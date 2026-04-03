Οι διάλογοι στη δικογραφία για ΟΠΕΚΕΠΕ «ξεκλειδώνουν» ποιοι υπουργοί βλέπουν την έξοδο - Οι αποφάσεις Μητσοτάκη και οι καρατομήσεις για κακουργήματα
Τα 3+1 πρόσωπα που «φλερτάρουν» με την έξοδο από την κυβέρνηση - Κρίσιμη παράμετρος για τον Μητσοτάκη οι αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει για τις περιπτώσεις για τις οποίες ζητείται ποινική δίωξη για κακουργήματα
Η σημερινή διαβίβαση της νέας δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή αναμένεται να ενεργοποιήσει το φαινόμενο του ντόμινο και στην κυβέρνηση, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης καλείται να μελετήσει τους διαλόγους που περιλαμβάνονται και να πάρει τις αποφάσεις του.
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ο ανασχηματισμός που αναμένεται να κάνει προβλέπεται ότι θα είναι στοχευμένος, στη λογική της αντικατάστασης υπουργών που θα αποχωρήσουν από το κυβερνητικό σχήμα ως αποτέλεσμα της εμπλοκής τους. Όμως μέχρι αυτή την ώρα δεν είναι απολύτως δεδομένο πόσοι θα είναι αυτοί, παρά το προηγούμενο του περασμένου Ιουνίου οπότε και παραιτήθηκαν όλοι οι υπουργοί των οποίων το όνομα αναφέρθηκε στη δικογραφία. Βεβαίως, στο τέλος της ημέρας δεν αποκλείεται ο κ. Μητσοτάκης να καταλήξει σε οριζόντια απόφαση.
Σε πρώτο πλάνο είναι 3+1 πρόσωπα που «φλερτάρουν» με την έξοδο: ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας που κατέχει ίσως την πιο νευραλγική κομματική θέση.
Στην κυβέρνηση περιμένουν να δουν τους διαλόγους της δικογραφίας, αν οι υπουργοί μιλούν απευθείας ή αν οι επισυνδέσεις «πιάνουν» διαλόγους συνεργατών τους ή υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ που αναφέρονται σε αυτούς και στα γραφεία τους. Αναλόγως θα ληφθούν οι αποφάσεις, με τα ως τώρα δεδομένα πάντως ο κ. Μητσοτάκης δεν μοιάζει να πιστεύει στην αξία ενός ευρύτερου ανασχηματισμού.
Υπάρχουν βέβαια και κυβερνητικά στελέχη που υποστηρίζουν στο παρασκήνιο ότι ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να κάνει μια πιο τολμηρή πολιτική κίνηση και να κάνει ένα άλμα πιο γρήγορο από τη φθορά, στην οποία εγκλωβίζει το Μέγαρο Μαξίμου η αλληλουχία των φακέλων που αποστέλλονται στη Βουλή από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.
Κυβερνητικά στελέχη επίσης διαψεύδουν κατηγορηματικά τα σενάρια εκλογών-σε έναν μάλλον αδόκιμο χρόνο-, τα οποία «φούντωσαν» και πάλι μετά την απάντηση του Κωστή Χατζηδάκη στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι ενίοτε τα αιτήματα γίνονται και αποδεκτά-θυμίζοντας έτσι μια αποστροφή του Κώστα Καραμανλή προς τον Γιώργο Παπανδρέου προ πολλών ετών. Πηγές πάντως τόσο από το περιβάλλον του αντιπροέδρου όσο και από το Μέγαρο Μαξίμου συνέτειναν στην εκτίμηση ότι ο κ. Χατζηδάκης περισσότερο απευθύνθηκε στον κομματικό πατριωτισμό των βουλευτών της ΝΔ σε μια προσπάθεια ανόρθωσης ηθικού.
Σύμφωνα με μια γραμμή πληροφόρησης, στις πιο «δύσκολα διαχειρίσιμες» περιπτώσεις υπάγονται και ο κ. Σκρέκας, αλλά και η πρώην υφυπουργός Φωτεινή Αραμπατζή που πηγαίνει με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών. Μένει να φανεί αν η ποινική απαξία των περιγραφόμενων αδικημάτων και το περιεχόμενο των διαλόγων θα «ξεκλειδώσει» σε ορισμένες αποφάσεις και πιο σκληρές αποφάσεις με το βλέμμα στα ψηφοδέλτια της ΝΔ. Σε αυτή την περίπτωση, το Μαξίμου θα μπορούσε να προβεί σε «καρατομήσεις», ζητώντας από βουλευτές να παραδώσουν την έδρα τους και να διευκολύνουν, για να μην διαγραφούν.
Σε ορισμένες περιπτώσεις εκτιμάται ότι από τους Ευρωπαίους Εισαγγελείς γίνεται ποινική αξιολόγηση διαλόγων που τους αφορούν από το 2021 και είναι ήδη γνωστοί από την πρώτη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ που διαβιβάστηκε τον Ιούνιο. Σε άλλες περιπτώσεις όμως υπάρχουν νέοι διάλογοι για πρόσωπα που είχαν αναφερθεί και πριν από μερικούς μήνες.
Σε κάθε περίπτωση, μια παράμετρος που δυσκολεύει πολιτικά την κυβέρνηση είναι η προοπτική να ακολουθήσει ένα… σερί δικογραφιών, υπό τον φόβο της παραγραφής (πενταετία για το πλημμέλημα), με τους Εισαγγελείς να αξιολογούν ποινικά τις επισυνδέσεις κάθε έτους. Με αυτό το σκεπτικό, σε μερικούς μήνες είναι πιθανό να έπεται και άλλος φάκελος από το 2022 και επισυνδέσεις εκείνης της περιόδου.
Τα κακουργήματα και οι αποφάσειςΜια κρίσιμη παράμετρος για τον κ. Μητσοτάκη είναι και οι αποφάσεις που θα κληθεί να λάβει για τις περιπτώσεις, για τις οποίες ζητείται ποινική δίωξη για κακουργήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την ομάδα των «11» αυτό αφορά τον Κώστα Αχ. Καραμανλή και την Κατερίνα Παπακώστα, αν και μένει να φανεί το ακριβές περιεχόμενο των συνομιλιών τους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην περίπτωση του κ. Καραμανλή η κλήση δεν γίνεται από τον ίδιον, αλλά από συνεργάτη του.
