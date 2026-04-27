Βορίδης: Η Κοβέσι αντιλαμβάνεται το ρόλο της ως πολιτικό καταλύτη και όχι ως εισαγγελέα που στόχο έχει να διώξει
«Είναι εντυπωσιακό ότι η Εισαγγελέας αρχίζει και κάνει πολιτικές τοποθετήσεις. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό» τόνισε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας
Τις πολιτικές τοποθετήσεις της Λάουρας Κοβέσι σχολίασε ο Μάκης Βορίδης μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το χαρακτήρισε εντυπωσιακό τονίζοντας πως «δεν το έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα αυτό» ενώ τόνισε πως αποκαλύπτει «κάτι για την κ. Κοβέσι».
Αφορμή για τα σχόλια του κ. Βορίδη, στάθηκαν τα όσα ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών την περασμένη εβδομάδα.
«Το μόνο που θέλω να πω είναι το εξής. Είναι εντυπωσιακό ότι η Εισαγγελέας αρχίζει και κάνει πολιτικές τοποθετήσεις. Δεν το έχουμε συνηθίσει αυτό. Αυτό όμως αποκαλύπτει κάτι για την κ. Κοβέσι και για τον τρόπο που αντιλαμβάνεται το ρόλο της. Πρωτίστως αντιλαμβάνεται το ρόλο της ως πολιτικό καταλύτη και όχι ως έναν Εισαγγελέα που στόχο έχει να διώξει. Είναι η ατζέντα την οποία θέτει γιατί υπό το πρόσχημα και με αφορμή την αντιμετώπιση της διαφθοράς, γίνονται πολιτικές τοποθετήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός.
Οι εξηγήσεις που ζητάειΟ Μάκης Βορίδης, τονίζοντας γι’ άλλη μια φορά στους «Αταίριαστους» του ΣΚΑΪ πως δεν άκουσε νομική συζήτηση παρά μόνο πολιτικές τοποθετήσεις, ζήτησε εξηγήσεις τονίζοντας: «Θέλω νομικά ένας να μου εξηγήσει πώς η διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη είναι αξιόποινη πράξη» και πρόσθεσε: «Εγώ μετά από εδώ έχω συναντήσεις στο γραφείο μου με πολίτες της Ανατολικής Αττικής, οι οποίοι θα μου θέσουν ζητήματα που τους απασχολούν. Εγώ λοιπόν θέλω να πω, η μια προσέγγιση είναι αυτή, ότι εγώ θα κάνω την ερώτησή μου στη Βουλή. Όμως, να ξέρουμε, το ότι εμείς πολλές φορές προσπαθούμε να επιτύχουμε μια επίσπευση σε αυτό, αν έρθει η κ. Κοβέσι και μου πει ότι αυτό δεν είναι ορθολογικό, ο ορθολογισμός να ξέρετε έχει κάποιες στιγμές είναι εξαιρετικά ανεπιεικής».
Η ηθική αυτουργία«Οι μισές της τοποθετήσεις έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά» τόνισε γι’ άλλη μια φορά σε άλλο σημείο της συζήτησής ο κ. Βορίδης και πρόσθεσε πως: «Θεωρώ απολύτως απαράδεκτο να μου λέει κάποιος ότι έχω ηθική αυτουργία, δηλαδή με πειθώ και φορτικότητα κατέπεισα κάποιο Όργανο της Διοίκησης να κάνει παράνομη πράξη επειδή του διαβίβασα κάποιο αίτημα ενός πολίτη».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
