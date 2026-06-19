Νέα δήμαρχος Λειψών η Ευαγγελία Λαουντού
Νέα δήμαρχος Λειψών η Ευαγγελία Λαουντού
Η εκλογή της πραγματοποιήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λειψών, το οποίο κλήθηκε να καλύψει τη θέση μετά την αποχώρηση του Φώτη Μάγγου, ο οποίος παραιτήθηκε προκειμένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
Νέα δήμαρχος Λειψών αναδείχθηκε απόψε, η Ευαγγελία Λαουντού, δημοτική σύμβουλος στο νησί, έπειτα από την προβλεπόμενη διαδικασία.
Η εκλογή της πραγματοποιήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λειψών, το οποίο κλήθηκε να καλύψει τη θέση μετά την αποχώρηση του Φώτη Μάγγου, ο οποίος παραιτήθηκε προκειμένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 11 υπέρ και 1 λευκό.
Η κυρία Λαουντού, μαθηματικός στο επάγγελμα, αναλαμβάνει πλέον τη διοίκηση του Δήμου Λειψών, συνεχίζοντας το έργο της δημοτικής αρχής σε μια περίοδο κατά την οποία το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές αναπτυξιακές και διοικητικές προκλήσεις.
Η εκλογή της πραγματοποιήθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Λειψών, το οποίο κλήθηκε να καλύψει τη θέση μετά την αποχώρηση του Φώτη Μάγγου, ο οποίος παραιτήθηκε προκειμένου να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα ως Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 11 υπέρ και 1 λευκό.
Η κυρία Λαουντού, μαθηματικός στο επάγγελμα, αναλαμβάνει πλέον τη διοίκηση του Δήμου Λειψών, συνεχίζοντας το έργο της δημοτικής αρχής σε μια περίοδο κατά την οποία το νησί βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικές αναπτυξιακές και διοικητικές προκλήσεις.
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