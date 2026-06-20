Ο Ζελένσκι επέστρεψε στη Βαρσοβία το Τάγμα του Λευκού Αετού, την ανώτατη διάκριση που του είχε απονεμηθεί

Ο Κάρολ Ναβρότσκι ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι θα αφαιρέσει το παράσημο από τον Ουκρανό ομόλογό του επειδή ο τελευταίος αποφάσισε να δώσει σε στρατιωτική μονάδα το όνομα εθνικιστικής οργάνωσης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου