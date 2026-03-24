Παραιτείται ο Χαρίτσης από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς: Η γυναικεία διαδοχή στην ΚΟ, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης και το «κόμμα Τσίπρα»
Με ένα σύντομο, αλλά περιεκτικό κείμενο, στις γραμμές του οποίου θα αποτυπώνει το πολιτικό σκεπτικό της παραίτησής του, αναμένεται να γνωστοποιήσει σήμερα στις πέντε το απόγευμα την αποχώρησή του από την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, ο πρόεδρος του κόμματος, Αλέξης Χαρίτσης.
Εμμένοντας στην ανάγκη μιας «πλατιάς ενότητας» απέναντι στη Δεξιά και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Χαρίτσης ανοίγει την πόρτα της εξόδου και μαζί τη σκηνή των εξελίξεων στην Κεντροαριστερά, παράλληλα με τις αναγκαστικές αλλαγές που θα δρομολογηθούν εντός του κόμματός του, αλλά και σε επίπεδο εκπροσώπησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.
Εμμένοντας στην ανάγκη μιας «πλατιάς ενότητας» απέναντι στη Δεξιά και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Αλέξης Χαρίτσης ανοίγει την πόρτα της εξόδου και μαζί τη σκηνή των εξελίξεων στην Κεντροαριστερά, παράλληλα με τις αναγκαστικές αλλαγές που θα δρομολογηθούν εντός του κόμματός του, αλλά και σε επίπεδο εκπροσώπησης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς.
Τα σενάριαΩς προς τον νέο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, όπου η «Ομάδα Χαρίτση» διατηρεί την πλειοψηφία με συσχετισμό 9-3 υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών, τα πρόσωπα που ακούγονται για την αντικατάστασή του, επιχειρούν να γεφυρώσουν τις δύο τάσεις, όπως αυτό της Σίας Αναγνωστοπούλου ή της Πέτης Πέρκα.
Σε περίπτωση, ωστόσο, που προκριθεί από την πλειοψηφία στα κομματικά όργανα ένα άλλο πρόσωπο, όπως για παράδειγμα ο πρώην Υπουργός Οικονομικών και βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, ως ένδειξη επιβολής ισχύος των κομματικών στελεχών, τότε τα σύννεφα της διάσπασης του κόμματος δεν αποκλείεται να πυκνώσουν απότομα.
Στην περίπτωση του κόμματος, πάντως, τον κ. Χαρίτση θα διαδεχθεί στην ηγεσία ο σημερινός Γραμματέας του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, βάσει του Καταστατικού, ο οποίος εκφράζει μια ριζοσπαστική, αριστερόστροφη γραμμή, απέναντι στις προοδευτικές συνεργασίες με ορίζοντα και τη συμμετοχή σε ένα δυνητικό «κόμμα Τσίπρα» που προκρίνουν οι περισσότεροι βουλευτές του κόμματος,
Οι αιτίεςΑυτή η διάσταση απόψεων ως προς το πεδίο των συνεργασιών της Νέας Αριστεράς, η οποία ήταν κάτι περισσότερο από εμφανής στο τελευταίο συνέδριο του κόμματος, οδήγησε τελικά και στην σημερινή παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση, με έμπειρα στελέχη του χώρου να εκτιμούν ότι «σε δυο μήνες θα είναι άλλο το τοπίο».
Και αυτό, γιατί η αλλαγή σκυτάλης στη Νέα Αριστερά με τον ηχηρό αυτό τρόπο θεωρείται ως ένα πρώτο σήμα άσκησης πίεσης και προς την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, αν και η Αμαλίας διατηρεί προσώρας αποστάσεις από τις δραματικές εξελίξεις στο κόμμα της Πατησίων.
Η κινητικότητα, ωστόσο, που πυροδοτεί εντυπωσιακά και προσωπικά ο Αλέξης Χαρίτσης εγγράφεται αφενός στο προσωπικό του πολιτικό κεφάλαιο και αφετέρου συμπαρασύρει και τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ στη λογική της επίσπευσης των συνεργασιών.
Μολονότι ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος απέρριψε χθες μέσω επιστολής την πρόσκληση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη να παρακαθίσει σε τραπέζι διαλόγου στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για τους θεσμούς, εντούτοις η Κουμουνδούρου παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με φόντο τις προοδευτικές συνεργασίες, ενώ στελέχη της αποτιμούν θετικά την πρωτοβουλία του κ. Χαρίτση, θεωρώντας ότι κινεί τα νήματα, μετά από ένα χρόνο και πλέον που ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απηύθυνε σχετικό προσκλητήριο.
Ταυτόχρονα, δεν είναι λίγα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θα καλοέβλεπαν μια συνεργασία με τα στελέχη νέας γενιάς της Νέας Αριστεράς, ιδίως στη φάση διεύρυνσης που διέρχεται η Χαριλάου Τρικούπη, αν και μια τέτοια προοπτική φαίνεται να φρενάρουν τα πρόσωπα που έχουν ήδη ανταποκριθεί στα δύο πρώτα κύματα διεύρυνσης και προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, παράλληλα με τη δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα.
