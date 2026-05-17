Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Ο κύριος που κάνει ζωντανή αναμετάδοση έχει το όνομά του στα σόσιαλ γραμμένο στα ρωσικά, θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;
Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Ο κύριος που κάνει ζωντανή αναμετάδοση έχει το όνομά του στα σόσιαλ γραμμένο στα ρωσικά, θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;
Σαφείς αιχμές από τον υπουργό Υγείας για την προέλευση των ρωσικών bots που εργαλειοποιούσαν την τραγωδία στα Τέμπη με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης
Σαφείς αιχμές για τον ρόλο των ρωσικών bots που εργαλειοποιούσαν την τραγωδία των Τεμπών με επιθέσεις κατά της κυβέρνησης και της Δικαιοσύνης, και στα οποία είχε αναφερθεί ακόμα και από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, άφησε σήμερα με ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Σχολιάζοντας τη ζωντανή μετάδοση της συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας έγραψε στο Χ: «Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou
με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς».
Υπενθυμίζεται ότι, όπως έγραψε νωρίτερα το protothema.gr, τη live εικόνα από τις προετοιμασίες για το κόμμα Καρυστιανού είχε ανεβάσει στο Facebook ο κ. Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Σε αυτόν αναφέρεται ο κ. Γεωργιάδης, καθώς στο προφίλ του στο Instagram, ο κ. Σιουρδάκης έχει το όνομά του και στα ρωσικά, όπως φαίνεται παρακάτω:
Σχολιάζοντας τη ζωντανή μετάδοση της συλλογής υπογραφών για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας έγραψε στο Χ: «Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou
με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς».
Ο κύριος που κάνει την ζωντανή αναμετάδοση της προετοιμασίας του κόμματος της @mkaristianou με την παρουσία της έχει το όνομα του στα social γραμμένο στα Ρώσικα….θυμάστε τα χιλιάδες bots για τα Τέμπη;…αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη είστε αφελείς https://t.co/3MIDNAHh9a— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 17, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα