεις της κ. Κωσταντόπουλου. Άμα σου τύχουν όλα αυτά είναι προφανές ότι κάπου τα πράγματα δυσκολεύουν» είπε ο ίδιος για να συμπληρώσει: «την κα Κωνσταντοπούλου δεν την διώκει η Βουλή. Η Βουλή αποφαίνεται επι των εισαγγελικών αιτημάτων. Δεν διώκεται για πολιτική δράση η κα Κωνσταντοπούλου αλλά για εγκλήματα που διέπραξε ως δικηγόρος. Έρχονται και τα 6 κακουργήματα και θα σας συνιστούσα κα Κωνσταντοπουλου να βρείτε ένα καλό δικηγόρο».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα