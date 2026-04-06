Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν τα ξημερώματα drone στη Σαουδική Αραβία

Η ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ - Αναβαθμισμένη η θέση της χώρας στη Μέση Ανατολή καθώς η αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων μετέβαλε προς το θετικότερο τη γνώμη των αραβικών κρατών - Το γεγονός αυτό επιβεβαιώθηκε στην επίσκεψη Δένδια σε Εμιράτα και Σαουδική Αραβία





To περιστατικό έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Μεγάλης Δευτέρας (6/4).







Σε άτυπη ενημέρωση του ΓΕΕΘΑ αναφέρονται τα εξής:



«Γνωρίζεται ότι τη Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου 2026 και πρώτες πρωινές ώρες η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της ΕλληνικήςΔύναμης Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε ένα βλήμα και κατέρριψε ένα στόχο (Μη Επανδρωμένο Αερόχημα – UAV), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής. Η δύναμη συνεχίζει κανονικά τηναποστολή της».



Η διπλωματία των Patriot



Παρούσα με ιδιαίτερα αναβαθμισμένη θέση εκτιμάται ότι θα είναι η Ελλάδα στη



Μετά από σειρά επισκέψεων του υπουργού Εθνικής Αμυνας Νίκου Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία στα μέσα της περασμένης εβδομάδας, στο Πεντάγωνο έχει εμπεδωθεί ακόμη περισσότερο η θετική εικόνα που εξέπεμψε από την πρώτη στιγμή της κρίσης η Αθήνα, η οποία έβαλε γερά θεμέλια για μια νέα σχέση με τις δεσπόζουσες δυνάμεις του Περσικού Κόλπου στο εγγύς μέλλον, με ανοιχτό και το ενδεχόμενο ποικίλης μορφής ανταποδοτικών οφελών.



Παρακαταθήκες Καταλυτικό ρόλο στην ενδυνάμωση της ελληνικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή διαδραμάτισε η υψηλή απόδοση της πυροβολαρχίας των



Το γεγονός ότι η Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας (ΕΛΔΥΣΑ), στην οποία εντάσσεται η πυροβολαρχία των Patriot, απέκρουσε με δύο βλήματα ισάριθμους ιρανικούς βαλλιστικούς πυραύλους υπήρξε το επιστέγασμα της ελληνικής αμυντικής συνδρομής στην περιοχή, η οποία έδειξε την κλάση της στον αραβικό κόσμο δημιουργώντας ισχυρές παρακαταθήκες.



Αυτός είναι και ο λόγος που ο κ. Δένδιας γνωστοποίησε στα στελέχη της ΕΛΔΥΣΑ την πρόθεση του υπουργείου να τους απονείμει έπαινο μετά από σχετική εισήγηση στο Συμβούλιο Αρχηγών Γενικών Επιτελείων (ΣΑΓΕ), αφού οι εντυπώσεις που έχουν αφήσει στη διοίκηση του Ριάντ είναι κάτι περισσότερο από εξαιρετικές.



Δεν αποτελεί, άλλωστε, κοινό μυστικό ότι πανίσχυρες χώρες του αραβικού κόσμου προσβλέπουν σε υψηλά επίπεδα αμυντικής προστασίας, με ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ανταποδοτικών οφελών στις χώρες που θα μπορούν να παράσχουν αντίστοιχες υπηρεσίες, ιδίως όταν η ενεργειακή κρίση χτυπά την πόρτα της Ευρώπης εκτοξεύοντας τις τιμές στα τιμολόγια του πετρελαίου και των παραγώγων του.



Με νωπές τις σημαντικές επιδόσεις της ΕΛΔΥΣΑ, «αυτό που αποκτά η πατρίδα από την παρουσία σας εδώ είναι εμπειρία, πέρα απ’ ό,τι σημαίνει για την εξωτερική μας πολιτική, την αμυντική μας πολιτική, τις διεθνείς μας σχέσεις», παρατήρησε προς τα στελέχη της ΕΛΔΥΣΑ ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, με την προστιθέμενη αξία των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων να ανοίγει νέες προοπτικές σε διμερές επίπεδο.



Πολύ περισσότερο όταν χώρες με περιφερειακή δραστηριότητα όπως η Τουρκία δεν διαθέτουν λειτουργικά συστήματα αεράμυνας ικανά να συνδράμουν και τις αραβικές χώρες, όπως το Κατάρ, το οποίο δέχτηκε μεγάλο όγκο ιρανικών αντιποίνων.



Υπό αυτή την έννοια, για την Ελλάδα η υπό εξέλιξη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή διεύρυνε για πρώτη φορά τόσο εμφατικά την αντιβαλλιστική και αντιαεροπορική της ομπρέλα, καθώς και το ενδεχόμενο παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών στο εξωτερικό.



Ηδη, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Ντόχα, ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός από τον εμίρη του Κατάρ, Ταμίμ μπιν Χαμάντ μπιν Καλίφα Αλ Θάνι, συζητώντας τόσο τις περιφερειακές εξελίξεις όσο και τους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσής τους, ιδιαίτερα στους τομείς της στρατιωτικής συνεργασίας και της ασφάλειας, κατά τρόπο που να αναβαθμίζει τον κοινό συντονισμό μεταξύ δύο φιλικών χωρών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.



Το προηγούμενο Εξάλλου, η διάσταση της ανταποδοτικότητας ή της δωρεάς μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων έχει συμβεί και στο παρελθόν, όταν στο παρελθόν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν προμηθεύσει με τη μορφή δωρεάς το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό με μεγάλη ποσότητα από ανταλλακτικά για τις φρεγάτες τύπου S, τα οποία υποστήριξαν τις κύριες μονάδες του ελληνικού στόλου για περίπου μια δεκαπενταετία, καθώς επρόκειτο για ανταλλακτικά που είχαν πάψει να κυκλοφορούν στην αγορά.

