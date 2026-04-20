Ήταν πειραγμένες οι εκλογές του 2023, ισχυρίζεται ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κώστας Αρβανίτης ΣΥΡΙΖΑ Ευρωβουλευτής Εκλογές 2023

257 ΣΧΟΛΙΑ
Την  καταγγελία ότι οι  εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες» έκανε δημοσίως ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Open και στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες», ο Κώστας Αρβανίτης υποστήριξε: «Θα το πω ανοικτά, οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ούτε από την αντιπολίτευση». 

«Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Ή η δυτική Μακεδονία;» διερωτήθηκε για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα επιρροής της κοινής γνώμης. Μάλιστα, ο  ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «αυτά τα λέγαμε από το 2023». 

 Υπενθυμίζεται ότι το 2023 είχαν στηθεί διπλές εκλογές για να «ακυρωθεί» ο νόμος της απλής αναλογικής. Τον Μάιο η Νέα Δημοκρατία είχε λάβει ποσοστό 40,79% και τον Ιούνιο 40,56%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιστοίχως περιοριστεί στο 20,07% και στις δεύτερες εκλογές έπεσε στο 17,83%.

Δείτε το βίντεο: 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Best of Network

