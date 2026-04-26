Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Ανδρουλάκης - Ποιοι θα είναι στο Πολιτικό Συμβούλιο

Σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ





Ο κ. Βαρδακαστάνης ήταν μέχρι το Συνέδριο γραμματέας ΚΟΕΣ.



Πολιτικό Συμβούλιο, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτείνει κατ’ αλφαβητική σειρά:



-τον Μιχάλη Αεράκη

-την Τόνια Αντωνίου



-τον Παύλο Γερουλάνο

-τον Θανάση Γλαβίνα

Κλείσιμο

-την Άννα Διαμαντοπούλου

-τον Χάρη Δούκα

-τον Λευτέρη Καρχιμάκη

Τον Γιάννη Βαρδακαστάνη προτείνει για γραμματέα του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που βρίσκεται σε εξέλιξη.Ο κ. Βαρδακαστάνης ήταν μέχρι το Συνέδριο γραμματέας ΚΟΕΣ.Για τοπρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προτείνει κατ’ αλφαβητική σειρά:-τον Μιχάλη Αεράκη-την Τόνια Αντωνίου-τη Μιλένα Αποστολάκη-τον Παύλο Γερουλάνο-τον Θανάση Γλαβίνα-τη Μαρία Δαφέρμου-την Άννα Διαμαντοπούλου-τον Χάρη Δούκα-τον Λευτέρη Καρχιμάκη

-τον Μιχάλη Κατρίνη

-τη Μάρα Κουκουδάκη

-την Όλγα Μαρκογιαννάκη

-τον Νίκο Μήλη

-τον Κώστα Παπαδημητρίου

-τον Φίλιππο Σαχινίδη

-τον Κώστα Σκανδαλίδη

-την Κατερίνα Σολωμού

-τον Ανδρέα Σπυρόπουλο

-τον Μιχάλη Τζελέπη

-τον Κώστα Τσουκαλά

-την Έφη Χαλάτση

-τον Παύλο Χρηστίδη

-τον Μανώλη Χριστοδουλάκη.



Ex officio, όπως προβλέπει το καταστατικό, θα συμμετέχουν:

-Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου,

-Ο Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης

-Ο Γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος



Με δικαίωμα λόγου μετέχουν:



-Οι εκπρόσωποι των κινήσεων κύριοι Θόδωρος Μαργαρίτης και Απόστολος Πόντας,

-Ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης,

-Ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος

-Ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας

-και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.



Η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών των οργάνων θα ολοκληρωθεί στις 7:00 το απόγευμα. Κάθε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής έχει δικαίωμα έως 14 σταυρούς, στο ψηφοδέλτιο για το 23μελές Πολιτικό Συμβούλιο. Αν και όλοι οι υποψήφιοι αναμένεται να εκλεγούν, στο παρασκήνιο κάθε πλευρά επιχειρεί να εκλέξει ψηλά τους δικούς της



Πυρά Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα: Θα νικήσει τη ΝΔ αυτός που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα; Στην ομιλία του, ο κ. Ανδρουλάκης εξαπέλυσε πυρά τόσο κατά της κυβέρνησης αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα. «Ποιος άλλος μπορεί να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία; Κάποιος που υπέστη τη μεγαλύτερη ήττα σε μισό αιώνα Μεταπολίτευσης ως αξιωματική αντιπολίτευση;» είπε χαρακτηριστικά κατά την ομιλία του, στρεφόμενος ευθέως κατά του πρώην πρωθυπουργού.



Σύμφωνα με τον κ. Ανδρουλάκη «το σύστημα Μητσοτάκη θέλει να μετατρέψει τις εκλογές σε μια μάχη για τη δεύτερη θέση. Εμείς όμως έχουμε μόνο μια μάχη, τη μάχη για την πρώτη θέση. Δεν υπάρχει άλλος στόχος για το ΠΑΣΟΚ παρά μόνο αυτός», καθώς το κόμμα του, όπως είπε «θα κλείσει οριστικά τον κύκλο των αμετανόητων, παλαιοκομματικών πρακτικών και αντιλήψεων».



Φώφη Γιωτάκη Κατερίνα Τζουμερκιώτη 26.04.2026, 13:45