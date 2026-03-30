Επίσκεψη Κακλαμάνη στα ελληνικά σχολεία του Καΐρου
Επίσκεψη Κακλαμάνη στα ελληνικά σχολεία του Καΐρου
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές κρατούν ζωντανή τη φλόγα του ελληνισμού, τονίζοντας, ταυτόχρονα, τη σημασία της διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων
Με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές των ελληνικών σχολείων του Καΐρου συναντήθηκε ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στην Αίγυπτο.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σπετσαροπούλειο Ίδρυμα, που φιλοξενεί την Αμπέτειο και την Αχιλλοπούλειο Σχολή, ενώ η μουσική χορωδία των μαθητών υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων με το «Βαλς των χαμένων ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, με απαγγελία ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη και αποσπάσματα από έργα του Στρατή Τσίρκα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της ελληνικής εκπαίδευσης με τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία.
Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Κακλαμάνης μίλησε για την «πιο έντονη και συγκινησιακή στιγμή της επίσκεψης του στην Αίγυπτο», ενώ παράλληλα, εξήρε το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας της ομογένειας στην Αίγυπτο.
Όπως ανέφερε, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές «κρατούν ζωντανή τη φλόγα του ελληνισμού», τονίζοντας, ταυτόχρονα, τη σημασία της διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις των σχολείων, είχε συνομιλίες με μαθητές και εκπαιδευτικούς και ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις ανάγκες των ιδρυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, δεσμευόμενος για τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων στην ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, Χρήστος Καβαλής, χαρακτήρισε την επίσκεψη ιδιαιτέρως σημαντική, επισημαίνοντας τη διαχρονική παρουσία και προσφορά του ελληνισμού στην Αίγυπτο. Παράλληλα, αναφέρθηκε τόσο στην ιστορική πορεία της κοινότητας όσο και στις προοπτικές της, σημειώνοντας ότι ανάλογες πρωτοβουλίες ενισχύουν το ηθικό και την εξωστρέφεια της ομογένειας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Σπετσαροπούλειο Ίδρυμα, που φιλοξενεί την Αμπέτειο και την Αχιλλοπούλειο Σχολή, ενώ η μουσική χορωδία των μαθητών υποδέχθηκε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων με το «Βαλς των χαμένων ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, με απαγγελία ποιημάτων του Κωνσταντίνου Καβάφη και αποσπάσματα από έργα του Στρατή Τσίρκα, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της ελληνικής εκπαίδευσης με τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία.
Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Κακλαμάνης μίλησε για την «πιο έντονη και συγκινησιακή στιγμή της επίσκεψης του στην Αίγυπτο», ενώ παράλληλα, εξήρε το έργο της εκπαιδευτικής κοινότητας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της παρουσίας της ομογένειας στην Αίγυπτο.
Όπως ανέφερε, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές «κρατούν ζωντανή τη φλόγα του ελληνισμού», τονίζοντας, ταυτόχρονα, τη σημασία της διατήρησης της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής ταυτότητας.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις των σχολείων, είχε συνομιλίες με μαθητές και εκπαιδευτικούς και ενημερώθηκε για τη λειτουργία και τις ανάγκες των ιδρυμάτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, δεσμευόμενος για τη στήριξη της Βουλής των Ελλήνων στην ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου, Χρήστος Καβαλής, χαρακτήρισε την επίσκεψη ιδιαιτέρως σημαντική, επισημαίνοντας τη διαχρονική παρουσία και προσφορά του ελληνισμού στην Αίγυπτο. Παράλληλα, αναφέρθηκε τόσο στην ιστορική πορεία της κοινότητας όσο και στις προοπτικές της, σημειώνοντας ότι ανάλογες πρωτοβουλίες ενισχύουν το ηθικό και την εξωστρέφεια της ομογένειας.
