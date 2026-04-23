Όσα είπε η Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών: Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άρσεις ασυλίας, στις δικογραφίες των πολιτικών και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέγραψε διπλάσιο αριθμό νέων υποθέσεων στην Ελλάδα. Όπως είπε, αυτό δείχνει ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τον θεσμό. Οι ελληνικές υποθέσεις αντιπροσωπεύουν το 5% του συνολικού φόρτου εργασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Η κυρία Κοβέσι απάντησε και στις επικρίσεις ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ουσιαστικά ενέπλεξε πολιτικούς, των οποίων ο ρόλος περιορίστηκε στην απλή διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και δημοσίων αρχών.«Όσα αναφέρονται στη δικογραφία ορίζονται ως εγκλήματα σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ. Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών», είπε κατηγορηματικά.Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών, από την Ολομέλεια της Βουλής χθες.σημείωσε.Πάντως, διευκρίνισε ότι η άρση της ασυλίας δεν ισοδυναμεί με απαγγελία κατηγοριών ή καταδίκη. Αντίθετα, είπε, είναι υποχρεωτικό διαδικαστικό βήμα για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει στην έρευνα και να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, ακόμη και αθωωτικά. «Μπορούμε να μην δημιουργούμε αποδεικτικά στοιχεία στις υποθέσεις μας, ακόμη και αθωωτικά, αν δεν ακολουθήσουμε αυτό το βήμα», επισήμανε.Η κυρία Κοβέσι συμφώνησε και με τη θέση του Έλληνα πρωθυπουργού για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε δικογραφίες που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. «Είχα αυτή τη συζήτηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι», είπε.Η κυρία Κοβέσι εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη νοοτροπία που όπως υποστήριξε, συναντά. «Κουράστηκα να ακούω ‘έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα’. Αλήθεια; Δεν νομίζω», είπε.Μάλιστα, ανέφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που όπως είπε, τη «σόκαρε» στην αρχή της θητείας της και ο νόμος έχει αλλάξει. «Αν διαπράξεις μια απάτη, κλέβεις χρήματα, σε πιάνουν. Ίσως κλέβεις 10 εκατομμύρια. Σε μια στιγμή, συλλαμβάνεσαι ότι έκλεψες 1 εκατομμύριο. Επιστρέφεις τα χρήματα. Είσαι ελεύθερος να φύγεις. Πώς έτσι;», είπε, εξηγώντας ότι μετά από συζητήσεις με τις αρχές, ο νόμος άλλαξε.Επικαλούμενη και επιστολή αγρότισσας, ανέφερε: «Δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη διαφθορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Όταν καθαρίζεις το σπίτι σου και βάζεις τη βρωμιά κάτω από το χαλί, το σπίτι σου δεν είναι καθαρό», επισήμανε.Η κυρία Κοβέσι αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την κριτική προς το πρόσωπό της.«Δεν σχολιάζω τι λένε πολιτικοί. Θα περνούσα 23 ώρες την ημέρα για να απαντάω», είπε.Όταν ρωτήθηκε στους Δελφούς αν υπάρχουν άλλες υποθέσεις ανάλογες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κοβέσι επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ. «Θα πάτε να ρωτήσετε το Μαντείο; Βρισκόμαστε στους Δελφούς», ανέφερε. Στη συνέντευξη Τύπου διευκρίνισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά στην Ελλάδα υποθέσεις φοροδιαφυγής, απάτης, απάτης με διαγωνισμούς. «Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολιτικοί που εμπλέκονται», είπε.Πολλές φορές αναφέρθηκε στην έλλειψη πόρων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Αν έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικά, θα πίεζα περισσότερο την Κομισιόν για τον προϋπολογισμό. Για επτά χρόνια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν ο ζητιάνος της Ευρώπης».