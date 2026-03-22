«Ναι» στις προοδευτικές συνεργασίες από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ: Διακριτή η Ομάδα Πολάκη

Άνετη πλειοψηφία εξασφάλισε η ηγετική ομάδα, διατηρώντας ζωντανή τη συνεργασία με όμορους πολιτικούς χώρους –Κείμενο 34 ατόμων υπό τον Πολάκη εκφράζει διαφωνία για τη στρατηγική του Σωκράτη Φάμελλου

Πολιτική Γραμματεία του κόμματος στα μέσα της εβδομάδας, κύλησε χθες η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, με επίκεντρο το ζήτημα των προοδευτικών συνεργασιών.



Η ηγετική ομάδα κατάφερε να εγκριθεί με άνετη πλειοψηφία η εισήγησή της περί «προοδευτικών συνεργασιών», διατηρώντας ζωντανή την συνεργασία με όμορους πολιτικούς χώρους, όπως το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, αλλά και το κυοφορούμενο «κόμμα Τσίπρα». Στον αντίποδα, η ομάδα στελεχών, 34 στον αριθμό, υπό τον Παύλο Πολάκη, κατέθεσε κείμενο προς το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής και μαζί τη διαφωνία της για την στρατηγική που ακολουθεί ο Πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, αφού εμμένει στην αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αν δεν ευοδωθούν οι προοδευτικές συνεργασίες και οι επιστολές με αυτό το αντικείμενο προς τα «αδελφά» κόμματα.







Στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίστηκε και ο Γραμματέας του κόμματος, Στέργιος Καλπάκης, ο οποίος τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη πορεία και στην αυταπάτη ότι μόνο του μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ, κάτι που δεν προκύπτει από κανένα δεδομένο», κάνοντας λόγο για «προσχηματικές προσκλήσεις για διάλογο εντός των διαδικασιών του ΠΑΣΟΚ και όχι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμμαχίας δυνάμεων, που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και μόνο στόχο έχουν να δικαιολογήσουν την επιλογή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία». Αναφερόμενος ακόμη στην Νέα Αριστερά, «χάθηκε πέρσι μια σημαντική ευκαιρία να γίνει ο χώρος μας ξανά αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις ως προς τις συνεργασίες» σημείωσε ο κ. Καλπάκης, ενώ «ας μην κρυβόμαστε. Η δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν βλέπουμε τι συμβαίνει και ότι ο ρόλος του είναι καθοριστικός σε αυτή την προσπάθεια», πρόσθεσε.



Τι είπε ο Νίκος Παππάς

Νίκου Παππά, ο οποίος δεν αθροίστηκε τελικά στο μπλοκ στελεχών που πρόσκεινται στην πλευρά του Παύλου Πολάκη, αφού ο κ. Παππάς δεν ζήτησε «ούτε απομόνωση – ούτε αυτοδιάλυση. Αλλά επιτάχυνση των διαδικασιών, με ρητή απεύθυνση συνεργασίας σε άλλα κόμματα και προσωπικότητες, και βεβαίως στον Αλέξη Τσίπρα.



Με αποδοχή της πρότασης Κοτζιά, αλλά και με συντεταγμένη πορεία του κόμματος προς τη μάχη, που θα εγγυηθούμε όλοι με πρώτο τον πρόεδρο», όπως είπε. Σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό, «ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ πρέπει να είναι η επισπεύδουσα δύναμη των εξελίξεων. Το «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν» του ΠΑΣΟΚ δεν απαντά στην ανάγκη», κατέληξε.



Οι θέσεις του Παύλου Πολάκη

Ακολούθως ρώτησε: «Εάν αρνηθούν όλοι, εάν πουν δεν σας θέλω, δεν θα κατέβουμε σε εκλογές;». Ωστόσο πρόσθεσε: «Δεν θα αρνηθούν όλοι. Κάποιοι θα συμφωνήσουν και με αυτούς θα πάμε. Δεν είναι εγωισμός αυτό, είναι η αξιοπρέπεια και η στοιχειώδης κατανόηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα. Αυτά που καταθέσαμε στην βουλή την περασμένη εβδομάδα για την ενέργεια, τα διυλιστήρια είναι ό,τι πιο προωθημένο έχει κατατεθεί στον προοδευτικό χώρο, από δυνάμεις που να θέλουν και κυβερνητική προοπτική. Είναι μία γραμμή που αναδιατάσσει τον συσχετισμό προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεν είδα ούτε τον Αλέξη Τσίπρα στις προτάσεις που κατέθεσε για την ενέργεια να έχει κάτι αντίστοιχο. Έχουμε την ικανότητα να διατυπώσουμε ένα πρόγραμμα που να είναι και νικηφόρο εκλογικά».





Αναλυτικά, το κείμενο των 34 της «Ομάδας Πολάκη»:

Πρόταση για μια συντεταγμένη, ανοιχτή στην κοινωνία και με σαφές χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες πορεία, προς το σχηματισμό ενός κυβερνητικού, προοδευτικού μετώπου





Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις και περισσότερο ως συνέχεια στο χάσμα που καταγράφηκε στηντου κόμματος στα μέσα της εβδομάδας, κύλησε χθες η συνεδρίαση τηςμε επίκεντρο το ζήτημα των προοδευτικών συνεργασιών.Η ηγετική ομάδα κατάφερε να εγκριθεί με άνετη πλειοψηφία η εισήγησή της περί «προοδευτικών συνεργασιών», διατηρώντας ζωντανή την συνεργασία με όμορους πολιτικούς χώρους, όπως το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, αλλά και το κυοφορούμενο «κόμμαΣτον αντίποδα, η ομάδα στελεχών, 34 στον αριθμό, υπό τον Παύλο Πολάκη, κατέθεσε κείμενο προς το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής και μαζί τη διαφωνία της για την στρατηγική που ακολουθεί ο Πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος, αφού εμμένει στην αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, αν δεν ευοδωθούν οι προοδευτικές συνεργασίες και οι επιστολές με αυτό το αντικείμενο προς τα «αδελφά» κόμματα.Πάντως, ο Πρόεδρος του κόμματος, Σωκράτης Φάμελλος δεν υπαναχωρεί από τη γραμμή της αταλάντευτης συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων, λέγοντας χθες πως «η απόφαση μας για ανάγκη συμπόρευσης και ενότητας είναι εδώ και έναν χρόνο δημόσια κατατεθειμένη. Και είναι θέμα πολιτικής απόφασης και πολιτικής βούλησης», για να συμπληρώσει με νόημα ένα «όχι στο θέμα επιστολών και κινήσεων τακτικής», απαντώντας προς την πλευρά Πολάκη.Στο ίδιο μήκος κύματος εμφανίστηκε και ο Γραμματέας του κόμματος,ο οποίος τόνισε ότι «το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη πορεία και στην αυταπάτη ότι μόνο του μπορεί να κερδίσει τη ΝΔ, κάτι που δεν προκύπτει από κανένα δεδομένο», κάνοντας λόγο για «προσχηματικές προσκλήσεις για διάλογο εντός των διαδικασιών του ΠΑΣΟΚ και όχι στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμμαχίας δυνάμεων, που δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και μόνο στόχο έχουν να δικαιολογήσουν την επιλογή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ για αυτόνομη πορεία». Αναφερόμενος ακόμη στην Νέα Αριστερά, «χάθηκε πέρσι μια σημαντική ευκαιρία να γίνει ο χώρος μας ξανά αξιωματική αντιπολίτευση και τώρα φαίνεται ότι βρισκόμαστε μπροστά σε αρνητικές εξελίξεις ως προς τις συνεργασίες» σημείωσε ο κ. Καλπάκης, ενώ «ας μην κρυβόμαστε. Η δραστηριότητα του Αλέξη Τσίπρα έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε πως δεν βλέπουμε τι συμβαίνει και ότι ο ρόλος του είναι καθοριστικός σε αυτή την προσπάθεια», πρόσθεσε.Διακριτή παρουσία υπήρξε και αυτή του πρώην Υπουργού,ο οποίος δεν αθροίστηκε τελικά στο μπλοκ στελεχών που πρόσκεινται στην πλευρά του Παύλου Πολάκη, αφού ο κ. Παππάς δεν ζήτησε «ούτε απομόνωση – ούτε αυτοδιάλυση. Αλλά επιτάχυνση των διαδικασιών, με ρητή απεύθυνση συνεργασίας σε άλλα κόμματα και προσωπικότητες, και βεβαίως στον Αλέξη Τσίπρα.Με αποδοχή τηςαλλά και με συντεταγμένη πορεία του κόμματος προς τη μάχη, που θα εγγυηθούμε όλοι με πρώτο τον πρόεδρο», όπως είπε. Σύμφωνα με τον πρώην Υπουργό, «ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ πρέπει να είναι η επισπεύδουσα δύναμη των εξελίξεων. Το «όστις θέλει οπίσω μου ελθείν» του ΠΑΣΟΚ δεν απαντά στην ανάγκη», κατέληξε.Ως προς τις αντιρρήσεις του πρώην Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, Παύλου Πολάκη για την στρατηγική της Κουμουνδούρου απέναντι στο θέμα των προοδευτικών συνεργασιών, ο ίδιος πρότεινε χθες να απευθυνθεί γραπτή ξεκάθαρη πρόσκληση από τον ΣΥΡΙΖΑ «προς όλες τις προοδευτικές δυνάμεις: στο ΠΑΣΟΚ, στη Νέα Αριστερά, στο Μέρα 25, στο ΚΚΕ, στο Πράττω, στον ΚΟΣΜΟ, στην Λούκα Κατσέλη, στον Αλέξη Τσίπρα και στο κίνημα, μόρφωμα, κόμμα, ό,τι σχεδιάζει. Αυτή η πρόσκληση, κατά τον κ. Πολάκη, πρέπει να έχει περιεχόμενο τα δέκα σημεία της ΔΕΘ και να έχει και χρονικό ορίζοντα δύο μήνες, δυόμισι. Και να καταλήξει σε μία εκλογική διακήρυξη αυτών που θα συμφωνήσουν».Ακολούθως ρώτησε: «Εάν αρνηθούν όλοι, εάν πουν δεν σας θέλω, δεν θα κατέβουμε σε εκλογές;». Ωστόσο πρόσθεσε: «Δεν θα αρνηθούν όλοι. Κάποιοι θα συμφωνήσουν και με αυτούς θα πάμε. Δεν είναι εγωισμός αυτό, είναι η αξιοπρέπεια και η στοιχειώδης κατανόηση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα. Αυτά που καταθέσαμε στην βουλή την περασμένη εβδομάδα για την ενέργεια, τα διυλιστήρια είναι ό,τι πιο προωθημένο έχει κατατεθεί στον προοδευτικό χώρο, από δυνάμεις που να θέλουν και κυβερνητική προοπτική. Είναι μία γραμμή που αναδιατάσσει τον συσχετισμό προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεν είδα ούτε τον Αλέξη Τσίπρα στις προτάσεις που κατέθεσε για την ενέργεια να έχει κάτι αντίστοιχο. Έχουμε την ικανότητα να διατυπώσουμε ένα πρόγραμμα που να είναι και νικηφόρο εκλογικά».Πρόταση για μια συντεταγμένη, ανοιχτή στην κοινωνία και με σαφές χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες πορεία, προς το σχηματισμό ενός κυβερνητικού, προοδευτικού μετώπου

1. Το πολιτικό τοπίο σήμερα-κοινωνική ανάγκη η πτολιτική αλλαγή





Το 2019, με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η Ελλάδα αφήνει πίσω της την περιπέτεια των μνημονίων, για να μπει αμέσως μετά στην περιπέτεια Μητσοτάκη. Εφτά χρόνια ακραίας νεοφιλελεύθερης πολιτικής ήταν αρκετά για να παραδοθεί η χώρα στην χωρίς έλεγχο κερδοφορία των Τραπεζών, των κερδοσκοπικών funds, των παρόχων ενέργειας και των σούπερ μάρκετ. Εφτά χρόνια ήταν αρκετά για προχωρήσει ακόμα και με συνταγματικό πραξικόπημα η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση βασικών παροχών του κοινωνικού κράτους σε υγεία, εκπαίδευση, επικουρική σύνταξη κ.α.







Παράλληλα, η κυβέρνηση Μητσοτάκη παράγει σκάνδαλα, με οικονομικό ή όχι αντίκτυπο, με πρωτοφανείς ρυθμούς. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς; Το σκάνδαλο των υποκλοπών, το μπάζωμα και τους χειρισμούς κουκουλώματος του εγκλήματος των Τεμπών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα επιστημονικά θαύματα με τις μπανάνες στον Όλυμπο, τη χρηματοδότηση της «ομάδας αληθείας», τα 2,5 δις ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης που δόθηκαν σε 10 μόνο εταιρείες, τις απευθείας αναθέσεις που έφτασαν στο ρεκόρ των 20 δις ευρώ, την υπόθεση του εργατοπατέρα Παναγόπουλου, το «σκόιλ ελικίκου», την κ. Ασημακοπούλου που δικάζεται αυτές τις μέρες, τις δαπάνες για συμβουλευτικές εταιρείες που από 3,4 εκατομμύρια ευρώ το 2017έφτασαν στα 585 εκατομμύρια το 2025 ή την κ. Στρατινάκη που τοποθετήθηκε ως υποδιοικήτρια στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς-για άλλη μια φορά η ΝΔ έβαλε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα – για να παραιτηθεί λίγες εβδομάδες μετά και τελικά να αποκαλύπτεται ότι δεν είχε δηλώσει 1,2 εκατομμύρια ευρώ στο Πόθεν Έσχες της;









Σήμερα, όλα δείχνουν ότι έχουμε μπροστά μας μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Η ρευστότητα που βασίστηκε στα 36 δις του Ταμείου Ανάκαμψης φτάνει στο τέλος της. Μια μεγάλη ευκαιρία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας χάθηκε, αγρότες και κτηνοτρόφοι είναι σε απελπισία, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες δεν στηρίχθηκαν καθώς για μια ακόμα φορά η μερίδα τουλέοντος πήγε στα μονοπώλια και στους φίλους. Το μεσοπρόθεσμο 2026-2029 είναι ένα μικρό μνημόνιο καθώς περιλαμβάνει σημαντικές περικοπές, ενώ οι εξελίξεις στο Ιράν θα φέρουν ένα νέο πληθωριστικό κύμα, πιθανότατα πολύ χειρότερο από κάθε προηγούμενο. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απέτυχε σε κάθε προηγούμενη κρίση(πανδημία, Ρώσσο-Ουκρανικός πόλεμος, πληθωριστικές πιέσεις). Ο μέσος πολίτης γνωρίζει πολύ καλά ότι με κυβέρνηση Μητσοτάκη ο λογαριασμός στο τέλος πάντα σε αυτόν έρχεται. Για αυτό το λόγο η ανάγκη για πολιτική αλλαγή είναι μια κοινωνική ανάγκη στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να ανταποκριθεί με αποφασιστικότητα και αίσθημα ευθύνης.









2. Ο δρόμος προς μια εκλογική συμμαχία θα πρέπει να γίνει με διαδικασίες ανοιχτές στην κοινωνία καιμε ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης









Η γραμμή που ακολουθήσαμε στο δρόμο για τις εκλογές του 2023 σχετικά με τις συνεργασίες,αποδείχθηκε εκ του αποτελέσματος και πέρα από κάθε αμφιβολία, καταστροφική. Επιμείναμε εμμονικά και κόντρα σε κάθε λογική, μέχρι λίγο πριν τις εκλογές, σε μια εκλογική συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ,ενώ εισπράτταμε σταθερά αρνητική απάντηση. Σήμερα, είμαστε κοντά στο να κάνουμε το ίδιο λάθος δεύτερη φορά.



Οι πολιτικές εξελίξεις της περιόδου, τα δημοσκοπικά δεδομένα αλλά κυρίως η χρονική απόσταση από τις επόμενες εθνικές εκλογές (αν δεν έχουμε απρόοπτα), επιβάλλουν να πάρουμε άμεσες αποφάσεις που θα μας δεσμεύσουν στο δρόμο προς τις επτόμενες εκλογές.



Eπειδή πάνω από όλα οι διαδικασίες για το σχηματισμό ενός ισχυρού και με κυβερνητική προοπτική προοδευτικού εκλογικού μετώπου πρέπει να είναι ανοιχτές στην κοινωνία και τους πολίτες και όχι αποτέλεσμα μυστικών συναντήσεων και συμφωνιών, με βάση τις συνεδριακές αποφάσεις και τις προηγούμενες αποφάσεις της Π.Γ., προτείνουμε:









1. Γραπτή, ξεκάθαρη πρόσκληση σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΕ.ΑP., ΜέPAΑ25, ΚΚΕ, Aλ.Τσίπρα, ΑΝTΑΡΣΥΑ, ΠΡΑΤΤΩ, ΚΟΣΜΟΣ, Κατσέλη και όποιον άλλο κομματικό ή κινηματικό σχηματισμό κρίνει ότι μπορεί να συνταχθεί μαζί μας προγραμματικά), για τη δημιουργία εκλογικής συμμαχίας. Η πρόσκληση θα πρέπει να είναι σαφής και να περιγράφει με αυστηρό χρονοδιάγραμμα όλες τις διαδικασίες και τα στάδια μέχρι την δημιουργία της εκλογικής προοδευτικής συμμαχίας.



2. Απώτερος στόχος να καταλήξουμε εντός δυο μηνών συνολικά, στη εκλογική διακήρυξη της συμμαχίας στην οποία θα αποτυπώνεται η πρόθεση εκλογικής συμπαράταξης των προοδευτικών δυνάμεων που επιθυμούν και εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση. Η διακήρυξη θα πρέπει να περιέχει:



α. τη δέσμευση όλων όσων επιθυμούν εκλογική συνεργασία



β. τις βασικές προτεραιότητες/στόχους μιας προοδευτικής διακυβέρνησης , που κατ' ελάχιστο θα περιλαμβάνουν τους ήδη διακηρυγμένους από τον ΣΥPΙΖΑ 10+1 άξονες πολιτικής συνεργασίας (Τράπεζεςμε δημόσιο έλεγχο μιας τουλάχιστον συστημικής Τράπεζας, Δημόσιος έλεγχος σε Ενέργεια & Ύδρευση,Αξιοπρεπείς Μισθοί - Συλλογικές Συμβάσεις, Στήριξη των συνταξιούχων, Φιλολαϊκή λύση για το ιδιωτικό χρέος, Μέτρα για την στεγαστική κρίση, Δραστική μείωση έμμεσων φόρων, Γενναία χρηματοδότηση Παιδείας και Υγείας, Τομές στην απόδοση Δικαιοσύνης, Συνταγματική Αναθεώρηση συν μια ισχυρή,ανεξάρτητη & πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική).



γ. τις διαδικασίες μέσα από τις οποίες το εκλογικό σχήμα θα καταλήξει στη στελέχωση της κοινής εκλογικής επιτροπής και στο κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο θα απευθυνθεί στην κοινωνία, με το αντίστοιχο αναλυτικό χρονοδιάγραμμα.



Τέτοιου είδους ανοιχτές διαδικασίες είναι σίγουρο ότι θα ενδυναμώσουν την προσπάθεια, θα δώσουν ελπίδα στους προοδευτικούς πολίτες και θα δημιουργήσουν νέους χώρους συνάντησης στις πόλεις, τα χωριά, τους χώρους εργασίας, τους συλλογικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει παρελθόν, έχει παρόν, έχει και μέλλον



Σε πείσμα όλων, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έφτασε το 2015 να κάνει το όνειρο για «πρώτη φορά αριστερά»πραγματικότητα. Παρά τις κάποιες φοβικές στάσεις που μετρίασαν την αποφασιστικότητα μας, είμαστε περήφανοι για την κυβερνητική μας περίοδο η οποία ήταν το επιστέγασμα μιας σταθερής παρουσίας στα κοινά και τους λαϊκούς αγώνες για δεκαετίες.



Από τότε περάσαμε πολλά, είχαμε πολλαπλές διασπάσεις, την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, την περιπέτεια Κασσελάκη και σταθερά απέναντι μας ένα οργανωμένο αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο. Παρά το λυσσαλέο αυτό πόλεμο που έχει δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ από το σύστημα εξουσίας και όχι μόνο, είναι ακόμα ζωντανός και αυτό γιατί δεν είναι ένα κόμμα που το δημιούργησε μια εφήμερη πολιτική συγκυρία αλλά οι ανάγκες και τα «θέλω» συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, με συγκεκριμένο ιδεολογικό υπόβαθρο. Για το λόγο αυτό αποτελείτο μοναδικό προοδευτικό πολιτικό φορέα που έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει καθοριστικό



ρόλο στη δημιουργία ενός πραγματικά προοδευτικού μετώπου, ικανού να διατυπώσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση διεκδικώντας την κυβέρνηση απέναντι στη δεξιά του Μητσοτάκη.



Θα πρέπει να είναι σαφές ότι η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας νικηφόρας εκλογικής συμμαχίας δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε κομματική παράλυση & αδράνεια ή σε σχεδιασμούς που δεν υπηρετούν το ιστορικό πολιτικό ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Όσοι απεργάζονται σενάρια διάλυσης ή ενσωμάτωσης να ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντι. Ιδιαιτέρως όσον αφορά στην συλλογική ηγεσία του κόμματος (βουλευτές, μέλη Π.Γ., μέλη Κ.Ε., Γραφείο Τύπου), καμία ανοχή δεν θα πρέπει πλέον να είναι επιτρεπτή για όσους/ες εκφράζουν δημόσια θέσεις που δεν έχουν συλλογικά εγκριθεί. Η Κ.Ε. του κόμματος θα πρέπει να πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση σε αυτή την κατεύθυνση η οποία θα δεσμεύει και τα υπόλοιπα όργανα. Για vα αντιγράψουμε στην πράξη τη γνωστή ιστορική φράση: ο ΣΥΡΙΖΑ «δε χαρίζεται, δεν κληρονομείται, δεν τεμαχίζεται σε τιμάρια».









TA MEAH THE KENTPIKHE ENITPONHΣ





Αλεξιάδης Τρύφωνας (Αττική)



Πολάκη Κωνσταντίνα (Κρήτη)



Πολάκης Παύλος (Κρήτη)



Βόλος Μανώλης (Νότιο Αιγαίο)



Γιαπιτζής Μιχάλης (Αττική)



Σεληθωμάς Σάββας (Κρήτη)



Διαλυνάς Βαγγέλης (Κρήτη)



Σκούρτη Ρούλα (Πελοπόννησος)



Ζήση Έφη (Αττική)



Σμπώκος Βασίλης (Κρήτη)



Καλαϊτζάκης Μανώλης (Κρήτη)



Σιταρίδου Δέσποινα (Κεντρική Μακεδονία)



Καράτζη Μαρία (Κρήτη)



Σπανός Αλέκος (ΑΜΘ)



Κασιμάτη Αγγελική (Αττική)



Τότας Γιώργος (Κεντρική Μακεδονία)



Κολοκούρη Ελένη (Ήπειρος)



Τσαλατσάνη Μαρία (Αττική)



Κούσας Χρήστος (Κεντρική Μακεδονία)



Τσόγκας Γιώργος (Πελοπόννησος)



Κωνσταντίνου Ειρήνη (Αττική)



Χανιωτάκης Γιάννης (Κρήτη)



Λάβδας Γιώργος (Αττική)



Χατζηπαρασκευά Ευαγγελία (Αττική)



Μέμτσα Ρίτσα (Θεσσαλία)



Χατζησάββα Άννα (Αττική)



Μητσάκη Νάγια (Αττική)



Χατζησάββας Μάρκος (Κρήτη)



Mπαλάση Χαρά (Κεντρική Μακεδονία)



Χατζηστρατή Κατερίνα (Νότιο Αιγαίο)



Μπουμπόναρη Φανή (Κρήτη)



Χορτάτου Αναστασία (Αττική)



Παναγιωτόπουλος Γιώργος (Αττική)



Περράκη Γογώ (Κρήτη)





