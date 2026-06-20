Τουλάχιστον 12 τραυματίες στο Σικάγο, SUV σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος
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Τουλάχιστον 12 τραυματίες στο Σικάγο, SUV σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος

Οι τραυματίες ήταν 8 άνδρες και 4 γυναίκες από 17 έως 47 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται - Από το βράδυ της Παρασκευής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 21 περιστατικά πυροβολισμών στην πόλη και 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους

Τουλάχιστον 12 τραυματίες στο Σικάγο, SUV σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος
Τουλάχιστον 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς όταν ένα SUV σταμάτησε δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος σε δρόμο του Σικάγο και δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτό άνοιξαν πυρ, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το όχημα απομακρύνθηκε από τη συνοικία South Side μετά την επίθεση που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, αφήνοντας πίσω του δύο άνδρες σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ένας από αυτούς έφερε τραύμα από πυροβολισμό στον μηρό, όπως ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Οι τραυματίες ήταν οκτώ άνδρες και τέσσερις γυναίκες ηλικίας από 17 έως 47 ετών και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία σε τέσσερα διαφορετικά νοσοκομεία.



Η αστυνομία ανέφερε επίσης ότι ένας ακόμη άνδρας υπέστη τραυματισμούς άγνωστης φύσης, αλλά αρνήθηκε να λάβει ιατρική φροντίδα.

Αρχικά, οι αστυνομικές δυνάμεις ανταποκρίθηκαν σε κλήση για ένα άτομο που είχε πυροβοληθεί. Στο σημείο εντόπισαν μία γυναίκα με δύο τραύματα από σφαίρες στην πλάτη και έναν άνδρα με τέσσερα επιφανειακά τραύματα επίσης στην πλάτη. Και οι δύο νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί της Δίωξης Εγκλημάτων διερευνούν την υπόθεση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες.


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Σύμφωνα με την αστυνομία, από το βράδυ της Παρασκευής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 21 περιστατικά πυροβολισμών στην πόλη, με αποτέλεσμα τέσσερις άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν ανήμερα της Juneteenth, της αμερικανικής εορτής που τιμά το τέλος της δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Barack Obama, και η πρώην Πρώτη Κυρία, Michelle Obama, υποδέχθηκαν τους πρώτους επισκέπτες στο προεδρικό κέντρο του Ομπάμα στη South Side του Σικάγο.

Ο πάστορας Ντόνοβαν Πράις, τοπικός υποστηρικτής θυμάτων ένοπλης βίας, δήλωσε στο CBS News ότι η εκδήλωση ενός περιστατικού μαζικών πυροβολισμών σε μια τέτοια ημέρα αποτελεί τραγωδία.

«Θα έπρεπε να γιορτάζουμε», είπε. «Τα πυροτεχνήματα δεν θα έπρεπε να μετατρέπονται σε πυροβολισμούς».

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