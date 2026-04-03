Στη Βουλή οι δύο δικογραφίες για ΟΠΕΚΕΠΕ, τι αναφέρουν για παρεμβάσεις και συνομιλίες βουλευτών και υπουργών

Τσιάρας και Σκρέκας ενημερώνονται σε συνομιλίες ότι αυτό που ζητούν δεν είναι σύννομο - Συνεργάτης του Κώστα Καραμανλή ζητά την ικανοποίηση αιτήματος 37 παραγωγών στις Σέρρες - Στην περίπτωση Παπακώστα γίνεται αναφορά σε «πλαστογραφημένα έγγραφα», τι προκύπτει για Γιάννη Κεφαλογιάννη

11 βουλευτών και την παραπομπή σε προανακριτική επιτροπή ενός πρώην (2021) Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και της υφυπουργού του.



Σύμφωνα με πληροφορίες οι βουλευτές για τους οποίους ζητείται η άρση ασυλίας είναι:

- Μάξιμος Σενετάκης (Ηρακλείου),

- Λάκης Βασιλειάδης (Πέλλας),

- Νότης Μηταράκης (Χίου),

- Κατερίνα Παπακώστα (Τρικάλων),

- Κώστας Καραμανλής (Σερρών),

- Χρήστος Μπουκώρος (Μαγνησίας),

- Θεόφιλος Λεονταρίδης (Σερρών),

- Κώστας Σκρέκας (Τρικάλων, γενικός γραμματέας της ΝΔ),

- Γιάννης Κεφαλογιάννης (Ρεθύμνου, υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης),

- Κώστας Τσιάρας (Καρδίτσας, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων),

- Δημήτρης Βαρτζόπουλος (Β’ Θεσσαλονίκης, υφυπουργός Υγείας).



Σπήλιο Λιβανό και την Φωτεινή Αραμπατζή για πράξεις και παραλήψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους την περίοδο που ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.



Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr ο φάκελος που συνοδεύει το αίτημα άρσης ασυλίας του νυν υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης Γιάννη Κεφαλογιάννη δεν περιλαμβάνει συνομιλίες του ίδιου αλλά του στενού του συνεργάτη ο οποίος επικοινωνεί με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά. Ο συνεργάτης του κ. Κεφαλογιάννη φέρεται να ζητά εξυπηρετήσεις για πρόσωπα που σήμερα βρίσκονται προφυλακισμένοι για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.



Για τον νυν γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα υπάρχει απευθείας συνομιλία με τον κ. Μελά κατά τα την οποία ο βουλευτής ενημερώνεται ότι αυτό που ζητά είναι παράτυπο και πως το σύστημα ηλεκτρονικής υποδοχής των αιτημάτων έχει κλείσει καθώς παρήλθε η σχετική προθεσμία. Ωστόσο ο βουλευτής επιμένει να εξυπηρετηθεί. Από την πλευρά του ο κ. Μέλας φέρεται να λέει ότι θα παρακάμψει το ηλεκτρονικό σύστημα και τα το “κάνει χεράτα” με τον κ. Σκρέκα να του δίνει τα εύσημα. Αμέσως μετά ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ καλεί υφιστάμενο του και του δίνει τις σχετικές κατευθύνσεις για την ικανοποίηση του αιτήματος σημειώνοντας πως πρέπει οπωσδήποτε να γίνει καθώς έχουν ζητήσει και οι ίδιοι άλλο “ρουσφέτι” από τον Σκρέκα.



ώστα Τσιάρα, αν και φαίνεται να γνωρίζει ότι το αίτημα που έχει καταθέσει στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι σύννομο, επιμένει σημειώνοντας πως αφορά δικό του πρόσωπο. Την περίοδο της συνομιλίας ο κ. Τσιάρας ήταν Υπουργός Δικαιοσύνης.



Τέλος για τον βουλευτή Σερρών Κώστα Καραμανλή φαίνεται ότι ζητείται η άρση ασυλίας για κακούργημα καθώς το αίτημα του αφορούσε την ικανοποίηση ομαδικού αιτήματος (37 παραγωγών) και η προκληθείσα ζημιά σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εισαγγελία ξεπερνά τις 120 χιλ ευρώ. Στην συγκεκριμένη υπόθεση φαίνεται ότι δεν υπάρχει απευθείας συνομιλία του κ. Καραμανλή με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά οι συνεννοήσεις να γίνονται με στενό του συνεργάτη.



Σημειώνεται ότι οι δύο δικογραφίες μεταφέρθηκαν στο κτήριο της Βουλής στη Λένορμαν για να βγουν φωτοτυπίες και θα επιστρέψουν στο Μέγαρο της πλατείας Συντάγματος. Τυπικά η δικογραφία για τους υπουργούς θα βγουν σε 11 αντίγραφα: ένα για κάθε Κοινοβουλευτική ομάδα, την ομάδα των ανεξάρτητων βουλευτών και δύο για τους εμπλεκόμενους υπουργούς. Η δικογραφία για τις ασυλίες θα βγει σε 27 αντίγραφα για τα 16 μέλη της επιτροπής δεοντολογίας και για τους 11 εμπλεκόμενους βουλευτές.



Κλείσιμο Ποιες περιπτώσεις είναι οι πιο σοβαρές Όσον αφορά τον Γιάννη Κεφαλογιάννη, «δεμένος» εμφανίζεται ο διάλογος του στενού του συνεργάτη Γιάννη Τρουλλίνου, τον οποίο ο κ. Κεφαλογιάννης έχει αποπέμψει από το γραφείο του, με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ για επιδοτήσεις. Ο κ. Τρουλλινός στο προηγούμενο στάδιο είχε παραιτηθεί από τη θέση του μέλους της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.



Πιο ήπιας αξιολόγησης είναι η περίπτωση του Κώστα Τσιάρα, ο οποίος συνομιλεί στον απόηχο της κακοκαιρίας του Ιανού για ένα αγροτεμάχιο που έχει «μπαζωθεί» για να γίνει η ρύση του ποταμού και ζητά μια διευκόλυνση, με τον ίδιον να εξηγεί σε συνομιλητές του ότι δεν ζητεί τίποτα παράνομο.



Κατά πληροφορίες, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος έχει στείλει μήνυμα σε ανώτατο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ με κάποια υπόθεση πολίτη της εκλογικής του περιφέρειας, με την επισήμανση «Δες το αν μπορείς».



«Βαριά» θεωρείται η περίπτωση του βουλευτή Σερρών Κώστα Αχ. Καραμανλή. Καίτοι δεν συνομιλεί ο ίδιος, αλλά στέλεχος του γραφείο του με στέλεχος του γραφείου του τότε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού για υπόθεση πληρωμής 37 βιολογικών καλλιεργητών του νομού Σερρών, εντούτοις οι διάλογοι που γίνονται θεωρούνται άκρως επιβαρυντικοί. Αυτή η υπόθεση είναι που οδηγεί και τον κ. Λιβανό στη «βάσανο» του άρθρου 86. Η εν λόγω υπόθεση αφορά δυνητικό κακούργημα, καθώς το ποσό είναι περίπου 900.000, πολύ παραπάνω από το όριο των 120.000 ευρώ που είναι για την κακουργηματική απιστία.



Ομοίως και η περίπτωση της πρώην υφυπουργού και βουλευτή Τρικάλων Κατερίνας Παπακώστα είναι επιβαρυντική, καθώς αφορά ποσό περί τα 150.000 ευρώ και μάλιστα γίνεται αναφορά σε «πλαστογραφημένα έγγραφα».



Υπάρχουν βεβαίως και πολύ πιο ήπιες περιπτώσεις. Για παράδειγμα, ο Νότης Μηταράκης δεν εμφανίζεται να συνομιλεί ούτε ο ίδιος ούτε συνεργάτης του. Αντιθέτως στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ εμφανίζονται να συνομιλούν μεταξύ τους για περίπτωση που έχει έρθει από το γραφείο του, το οποίο όμως είναι απλά η διαβίβαση ενός αιτήματος προς αξιολόγηση.



Ανακοινώνεται ο ανασχηματισμός Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει πάρει τις αποφάσεις ως προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου που εμπλέκονται στην υπόθεση. Εκτός κυβέρνησης θα βρεθούν ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.



Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση είναι ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, για τον οποίο θεωρείται επίσης ζήτημα ωρών να παραιτηθεί από τη θέση του γραμματέα του κυβερνώντος κόμματος ενώ οι πληροφορίες θέλουν να αντικαθίσταται από τη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ ο Νότης Μηταράκης.



Από εκεί και μετά, θεωρείται δεδομένο ότι ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να προβεί και σε πιο δραστικές κινήσεις, με «καρατομήσεις» βουλευτών που εμπλέκονται σε πιο επιβαρυντικούς διαλόγους και αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αποφάσεις για τις όποιες καρατομήσεις έπονται χρονικά των παρεμβάσεων στην κυβέρνηση, αλλά θεωρείται απίθανο να αργήσουν πέρα από τη Μεγάλη Δευτέρα.



Σε πρώτο πλάνο, ο πρώην υπουργός Κώστας Αχ. Καραμανλής και η πρώην υφυπουργός Κατερίνα Παπακώστα. Μένει να φανεί η φόρμουλα, αν δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης θα προβεί σε διαγραφές ή παρασκηνιακά θα ζητηθεί από τους βουλευτές να διευκολύνουν και να παραδώσουν τις έδρες τους. Θεωρείται ότι, όποιος αποχωρήσει τώρα, δύσκολα θα ενταχθεί στα ψηφοδέλτια της ΝΔ, αν δεν έχει κλείσει ο κύκλος δικαστικής διερεύνησης.