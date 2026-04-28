Μητσοτάκης - Εμίρης Κατάρ: Πόλεμος, ενέργεια και επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στο επίκεντρο της συνάντησης
Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια συγκυρία αυξημένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου
Η αναβάθμιση της Ελλάδας ως παράγοντα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, σε συνδυασμό με τη δέσμευση του Κατάρ για επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ, βρίσκονται στο επίκεντρο της επίσκεψης του Εμίρη, Σεΐχη Tamim bin Hamad Al-Thani, στην Αθήνα.
Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές ο Σεΐχης Tamim Bin Hamad Al-Thani θα γίνει δεκτός στις 10.00 από τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν κατ’ ιδίαν συνάντηση, υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας και διευρυμένες συνομιλίες. Οι επαφές θα εστιάσουν τόσο στις περιφερειακές εξελίξεις και τις προοπτικές αποκλιμάκωσης, όσο και στην περαιτέρω εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας–Κατάρ.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις επενδύσεις, με αιχμή τον ενεργειακό τομέα, αλλά και ευρύτερα projects υποδομών, τουρισμού και real estate, καθώς το Qatar Investment Authority έχει ήδη εκφράσει πρόθεση για τοποθετήσεις που υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ στην ελληνική οικονομία.
Η επίσκεψη πραγματοποιείται σε μια συγκυρία αυξημένης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, με την Αθήνα να προβάλλει ως αξιόπιστος συνομιλητής και επενδυτικός προορισμός, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους με όλες τις πλευρές και υποστηρίζοντας τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα