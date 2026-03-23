Τα στρατόπεδα στη Νέα Αριστερά στην σκιά της αποχώρησης Χαρίτση - Οι ριζοσπάστες και οι προοδευτικοί
Αύριο και επισήμως το βελούδινο διαζύγιο στην Νέα Αριστερά
Ως θρυαλλίδα εξελίξεων στο προοδευτικό ημισφαίριο λογίζεται η αυριανή παραίτηση του Αλέξη Χαρίτση από την προεδρία της Νέας Αριστεράς, κίνηση η οποία αναμένεται να επηρεάσει πολλαπλά τα «αδελφά» κόμματα, αν όχι και τις επόμενες πρωτοβουλίες του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
Αν και οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ δεν έπεσαν από τα σύννεφα, καθώς το βελούδινο διαζύγιο είχε διαφανεί ήδη από τα τέλη της περασμένης χρονιάς, όπως μετέδωσε το protothema.gr, εντούτοις οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν στο συνέδριο της Νέας Αριστεράς στις αρχές του έτους, αποκάλυψαν μεν το εσωκομματικό χάσμα, αλλά φρέναραν τις εσωκομματικές εξελίξεις, που προμηνύονται τώρα ραγδαίες, έστω και εξ’ αναβολής.
Δύο αντικρουόμενες πλειοψηφίες στη Νέα ΑριστεράΚαι αυτό, γιατί στην Νέα Αριστερά υπάρχουν από καιρό δύο αντικρουόμενες πλειοψηφίες:
- Η πλειοψηφία των βουλευτών, γνωστή ως «Ομάδα Χαρίτση» που επιθυμεί τις προοδευτικές συνεργασίες υπό τον σημερινό Πρόεδρο του κόμματος και
- Η πλειοψηφία των κομματικών στελεχών που επιθυμεί μια ριζοσπαστική αριστερόστροφη πολιτική πλατφόρμα, ακόμη και αν για την πραγμάτωση της θα πρέπει να συναντηθεί με παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Γιάνης Βαρουφάκης.
Ο Χαρίτσης επιχειρεί να κινήσει τις τεκτονικές πλάκες της ΚεντροαριστεράςΥπό αυτό το πρίσμα, οι «συνεργατικοί», δηλαδή όσοι τάσσονται υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών δεν διαθέτουν την πλειοψηφία στα κομματικά όργανα, όπου επικρατούν οι «ριζοσπάστες», ακόμη και αν οι πρώτοι διαβλέπουν την ανάγκη υπέρβασης του κατακερματισμού του προοδευτικού χώρου.
Υπό αυτό το πρίσμα, ο Αλέξης Χαρίτσης επιχειρεί αύριο να κινήσει τις τεκτονικές πλάκες της Κεντροαριστεράς, με τη διπλή δηλαδή παραίτηση του από την ηγεσία του κόμματος και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, μολονότι δεν πρόκειται προσώρας να εγκαταλείψει την Κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, όπως και οι οκτώ βουλευτές ακόμη που φέρονται να συντάσσονται με την άποψη του.
Όσο για το διάδοχο του στο κόμμα, βάσει του Καταστατικού αυτός δεν είναι άλλος από τον σημερινό Γραμματέα, Γαβριηλ Σακελλαρίδη, ο οποίος απηχεί τις πιο κινηματικές θέσεις του κόμματος.
«Πιο αναγκαίο από ποτέ το μέτωπο αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων»Πάντως, η Έφη Αχτσιογλου που πρόσκειται στην «Ομάδα Χαρίτση» μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤnews υποστήριξε πως είναι «πιο αναγκαίο από ποτέ το μέτωπο αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων».
«Πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή από προοδευτική, αριστερή σκοπιά και γι' αυτό χρειάζεται συγκρότηση ενιαίου μετώπου», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου, συμπληρώνοντας ότι «η ουσία είναι να υπάρξει ένα προοδευτικό μέτωπο για λόγους που σχετίζονται με το κόστος ζωής, ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών, με τη διαχείριση της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους, με την κατάρρευση του δημοσίου συστήματος υγείας, με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης που είναι επικίνδυνη και δεν υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα», όπως πρόσθεσε.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
