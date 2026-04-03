Σήμερα ο ανασχηματισμός, ανακοινώνονται οι αλλαγές στην κυβέρνηση μετά τις δικογραφίες για ΟΠΕΚΕΠΕ
Προς έξοδο από την κυβέρνηση ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος- Θέμα αντικατάστασης και του γραμματέα του κόμματος  Κώστα Σκρέκα

Γιώργος Ευγενίδης
Σήμερα θα ανακοινωθεί ο κυβερνητικός ανασχηματισμός μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δύο δικογραφίες που περιλαμβάνουν τα ονόματα 11 + 2 πολιτικών προσώπων να φτάνουν σήμερα στη Βουλή.

Με την έξοδο φλερτάρουν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Η αξιολόγηση των διαλόγων θα δείξει, αν θα ζητηθούν παραιτήσεις και από τους τρεις ή μπορεί να υπάρξει «φίλτρο».

Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση είναι ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο οποίος θεωρείται απίθανο να παραμείνει στη θέση του. Κάποιοι εκτιμούν ότι η αντικατάσταση θα μπορούσε να γίνει μετά το συνέδριο της ΝΔ στα μέσα Μαϊου, όμως αυτό μπορεί πλέον να μην είναι το κεντρικό σενάριο και οι εξελίξεις να τρέξουν γρήγορα.

Από εκεί και μετά, θεωρείται δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να προβεί και σε πιο δραστικές κινήσεις, με «καρατομήσεις» βουλευτών που εμπλέκονται σε πιο επιβαρυντικούς διαλόγους και αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποφάσεις για τις όποιες καρατομήσεις έπονται χρονικά των παρεμβάσεων στην κυβέρνηση, αλλά θεωρείται απίθανο να αργήσουν πέρα από τη Μεγάλη Δευτέρα.

Σε πρώτο πλάνο, ο πρώην υπουργός Κώστας Αχ. Καραμανλής και η πρώην υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Μένει να φανεί η φόρμουλα, αν δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης θα προβεί σε διαγραφές ή παρασκηνιακά θα ζητηθεί από τους βουλευτές να διευκολύνουν και να παραδώσουν τις έδρες τους. Θεωρείται ότι, όποιος αποχωρήσει τώρα, δύσκολα θα ενταχθεί στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, αν δεν έχει κλείσει ο κύκλος δικαστικής διερεύνησης.
