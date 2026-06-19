Νέα δήμαρχος Λειψών η Ευαγγελία Λαουντού

Η εκλογή της πραγματοποιήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λειψών, το οποίο κλήθηκε να καλύψει τη θέση μετά την αποχώρηση του Φώτη Μάγγου, ο οποίος παραιτήθηκε προκειμένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής