Τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο προτείνει η Βουλή για πρόεδρο του Αρείου Πάγου
Τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο προτείνει η Βουλή για πρόεδρο του Αρείου Πάγου
Η απόφαση της διάσκεψης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα ανακοινωθεί στο Yπουργικό Συμβούλιο που θα λάβει την τελική
Τον νυν αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Λυμπερόπουλο ανέδειξε πρώτο στην λίστα τον προτεινόμενων υποψήφιων για την πλήρωση της θέσης του προέδρου του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας η διάσκεψη των προέδρων της Βουλής.
Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση κατά την οποία τα μέλη της διάσκεψης ακροάστηκαν όλους τους υποψήφιους που παρέστησαν στην διαδικασία ακολούθησε ψηφοφορία και ο κ. Λυμπεροπουλος ήρθε πρώτος με 15 ψήφους, δεύτερος κατετάγη ο Σωκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους και τρίτος ο Παναγιώτης Βενιζελέας με 9.
Να σημειωθεί ότι η αρχική πρόσκληση της διάσκεψης απευθυνόταν σε 27 δικαστές -9 αντιπροέδρους και 18 αρεοπαγίτες- ωστόσο παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι 11. Από τους εννέα αντιπροέδρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου, απουσίαζαν οι πέντε, εκ των οποίων οι τρεις επικαλέστηκαν προσωπικούς λόγους για την απουσία τους και οι δύο, με επιστολές τους, έκαναν αναφορά σε αρχαιότερους συναδέλφους τους που με βάση την επετηρίδα, έχουν προβάδισμα έναντι των υπολοίπων.
Πάντως, ο κ. Λυμπερόπουλος που είναι αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αποτέλεσε πρώτη επιλογή και των συναδέλφων του, καθώς συγκέντρωσε 58 ψήφους, στην κάλπη που στήθηκε πρόσφατα στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
Η απόφαση της διάσκεψης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα ανακοινωθεί στο Yπουργικό Συμβούλιο που θα λάβει την τελική απόφαση.
Να σημειωθεί ότι την προσεχή εβδομάδα θα γίνει η αντίστοιχη διαδικασία για την επιλογή νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
Μετά από μια μαραθώνια συνεδρίαση κατά την οποία τα μέλη της διάσκεψης ακροάστηκαν όλους τους υποψήφιους που παρέστησαν στην διαδικασία ακολούθησε ψηφοφορία και ο κ. Λυμπεροπουλος ήρθε πρώτος με 15 ψήφους, δεύτερος κατετάγη ο Σωκράτης Πλαστήρας με 10 ψήφους και τρίτος ο Παναγιώτης Βενιζελέας με 9.
Να σημειωθεί ότι η αρχική πρόσκληση της διάσκεψης απευθυνόταν σε 27 δικαστές -9 αντιπροέδρους και 18 αρεοπαγίτες- ωστόσο παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οι 11. Από τους εννέα αντιπροέδρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου, απουσίαζαν οι πέντε, εκ των οποίων οι τρεις επικαλέστηκαν προσωπικούς λόγους για την απουσία τους και οι δύο, με επιστολές τους, έκαναν αναφορά σε αρχαιότερους συναδέλφους τους που με βάση την επετηρίδα, έχουν προβάδισμα έναντι των υπολοίπων.
Πάντως, ο κ. Λυμπερόπουλος που είναι αντιπρόεδρος και εκπρόσωπος Τύπου του Ανωτάτου Δικαστηρίου, αποτέλεσε πρώτη επιλογή και των συναδέλφων του, καθώς συγκέντρωσε 58 ψήφους, στην κάλπη που στήθηκε πρόσφατα στην Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.
Η απόφαση της διάσκεψης έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα και θα ανακοινωθεί στο Yπουργικό Συμβούλιο που θα λάβει την τελική απόφαση.
Να σημειωθεί ότι την προσεχή εβδομάδα θα γίνει η αντίστοιχη διαδικασία για την επιλογή νέου εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
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