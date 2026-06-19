Τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο προτείνει η Βουλή για πρόεδρο του Αρείου Πάγου

Η απόφαση της διάσκεψης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα ανακοινωθεί στο Yπουργικό Συμβούλιο που θα λάβει την τελική