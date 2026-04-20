Ήταν πειραγμένες οι εκλογές του 2023, ισχυρίζεται ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης
«Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Ή η δυτική Μακεδονία;» διερωτήθηκε για να στηρίξει τον ισχυρισμό του
Την καταγγελία ότι οι εκλογές του 2023 ήταν «πειραγμένες» έκανε δημοσίως ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Αρβανίτης.
Κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Open και στην εκπομπή «Καθαρές κουβέντες», ο Κώστας Αρβανίτης υποστήριξε: «Θα το πω ανοικτά, οι εκλογές του 2023 ήταν πειραγμένες. Και δεν τολμάει να το πει κανείς ούτε από την αντιπολίτευση».
«Πώς από πρασινοκόκκινη η Κρήτη, έγινε μπλε; Ή η δυτική Μακεδονία;» διερωτήθηκε για να στηρίξει τον ισχυρισμό του, κάνοντας λόγο για ένα σύστημα επιρροής της κοινής γνώμης. Μάλιστα, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ είπε πως «αυτά τα λέγαμε από το 2023».
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 είχαν στηθεί διπλές εκλογές για να «ακυρωθεί» ο νόμος της απλής αναλογικής. Τον Μάιο η Νέα Δημοκρατία είχε λάβει ποσοστό 40,79% και τον Ιούνιο 40,56%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αντιστοίχως περιοριστεί στο 20,07% και στις δεύτερες εκλογές έπεσε στο 17,83%.
Δείτε το βίντεο:
