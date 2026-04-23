Βενιζέλος στους Δελφούς: Πολιτικά, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο πρέπει να ανανεώσει τη θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, με αφορμή και τις δηλώσεις της Λάουρας Κοβέσι, έκανε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με τον ισχυρισμό ότι χειρίστηκε το θέμα των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ άτεχνα, με πολιτικούς όρους και με μικροκομματικές επιδιώξεις.Μιλώντας στοπ Φόρουμ των Δελφών, ο κ. Βενιζέλος ανέφερε ότι «δεν υπάρχει συστηματική και λεπτομερής ρύθμιση για την ανανέωση της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων και σημείωσε μεταξύ άλλων: «Ο Κανονισμός για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εισήχθη το 2021 από την κυβέρνηση ΝΔ και έχει πολλά προβλήματα. Πολιτικά, το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο ουσιαστικά θα πρέπει να ανανεώσει τη θητεία των εισαγγελέων, αυτό έχει καταστεί υποχρεωτικό χωρίς ωστόσο να έχουν λυθεί τα ερμηνευτικά προβλήματα».Αναφερόμενος στην εξέλιξη της υπόθεσης είπε ότι πρόκειται για τη φάση της ποινικής προδικασίας και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση έχει αφήγημα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι οι βουλευτές δεν φέρουν καμία ευθύνη. Όμως υπάρχει μια παλινωδία. Οι βουλευτές κατηγορούνται για ηθική αυτουργία. Μήπως υπάρχει ηθικός αυτουργός του ηθικού αυτουργού; Δεν ξέρω». Σημείωσε δε ότι «οι παρακολουθήσεις που έγιναν πριν να αποκαλυφθούν οι νόμιμες υποκλοπές, δεν μπορούσε να γίνονται εν αγνοία της κυβέρνησης. Οι πολιτικοί έπεσαν θύματα υποκλοπών. Η εκδίκηση της γυφτιάς, υπεκλάπησαν οι υποκλέπτοντες. Τα Τέμπη ήταν δυστύχημα, μια τραγωδία από το οποίο βγήκαν τα θεσμικά προβλήματα. Υποκλοπές και ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι τραγωδίες, είναι θεσμικά δυστυχήματα θα μπορούσε να πει κανείς. Έχουμε μια συρροή ατυχιών, μια συναστρία σκανδάλων, με κοινό υπόστρωμα την ποιότητα και τη λειτουργία των θεσμών».«Το μοντέλο της μονοκομματικής κυβέρνησης, όπου όλες τις αποφάσεις λαμβάνονται από ένα πρόσωπο έχει τελειώσει» είπε, και προχώρησε στην εκτίμηση ότι το εκλογικό σώμα στη μεταπολίτευση κάνει πάντοτε δυο φορές την ίδια επιλογή- δεν υπάρχει τρίτη εντολή».Ο κ. Βενιζέλος έκανε εκτενή αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις- δήλωσε ότι η διεθνής κοινότητα κοχλάζει και συμπλήρωσε ότι στη χώρα μας η σύνδεση της εθνικής στρατηγικής και της κοινωνικής και πολιτικής σταθερότητας πρέπει να είναι η εξέλιξη, το θέμα μιας επόμενης κυβέρνησης. «Εμείς πρέπει να έχουμε πάντα τον έλεγχο του ρυθμού των ελληνοτουρκικών σχέσεων», ανέφερε μεταξύ άλλων και πρόβλεψε ότι «δεν πρόκειται να λυθεί ποτέ οριστικά το μεσανατολικό».