Μαρινάκης για κόμμα Τσίπρα: «Είναι αργά για δάκρυα και για μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία»
Την πρωινή ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού, με την οποία «φωτογράφιζε» την ανακοίνωση του νέου του κόμματος, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Στον Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης εξαπολύοντας πυρά κατά του πρώην πρωθυπουργού.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση για τη σημερινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, με την οποία προαναγγέλλει τα αποκαλυπτήρια του νέου του κόμματος στις 26/5 ο Παύλος Μαρινάκης σχολίασε ότι «η ώρα του κάθε πολιτικού που έχει την τιμή να εκλέγεται πρωθυπουργός είναι τα χρόνια διακυβέρνησής του. Τώρα, νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα και για μια προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία».
Και συμπλήρωσε: «Είναι αργά για τον κ. Τσίπρα να μας απαντήσει γιατί μας έβαλε πάνω από 30 φόρους, γιατί μας φόρτωσε πάνω από 100 δισ. ευρώ και να απολογηθεί πολιτικά για τους χιλιάδες βαρυποινίτες που αποφυλάκισε. Για μια πολιτική που έφτασε την Ελλάδα να είναι το 2019, 27η στις 27 χώρες σε ρυθμούς ανάπτυξης».
