Στις 12:30 ο ανασχηματισμός: Εκτός Κεφαλογιάννης, Τσιάρας, Βαρτζόπουλος και Κέλλας, μπαίνουν στην κυβέρνηση Σχοινάς, Λαζαρίδης, Τουρνάς
Δεν θα αντικατασταθεί ο Βαρτζόπουλος - Προς παραίτηση τις επόμενες ώρες και ο γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας - Τα ονόματά των παραιτηθέντων περιλαμβάνονται στη μια από τις δύο δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασαν νωρίτερα στη Βουλή
Σε ανασχηματισμό της κυβέρνησης προχωρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που εστάλησαν στη Βουλή. Στον ανασχηματισμό που ανακοινώνεται στις 12:30 το μεσημέρι, θα ανακοινωθεί η είσοδος στην κυβέρνηση των Μαργαρίτη Σχοινά (στη θέση του υπουργού Αγροτική Ανάπτυξης), Μακάριου Λαζαρίδη (στη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης) και Ευάγγελου Τουρνά (στη θέση του υπουργού Πολιτικής Προστασίας).
Τι αναφέρεται στις δικογραφίες
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο φάκελος που συνοδεύει το αίτημα άρσης ασυλίας του Γιάννη Κεφαλογιάννη δεν περιλαμβάνει συνομιλίες του ίδιου αλλά του στενού του συνεργάτη ο οποίος επικοινωνεί με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Ο συνεργάτης του κ. Κεφαλογιάννη φέρεται να ζητά εξυπηρετήσεις για πρόσωπα που σήμερα βρίσκονται προφυλακισμένο,
Επίσης, στενός συνεργάτης του Κώστα Τσιάρα, αν και φαίνεται να γνωρίζει ότι το αίτημα που έχει καταθέσει στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σύννομο, επιμένει σημειώνοντας πως αφορά δικό του πρόσωπο. Την περίοδο της συνομιλίας ο κ. Τσιάρας ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης.
Κατά πληροφορίες, ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος έχει στείλει μήνυμα σε ανώτατο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ με κάποια υπόθεση πολίτη της εκλογικής του περιφέρειας, με την επισήμανση «Δες το αν μπορείς».
Για τον Κώστα Σκρέκα υπάρχει απευθείας συνομιλία με τον κ. Μελά κατά τα την οποία ο βουλευτής ενημερώνεται ότι αυτό που ζητά είναι παράτυπο και πως το σύστημα ηλεκτρονικής υποδοχής των αιτημάτων έχει κλείσει καθώς παρήλθε η σχετική προθεσμία. Ωστόσο ο βουλευτής επιμένει να εξυπηρετηθεί. Από την πλευρά του ο κ. Μέλας φέρεται να λέει ότι θα παρακάμψει το ηλεκτρονικό σύστημα και θα το “κάνει χεράτα” με τον κ. Σκρέκα να του δίνει τα εύσημα. Αμέσως μετά ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί υφιστάμενο του και του δίνει τις σχετικές κατευθύνσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος σημειώνοντας πως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει καθώς έχουν ζητήσει και οι ίδιοι άλλο “ρουσφέτι” από τον Σκρέκα.
