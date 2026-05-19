Δένδιας για τα 107 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ποντίων: Ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
«Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης είναι στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας και το ελάχιστο χρέος μας», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας για τα 107 χρόνια από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ υπογράμμισε ότι «τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων» ενώ ανέφερε ότι πρόκειται για «ένα από τα μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα».
«Τιμάμε παράλληλα», πρόσθεσε, «τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική και κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και τη συμμετοχή τους σε όλους τους εθνικούς αγώνες».
«Η διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης είναι στοιχείο εθνικής αυτογνωσίας και το ελάχιστο χρέος μας», επισήμανε ο κ. Δένδιας.
Η ανάρτηση του Νίκου Δένδια:
107 χρόνια μετά τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, ένα από τα μεγάλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας τον 20ο αιώνα, τιμάμε τη μνήμη των 353.000 θυμάτων.— Nikos Dendias (@NikosDendias) May 19, 2026
Τιμάμε παράλληλα τη μεγάλη συμβολή των Ποντίων στην οικονομική, πνευματική & κοινωνική ζωή της χώρας, όπως και τη… pic.twitter.com/vRQQp8Z8oU
