Μήνυμα για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από τον Εμίρη του Κατάρ στη σημερινή συνάντηση με Μητσοτάκη
Μήνυμα για επενδύσεις 1 δισ. ευρώ από τον Εμίρη του Κατάρ στη σημερινή συνάντηση με Μητσοτάκη
Η Ντόχα επενδύει στον ελληνικό πυλώνα σταθερότητας εν μέσω γεωπολιτικής «καταιγίδας» - Στην ατζέντα η ενέργεια και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή
Το «μήνυμα» του 1 δισ. ευρώ που φέρνει ο Εμίρης του Κατάρ στην Αθήνα έρχεται σε μια στιγμή όπου η γεωπολιτική αστάθεια στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις αντοχές της διεθνούς οικονομίας και επηρεάζει τον τρόπο που ανοίγει το «πορτοφόλι» με τα πετροδόλαρα των χωρών του Κόλπου. Γι’ αυτό και όπως πληροφορείται το protothema.gr η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η διακηρυγμένη δέσμευση για το επενδυτικό σκέλος, μπορεί να κινηθεί κι «άνω του 1 δισεκατομμυρίου, με mega projects».
Άλλωστε σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πηγή ενημέρωσης, μέσα σε αυτή την καταιγίδα, η Ντόχα εξακολουθεί να βλέπει στην Ελλάδα «έναν σταθερό πυλώνα, αξιόπιστο εταίρο και ασφαλές σημείο αναφοράς», όπως προδίδει και η δύναμη της εικόνας κατά την υποδοχή του Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Η στήριξη του επενδυτικού σχεδίου του Qatar Investment Authority, παρά το περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, θεωρείται από αρμόδιες πηγές και αναλυτές «ψήφος εμπιστοσύνης» προς την ελληνική οικονομία και τον γεωπολιτικό της ρόλο.
Στο περιβάλλον της ευρύτερης αστάθειας, αυτού του είδους η συνέπεια έχει βάρος. Η επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου έρχεται την ώρα που η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο-κλειδί στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα. Η χώρα εμφανίζεται ως αξιόπιστος συνομιλητής για τα κράτη του Κόλπου, ως πύλη ενέργειας προς την Ευρώπη και ως δίαυλος για ψηφιακές και τεχνολογικές επενδύσεις. Το Κατάρ —ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες σε LNG, επενδύσεις τεχνολογίας και διεθνή logistics— βλέπει στην Αθήνα ένα σημείο σταθερότητας σε μία ταραγμένη γειτονιά.
Η ψηφιακή οικονομία ανεβαίνει δυναμικά. Data centers, έργα τεχνολογίας και επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν ήδη στοχευμένες κατευθύνσεις του Κατάρ. Η Ελλάδα, με αναβαθμισμένες υποδομές και σταθερό περιβάλλον, εμφανίζεται ως κομβικός ψηφιακός διάδρομος ανάμεσα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Στον τομέα των μεταφορών και των logistics, οι συζητήσεις επεκτείνονται σε λιμάνια, αεροδρόμια και κρίσιμες αλυσίδες μετακίνησης προϊόντων. Το γεωγραφικό πλεονέκτημα της Ελλάδας —στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων— γίνεται αντικείμενο έντονου στρατηγικού ενδιαφέροντος.
Η αγροδιατροφή και η φαρμακοβιομηχανία αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα. Το Κατάρ αναζητά αξιόπιστους εταίρους για την ενίσχυση της επισιτιστικής και φαρμακευτικής του ασφάλειας, και η Ελλάδα διαθέτει παραγωγικές δυνατότητες που μπορούν να καλύψουν μέρος αυτών των αναγκών.
Άλλωστε σύμφωνα με τη συγκεκριμένη πηγή ενημέρωσης, μέσα σε αυτή την καταιγίδα, η Ντόχα εξακολουθεί να βλέπει στην Ελλάδα «έναν σταθερό πυλώνα, αξιόπιστο εταίρο και ασφαλές σημείο αναφοράς», όπως προδίδει και η δύναμη της εικόνας κατά την υποδοχή του Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, από τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, Γιώργο Γεραπετρίτη. Η στήριξη του επενδυτικού σχεδίου του Qatar Investment Authority, παρά το περιβάλλον υψηλής αβεβαιότητας, θεωρείται από αρμόδιες πηγές και αναλυτές «ψήφος εμπιστοσύνης» προς την ελληνική οικονομία και τον γεωπολιτικό της ρόλο.
