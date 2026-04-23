Μαρινάκης: Θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια οι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε η άρση ασυλίας

Απάντηση στο ερώτημα αν θα συμμετάσχουν στα ψηφοδέλτια τηςοι βουλευτές για τους οποίους αποφασίστηκε ητους, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.«Όσοι είδαν τις χθεσινές ομιλίες των βουλευτών της ΝΔ και αν της δει κάποιος με προσοχή, θα δει ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό. Άνθρωποι ενώ υπερασπίζονται την αθωότητά τους θέλουν να κριθούν από τη δικαιοσύνη για να μη μείνει καμία σκιά επάνω τους», ανέφερε.Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι όσοι παρακολούθησαν τις σχετικές τοποθετήσεις στη Βουλή «θα διαπίστωσαν ότι εξέπεμπαν αξιοπρέπεια, σοβαρότητα και σεβασμό», σημειώνοντας πως η στάση τους αποτελεί «την καλύτερη απάντηση στην τοξικότητα του πολιτικού συστήματος».Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα αποκλεισμού τους από τις εκλογικές λίστες, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα, θα είναι κανονικά στα ψηφοδέλτια».Αναφορικά με τις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η στοχοποίηση που δέχεται σχετίζεται με το επώνυμό του και ότι κάποιοι έγιναν γνωστοί πολιτικά πάνω σε ένα τραγικό ατύχημα. Υπογράμμισε επίσης ότι η ομιλία του πρώην υπουργού έγινε στο πλαίσιο του ΟΠΕΚΕΠΕ και πως γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσής της με την τραγωδία των Τεμπών.Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι κανείς δεν αρνείται όσα συνέβησαν στο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής παραιτήθηκε και θα κριθεί από τη Δικαιοσύνη. Όπως σημείωσε, μετά την άρση της ασυλίας, θεσμικά δεν μπορεί να σχολιάσει περαιτέρω τις δηλώσεις του.Σε ερώτηση για τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρας Κοβέσι, είπε ότι παρουσιάζονται επιλεκτικά τα όσα είπε με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η συνολική εικόνα των όσων ανέφερε.Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη νέα δέσμη οκτώ στοχευμένων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε, τα μέτρα καθίστανται εφικτά χάρη στη δημοσιονομική σταθερότητα και το πρωτογενές πλεόνασμα που καταγράφει η ελληνική οικονομία, σε αντίθεση με την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών.Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ενισχύει το διεθνές και περιφερειακό της αποτύπωμα, με την επικείμενη επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, τη στήριξη των παραγωγών στη Λέσβο λόγω του αφθώδους πυρετού, αλλά και την ολοκλήρωση ενός πρώτου κύκλου ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας προς τον Λίβανο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και αλληλεγγύης στην Ανατολική Μεσόγειο.Ερωτηθείς γιατί τα μέτρα οικονομικής ενίσχυσης περιορίζονται στα 500 εκατ. ευρώ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι πρόκειται για το μέγιστο ποσό που μπορούσε να διατεθεί με ασφάλεια, εντός των δημοσιονομικών αντοχών της χώρας.Όπως σημείωσε, η κυβέρνηση διατηρεί επιπλέον αποθεματικό ύψους 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να υπάρξει άμεση ανταπόκριση σε ανάγκες που ενδέχεται να προκύψουν στο επόμενο διάστημα, επιμένοντας στη γραμμή της δημοσιονομικής υπευθυνότητας.Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ερωτηθείς σχετικά παρουσίασε στοιχεία για την πορεία του χρέους:



Ολόκληρη η τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου Νέα δέσμη οκτώ στοχευμένων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός.



Η Κυβέρνηση στηρίζει τους πολίτες με πράξεις, καθώς η οικονομία της χώρας μας έχει μεταπηδήσει από την εποχή των ελλειμμάτων στην εποχή των πλεονασμάτων και από την αβεβαιότητα στην σταθερότητα.



Οι ανακοινώσεις αυτές έχουν τέσσερα ξεκάθαρα μηνύματα:



Πρώτον: Η Ελλάδα είναι μια από τις πέντε χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν την δυνατότητα να πάρουν επιπλέον μέτρα υπέρ των πολιτών γιατί είναι μία από τις 5 μόλις χώρες (μαζί με την Κύπρο, τη Δανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία) που κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα. Οι υπόλοιπες χώρες παρουσιάζουν ελλείμματα ενώ 9 χώρες έχουν μπει σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και είναι αναγκασμένες είτε να περικόψουν δαπάνες είτε να αυξήσουν φόρους.



Δεύτερον: Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το υπερπλεόνασμα που δημιούργησε τον απαιτούμενο χώρο για να λάβουμε τα μέτρα αυτά οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και στην αποτελεσματική μάχη κατά της φοροδιαφυγής και όχι σε υπερφορολόγηση, όπως θέλει να αναμασά η αντιπολίτευση. Γιατί αντίθετα με τους ψευδείς ισχυρισμούς τους, η Κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους και έμμεσους φόρους.



Τρίτον: Δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα περισσότερα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας και πρωτίστως οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Σε αντίθεση με τις αποτυχημένες πρακτικές του «λεφτά υπάρχουν» και του «δώστα όλα», εμείς λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα με υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και φροντίζουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε να φτάνουν στην τσέπη των πολιτών και να πληρούν μια ακόμα απαραίτητη προϋπόθεση: αυτήν της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Με απλά λόγια η Κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα επιλέξει να γίνει προσωρινά ευχάριστη στέλνοντας το λογαριασμό στις επόμενες γενιές.



Τέταρτον: Η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει στη χώρα μας να καλύπτει τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Ως αποτέλεσμα, το 2025 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό αποκλιμάκωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη.



Η συνετή πολιτική αυτή, που ελαφρύνει από τα βάρη τους πολίτες, μειώνοντας ταυτόχρονα σε ρυθμούς ρεκόρ το δημόσιο χρέος είναι η παρακαταθήκη της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.



Στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται:



-Η επέκταση της επιδότησης του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο.



Η επέκταση μέχρι και τον Αύγουστο της επιδότησης των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους.

Η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί η οποία καλύπτει σχεδόν το 80% των οικογενειών με παιδιά.

Η αύξηση σε 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη και ετήσια βάση. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας, πλέον, το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων προκειμένου το ένα ενοίκιο, ετησίως, να επιστρέφεται σε περισσότερους. Θα στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλαδή το 86% του συνόλου.

-Η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρεών από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ.



-Η δυνατότητα οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 να μπορούν να ενταχθούν, πλέον, σε καθεστώς 72 δόσεων, υπό την προϋπόθεση να αποπληρωθούν ή να διακανονιστούν τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2023.



-Τέλος, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί, πλέον, να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.



Την Αθήνα θα επισκεφτεί στις 24 και 25 Απριλίου, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση μιας, ήδη, στενής διμερούς σχέσης.

Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ενταχθούν νέοι τομείς συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας συγκυρίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας.



Πλέγμα μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του αφθώδους πυρετού και τη στήριξη των παραγωγών στη Λέσβο ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Σχοινάς, διευκρινίζοντας ότι το σχέδιο συνδυάζει ήδη ενεργοποιημένα μέτρα με νέες παρεμβάσεις που συμπληρώνουν το συνολικό πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης.



Οι παρεμβάσεις καλύπτουν το σύνολο της παραγωγικής αλυσίδας και αφορούν τόσο την άμεση ζημιά όσο και τις έμμεσες απώλειες. Πιο συγκεκριμένα αφορούν:



• Αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα (έως 250 ευρώ), με κάλυψη όλων των κτηνοτρόφων που πλήττονται και καταβολή ενισχύσεων ανά ζώο, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο.

• Αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος,

• Ενίσχυση για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, για το σύνολο των παραγωγών που βρίσκονται εντός των ζωνών περιορισμού.

• Νέα ειδική αποζημίωση για το γάλα που καταστρέφεται ή δεν παράγεται λόγω των μέτρων.



Παράλληλα:

• Έχει εγκριθεί χρηματοδότηση ύψους 8 εκατ. ευρώ για τις τυροκομικές επιχειρήσεις.

• Προωθείται η ελεγχόμενη επανέναρξη εξαγωγών ώριμων τυριών, υπό αυστηρά πρωτόκολλα βιοασφάλειας.

• Ενισχύονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες με επιπλέον προσωπικό, μεταξύ άλλων με την αποστολή κτηνιάτρων από τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και την ενεργοποίηση στρατιωτικών κτηνιάτρων.



Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένουν τα αυστηρά μέτρα επιτήρησης και ελέγχου, με έμφαση στην τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας, που αποτελούν βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων.



Η Ελλάδα ολοκλήρωσε έναν πρώτο κύκλο ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής αρωγής στον Λίβανο, μέσω της Hellenic Aid του Υπουργείου Εξωτερικών, παραμένοντας συνεπής στον ρόλο της ως πυλώνας σταθερότητας και αλληλεγγύης στην Ανατολική Μεσόγειο.



Η χώρα μας διέθεσε 300.000 ευρώ ως έκτακτη οικονομική συνεισφορά στο Ανθρωπιστικό Ταμείο για τον Λίβανο του Γραφείου Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών. Κίνηση που διασφαλίζει την άμεση χρηματοδότηση των δράσεων πεδίου για την ανακούφιση των πληγέντων.



Επιπλέον, σε στενή συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η Ελλάδα προσφέρει 500.000 ευρώ για τη στήριξη του λιβανικού συστήματος υγείας. Η χρηματοδότηση αφορά στην υλοποίηση προγράμματος, που θα καλύψει ανάγκες νοσηλείας ευάλωτων ασθενών για ένα έτος, καθώς και προμήθεια απαραίτητου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.



Ακόμη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η μεταφορά και η παράδοση 3 τόνων ανθρωπιστικής βοήθειας στη Βηρυτό, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το υλικό, το οποίο περιλαμβάνει ιατροφαρμακευτικά είδη, τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης, παραδόθηκε επισήμως από την Πρεσβεία της Ελλάδας στη Βηρυτό στο Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων του Λιβάνου και την High Relief Committee, προκειμένου να διανεμηθεί στις πλέον ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.



23.04.2026, 13:04