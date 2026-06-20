Τουλάχιστον 12 τραυματίες στο Σικάγο, SUV σταμάτησε και άνοιξε πυρ δίπλα σε συγκεντρωμένο πλήθος

Οι τραυματίες ήταν 8 άνδρες και 4 γυναίκες από 17 έως 47 ετών, οι οποίοι νοσηλεύονται - Από το βράδυ της Παρασκευής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 21 περιστατικά πυροβολισμών στην πόλη και 4 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους