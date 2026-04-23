Όσα είπε η Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών: Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άρσεις ασυλίας, στις δικογραφίες των πολιτικών και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς
Όσα είπε η Κοβέσι στο Φόρουμ των Δελφών: Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις άρσεις ασυλίας, στις δικογραφίες των πολιτικών και τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς
Σε μια εφ’ όλης της ύλης τοποθέτηση από το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναφέρθηκε στους Έλληνες εισαγγελείς, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη
Η ανανέωση της θητείας των Ελλήνων Εισαγγελέων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ήταν το κεντρικό ζήτημα της Λάουρα Κοβέσι, που μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τόσο σε πάνελ με τον Παύλο Τσίμα, όσο και σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σε δημοσιογράφους.
Το ζήτημα των εισαγγελέων φαίνεται να παραμένει σημείο τριβής με τις ελληνικές αρχές. Παράλληλα, έμφαση έδωσε η κυρία Κοβέσι στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα αιτήματα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας.
«Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολέγιο δεν πήρε τη σωστή απόφαση, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο» διεμήνυσε. Σύμφωνα με την κυρία Κοβέσι, στην Ελλάδα, λόγω του τρόπου που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απαιτείται ένα επιπλέον διοικητικό βήμα για τη μετάθεσή τους. Αρμόδιο είναι το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο. «Εμπιστεύομαι απόλυτα ότι θα λάβει τη σωστή απόφαση», δήλωσε, αρνούμενη να σχολιάσει το ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης. «Δεν θέλω να σκεφτώ αυτό το σενάριο», είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, ερωτηθείσα ποιος έχει συμφέρον να αποχωρήσουν οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κοβέσι δεν απάντησε ευθέως, λέγοντας: «Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους;».
«Κατηγορηματικά απορρίπτω όλους αυτούς τους ισχυρισμούς. Απορρίπτω κάθε κατηγορία και στέκομαι στο πλευρό κάθε δικαστικού, τέτοιοι ισχυρισμοί δεν είναι αληθείς», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν σχολιάζει δηλώσεις πολιτικών, υπονοώντας πάντως ότι η κριτική σε βάρος της προέρχεται από εκεί.
Σύμφωνα με την κυρία Κοβέσι, «ο θόρυβος για το θέμα αποτελεί προσπάθεια να στρέψει την προσοχή από την ουσία του ζητήματος. Και η ουσία δεν αφορά την ανανέωση της θητείας της Εισαγγελίας, αλλά τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ».
Αναφορά έκανε και στα προβλήματα των πόρων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
«Μέχρι στιγμής, σε αυτή την έρευνα, έχουμε μόνο έναν αστυνομικό που συνεργάστηκε με τους δύο εισαγγελείς μας. Τρεις άνθρωποι που πρέπει να αξιολογήσουν χιλιάδες έγγραφα και να ακούσουν εκατοντάδες παρακολουθήσεις. Δεν είναι εύκολο», ανέφερε. Όπως είπε, μετά τη συνάντησή της με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπάρχει συμφωνία για περισσότερους αστυνομικούς στις υποθέσεις.
Το ζήτημα των εισαγγελέων φαίνεται να παραμένει σημείο τριβής με τις ελληνικές αρχές. Παράλληλα, έμφαση έδωσε η κυρία Κοβέσι στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα αιτήματα για την άρση της βουλευτικής ασυλίας.
Για τους Έλληνες εισαγγελείςΣτο ζήτημα των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων, η κυρία Κοβέσι επανέλαβε ότι το Κολέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας έχει ανανεώσει τη θητεία τους, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που εφαρμόστηκε για πάνω από 100 εισαγγελείς σε άλλα 22 κράτη – μέλη, ενώ η απόφαση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
«Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολέγιο δεν πήρε τη σωστή απόφαση, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο» διεμήνυσε. Σύμφωνα με την κυρία Κοβέσι, στην Ελλάδα, λόγω του τρόπου που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, απαιτείται ένα επιπλέον διοικητικό βήμα για τη μετάθεσή τους. Αρμόδιο είναι το Ανώτατο Διοικητικό Συμβούλιο. «Εμπιστεύομαι απόλυτα ότι θα λάβει τη σωστή απόφαση», δήλωσε, αρνούμενη να σχολιάσει το ενδεχόμενο αρνητικής έκβασης. «Δεν θέλω να σκεφτώ αυτό το σενάριο», είπε χαρακτηριστικά.
Μάλιστα, ερωτηθείσα ποιος έχει συμφέρον να αποχωρήσουν οι συγκεκριμένοι εισαγγελείς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η κυρία Κοβέσι δεν απάντησε ευθέως, λέγοντας: «Έκαναν εξαιρετική δουλειά. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους;».
«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ακρωνύμιο για διαφθορά, νεποτισμό και πελατειακές σχέσεις»Η κυρία Κοβέσι επανέλαβε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τη φράση που είχε χρησιμοποιήσει τον Οκτώβριο. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακρωνύμιο για διαφθορά, νεποτισμό και πελατειακές σχέσεις», είπε, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία χειρίστηκε τον φάκελο «σε δόσεις».
«Κατηγορηματικά απορρίπτω όλους αυτούς τους ισχυρισμούς. Απορρίπτω κάθε κατηγορία και στέκομαι στο πλευρό κάθε δικαστικού, τέτοιοι ισχυρισμοί δεν είναι αληθείς», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν σχολιάζει δηλώσεις πολιτικών, υπονοώντας πάντως ότι η κριτική σε βάρος της προέρχεται από εκεί.
Σύμφωνα με την κυρία Κοβέσι, «ο θόρυβος για το θέμα αποτελεί προσπάθεια να στρέψει την προσοχή από την ουσία του ζητήματος. Και η ουσία δεν αφορά την ανανέωση της θητείας της Εισαγγελίας, αλλά τι συνέβη στον ΟΠΕΚΕΠΕ».
Αναφορά έκανε και στα προβλήματα των πόρων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
«Μέχρι στιγμής, σε αυτή την έρευνα, έχουμε μόνο έναν αστυνομικό που συνεργάστηκε με τους δύο εισαγγελείς μας. Τρεις άνθρωποι που πρέπει να αξιολογήσουν χιλιάδες έγγραφα και να ακούσουν εκατοντάδες παρακολουθήσεις. Δεν είναι εύκολο», ανέφερε. Όπως είπε, μετά τη συνάντησή της με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, υπάρχει συμφωνία για περισσότερους αστυνομικούς στις υποθέσεις.
«Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών»Η κυρία Κοβέσι απάντησε και στις επικρίσεις ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ουσιαστικά ενέπλεξε πολιτικούς, των οποίων ο ρόλος περιορίστηκε στην απλή διαμεσολάβηση μεταξύ πολιτών και δημοσίων αρχών.
«Όσα αναφέρονται στη δικογραφία ορίζονται ως εγκλήματα σε όλες τις χώρες-μέλη της ΕΕ. Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών», είπε κατηγορηματικά.
Παράλληλα, εξέφρασε την ικανοποίησή της για την άρση της ασυλίας των 13 βουλευτών, από την Ολομέλεια της Βουλής χθες. «Αυτό δείχνει ότι όλοι θέλουν να μάθουν τι συνέβη», σημείωσε.
Πάντως, διευκρίνισε ότι η άρση της ασυλίας δεν ισοδυναμεί με απαγγελία κατηγοριών ή καταδίκη. Αντίθετα, είπε, είναι υποχρεωτικό διαδικαστικό βήμα για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να προχωρήσει στην έρευνα και να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία, ακόμη και αθωωτικά. «Μπορούμε να μην δημιουργούμε αποδεικτικά στοιχεία στις υποθέσεις μας, ακόμη και αθωωτικά, αν δεν ακολουθήσουμε αυτό το βήμα», επισήμανε.
«Λάουρα Κοβέσι: «Ο κ. Μητσοτάκης έχει δίκιο πως πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα η έρευνα» - Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, βρέθηκε στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών και έδωσε συνέντευξη Τύπου. Νωρίτερα η Κοβέσι είχε μιλήσει σε πάνελ με τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα λέγοντας πως συμφωνεί με την ελληνική κυβέρνηση πως πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν δικογραφίες με πολιτικά πρόσωπα.
Η κυρία Κοβέσι συμφώνησε και με τη θέση του Έλληνα πρωθυπουργού για την επιτάχυνση των διαδικασιών σε δικογραφίες που εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα. «Είχα αυτή τη συζήτηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι», είπε.
«Κουράστηκανα ακούω “έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα”»Η κυρία Κοβέσι εξέφρασε δυσαρέσκεια για τη νοοτροπία που όπως υποστήριξε, συναντά. «Κουράστηκα να ακούω ‘έτσι κάνουμε τα πράγματα στην Ελλάδα’. Αλήθεια; Δεν νομίζω», είπε.
Μάλιστα, ανέφερε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, που όπως είπε, τη «σόκαρε» στην αρχή της θητείας της και ο νόμος έχει αλλάξει. «Αν διαπράξεις μια απάτη, κλέβεις χρήματα, σε πιάνουν. Ίσως κλέβεις 10 εκατομμύρια. Σε μια στιγμή, συλλαμβάνεσαι ότι έκλεψες 1 εκατομμύριο. Επιστρέφεις τα χρήματα. Είσαι ελεύθερος να φύγεις. Πώς έτσι;», είπε, εξηγώντας ότι μετά από συζητήσεις με τις αρχές, ο νόμος άλλαξε.
Φέτος, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατέγραψε διπλάσιο αριθμό νέων υποθέσεων στην Ελλάδα. Όπως είπε, αυτό δείχνει ότι οι πολίτες εμπιστεύονται τον θεσμό. Οι ελληνικές υποθέσεις αντιπροσωπεύουν το 5% του συνολικού φόρτου εργασίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
Επικαλούμενη και επιστολή αγρότισσας, ανέφερε: «Δεν πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός αποδέχεται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής». Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη διαφθορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Όταν καθαρίζεις το σπίτι σου και βάζεις τη βρωμιά κάτω από το χαλί, το σπίτι σου δεν είναι καθαρό», επισήμανε.
«Δεν σχολιάζω τι λένε πολιτικοί»Η κυρία Κοβέσι αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις για την κριτική προς το πρόσωπό της.«Δεν σχολιάζω τι λένε πολιτικοί. Θα περνούσα 23 ώρες την ημέρα για να απαντάω», είπε.
Όταν ρωτήθηκε στους Δελφούς αν υπάρχουν άλλες υποθέσεις ανάλογες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η Κοβέσι επέλεξε να απαντήσει με χιούμορ. «Θα πάτε να ρωτήσετε το Μαντείο; Βρισκόμαστε στους Δελφούς», ανέφερε. Στη συνέντευξη Τύπου διευκρίνισε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά στην Ελλάδα υποθέσεις φοροδιαφυγής, απάτης, απάτης με διαγωνισμούς. «Δεν ξέρω αν υπάρχουν πολιτικοί που εμπλέκονται», είπε.
Πολλές φορές αναφέρθηκε στην έλλειψη πόρων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Αν έπρεπε να κάνω κάτι διαφορετικά, θα πίεζα περισσότερο την Κομισιόν για τον προϋπολογισμό. Για επτά χρόνια η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ήταν ο ζητιάνος της Ευρώπης».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
