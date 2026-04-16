Το «ευχαριστώ» του Αντόνιο Κόστα στον Μητσοτάκη, του παραχώρησε το πρωθυπουργικό αεροπλάνο για το ταξίδι του στον Περσικό
Με δημόσια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία για τη συμβολή τους στην πρόσφατη περιοδεία του στις χώρες του κόλπου με το ελληνικό πρωθυπουργικό αεροσκάφος.
Συγκεκριμένα, ο κ. Κόστα ανέφερε: «Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον πρωθυπουργό @kmitsotakis και την Ελληνική Πολεμική Αεροπορία για τη διευκόλυνση του ταξιδιού μου στον Κόλπο. Αληθινό πνεύμα Team Europe!».
Την ανάρτησή του συνόδευσε με φωτογραφία, στην οποία απεικονίζεται ο ίδιος μπροστά από το πρωθυπουργικό αεροσκάφος, μαζί με το πλήρωμα της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας που ανέλαβε τη μεταφορά του.
A special thank you to Prime Minister @kmitsotakis and the Hellenic Air Force 🇬🇷 for facilitating my trip to the Gulf. True Team Europe spirit!— António Costa (@eucopresident) April 15, 2026
Σας ευχαριστώ πολύ! pic.twitter.com/90JNaUfhlz