Οι ελληνικοί «μαγνήτες»Από την άλλη είναι σαφές, ότι η καταριανή πλευρά επιδιώκει να καταρρίψει την παγιωμένη αντίληψη για την τουρκική επιρροή. «Στην Ντόχα βλέπουν ότι η Ελλάδα θα είναι μέσα στους κερδισμένους αυτής της γεωπολιτικής κρίσης». Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης εκτιμούν ότι η στάση του Κατάρ δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτέλεσμα της σχέσης που χτίστηκε μετά το 2019. Η Αθήνα έχει δουλέψει συστηματικά με τα κράτη του Κόλπου — με κινήσεις που δεν πέρασαν απαρατήρητες: η ρήτρα αμυντικής συνδρομής με τα ΗΑΕ, η ελληνική πυροβολαρχία στη Σαουδική Αραβία, και οι συνεχείς επαφές μεταξύ Κυριάκου Μητσοτάκη και του Εμίρη κατά τη διάρκεια της κρίσης.
Στο περιβάλλον της ευρύτερης αστάθειας, αυτού του είδους η συνέπεια έχει βάρος. Η επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου έρχεται την ώρα που η Ελλάδα διεκδικεί ρόλο-κλειδί στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα. Η χώρα εμφανίζεται ως αξιόπιστος συνομιλητής για τα κράτη του Κόλπου, ως πύλη ενέργειας προς την Ευρώπη και ως δίαυλος για ψηφιακές και τεχνολογικές επενδύσεις. Το Κατάρ —ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες σε LNG, επενδύσεις τεχνολογίας και διεθνή logistics— βλέπει στην Αθήνα ένα σημείο σταθερότητας σε μία ταραγμένη γειτονιά.
Η ατζένταΣτο επίκεντρο των συνομιλιών βρίσκεται ένα πλέγμα τομέων που αποκτούν αυξανόμενο στρατηγικό βάθος: Η ενέργεια αποτελεί το βαρύτερο κεφάλαιο. Οι υποδομές LNG, οι πλωτές μονάδες FSRU και η ενίσχυση της ελληνικής ενεργειακής χωρητικότητας καθιστούν την Ελλάδα έναν από τους πιο κρίσιμους ενδιάμεσους σταθμούς για τις ευρωπαϊκές εισαγωγές φυσικού αερίου. Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών κινδύνων, το Κατάρ χρειάζεται αξιόπιστες διαδρομές για τα φορτία του — και η Αθήνα προσφέρει αυτό ακριβώς.
Η ψηφιακή οικονομία ανεβαίνει δυναμικά. Data centers, έργα τεχνολογίας και επενδύσεις σε τεχνητή νοημοσύνη αποτελούν ήδη στοχευμένες κατευθύνσεις του Κατάρ. Η Ελλάδα, με αναβαθμισμένες υποδομές και σταθερό περιβάλλον, εμφανίζεται ως κομβικός ψηφιακός διάδρομος ανάμεσα σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή. Στον τομέα των μεταφορών και των logistics, οι συζητήσεις επεκτείνονται σε λιμάνια, αεροδρόμια και κρίσιμες αλυσίδες μετακίνησης προϊόντων. Το γεωγραφικό πλεονέκτημα της Ελλάδας —στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων— γίνεται αντικείμενο έντονου στρατηγικού ενδιαφέροντος.
Η αγροδιατροφή και η φαρμακοβιομηχανία αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα. Το Κατάρ αναζητά αξιόπιστους εταίρους για την ενίσχυση της επισιτιστικής και φαρμακευτικής του ασφάλειας, και η Ελλάδα διαθέτει παραγωγικές δυνατότητες που μπορούν να καλύψουν μέρος αυτών των αναγκών.
Η ανησυχίαΩστόσο, στο παρασκήνιο των θετικών μηνυμάτων διατηρείται μια έντονη ανησυχία για την παράταση του πολέμου και τις οικονομικές επιπτώσεις του. Οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν ότι η σύγκρουση έχει ήδη σκοτεινιάσει τις προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας και επιβαρύνει τις τιμές ενέργειας και μεταφορών. Αντίστοιχα, αναλύσεις για την Ευρώπη δείχνουν ότι παρατεταμένη αστάθεια στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να ωθήσει τον πληθωρισμό ξανά πάνω από το 3%, με άμεσες επιπτώσεις στα τρόφιμα και στην ενέργεια. Ακόμη και στην Ελλάδα, η επίδραση στις τιμές έχει αρχίσει να φαίνεται, με μηνιαία άνοδο στον πληθωρισμό κατά 2,6% τον Μάρτιο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα