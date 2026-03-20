Ο Ανδρουλάκης προσκάλεσε Φάμελλο και Χαρίτση σε πάνελ στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, αλλά... μάλλον δεν θα πάει κανείς τους
Ο μεν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται αρνητικός, ο δε Χαρίτσης παραιτείται την άλλη εβδομάδα από πρόεδρος της Νέας Αριστεράς
Τους προέδρους του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς προσκαλεί με επιστολή του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ο Νίκος Ανδρουλάκης.
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τους προσκαλεί να συμμετάσχουν σε θεματικό τραπέζι διαλόγου με θέμα «Σύνταγμα και Θεσμοί», το οποίο θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με τις εργασίες του 4ου Τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής.
«Σε μια περίοδο κατά την οποία οι θεσμοί και η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος δοκιμάζονται από τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, τις οποίες όλοι μας έχουμε αναδείξει και καταδικάσει, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμβολή των προοδευτικών δυνάμεων σε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για τη θωράκιση των θεσμών.
Η παρουσία και συμμετοχή σας θα συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη και διατύπωση προτάσεων για την ενίσχυση της ποιότητας της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου» σημειώνει μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης.
Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11:00, στο κλειστό Γυμναστήριο Φαλήρου (TAE KWON DO).
Βέβαια το ερώτημα είναι ποιος θα παρευρεθεί: Αφενός πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Σωκράτης Φάμελλος δεν προτίθεται να ανταποκριθεί θετικά, ενώ ο Αλέξης Χαρίτσης, όπως έχει γράψει το protothema.gr , προτίθεται να παραιτηθεί την άλλη εβδομάδα από την θέση του προέδρου και η Νέα Αριστερά κινείται σε τροχιά διάλυσης.
Κατά πάσα πιθανότητα και η στάση του κ. Φάμελλου απέναντι στην επιστολή Ανδρουλάκη θα είναι «ναι» στο διάλογο αλλά «όχι» μέσα στο συνέδριο. Υπενθυμίζεται ότι ο Σ. Φάμελλος στις 15 Φεβρουαρίου όταν είχε ερωτηθεί εάν προτίθεται να πάει στα προγραμματικά τραπέζια του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, είχε απαντήσει ως εξής: «Εφόσον προσκληθούμε για χαιρετισμό θα ανταποκριθούμε και θα καταθέσουμε την πρόταση για τη μεγάλη και αναγκαία συμπόρευση των κομμάτων του προοδευτικού χώρου. Σε προγραμματικά τραπέζια και συζητήσεις διαλόγου συμμετέχουμε συνεχώς, όπως στη Λέσβο. Και θα συμμετέχουμε σε προγραμματικό διάλογο με πρόσκληση οποιουδήποτε προοδευτικού κόμματος, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει στον χώρο και στον χρόνο ενός Συνεδρίου». Όπως διευκρίνισε μάλιστα «το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές, άλλο διεύρυνση, άλλο συμπαράταξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει συγκροτημένη και ξεκάθαρη πρόταση για την προοδευτική διέξοδο της χώρας. Αυτή είναι η μόνη διέξοδος, και όχι η διεύρυνση των κομμάτων ή ο κατακερματισμός και ο ανταγωνισμός των προοδευτικών κομμάτων».
Αρνητικός ο Φάμελλος, παραιτείται ο Χαρίτσης
