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Αρκούδα «εισέβαλε» σε αστυνομικό τμήμα στο Κολοράντο, η απρόσμενη επίσκεψη που κατέγραψαν οι κάμερες
Αρκούδα «εισέβαλε» σε αστυνομικό τμήμα στο Κολοράντο, η απρόσμενη επίσκεψη που κατέγραψαν οι κάμερες
Αφού μπήκε στον χώρο, το ζώο έκανε μια σύντομη βόλτα ανάμεσα στα σταθμευμένα οχήματα, εξερευνώντας την περιοχή
Μια ασυνήθιστη «επίσκεψη» δέχθηκε αστυνομικό τμήμα στο Καστλ Ροκ του Κολοράντο, όταν μια μαύρη αρκούδα κατάφερε να περάσει την περίφραξη και να βρεθεί στον χώρο στάθμευσης των περιπολικών.
Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος του Castle Rock και το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές, προκαλώντας γρήγορα το ενδιαφέρον χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο βίντεο φαίνεται η αρκούδα να κινείται με εντυπωσιακή ευκολία, καθώς ανεβαίνει σε ένα κιγκλίδωμα και στη συνέχεια σκαρφαλώνει πάνω από τον συρμάτινο φράχτη που περιβάλλει το πάρκινγκ. Μάλιστα, η κίνησή της στην κορυφή της περίφραξης θύμισε στους αστυνομικούς… «ακροβατικό πέρασμα».
Αφού μπήκε στον χώρο, το ζώο έκανε μια σύντομη βόλτα ανάμεσα στα σταθμευμένα οχήματα, εξερευνώντας την περιοχή με τις πατούσες του, πιθανότατα αναζητώντας κάτι φαγώσιμο.
Ωστόσο, η «έρευνα» της αρκούδας δεν είχε το αποτέλεσμα που περίμενε. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν βρήκε καλάθια για πικνίκ, αφύλακτα σνακ ή κάποια άλλη τροφή και τελικά αποχώρησε από το σημείο.
«Ο τριχωτός επισκέπτης μας έφυγε χωρίς να βρει λιχουδιές», ανέφερε με χιουμοριστικό ύφος η αστυνομική υπηρεσία στην ανάρτησή της, υπενθυμίζοντας παράλληλα στους κατοίκους ότι οι εμφανίσεις άγριων ζώων αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στην περιοχή.
Οι αρχές τόνισαν πως το περιστατικό ήταν σύντομο και δεν δημιούργησε κίνδυνο, ωστόσο αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση για τη στενή γειτνίαση των κατοικημένων περιοχών με τα φυσικά οικοσυστήματα του Κολοράντο.
Η «εισβολή» της αρκούδας στο αστυνομικό τμήμα έγινε ένα ακόμη παράδειγμα της καθημερινής συνύπαρξης ανθρώπων και άγριας ζωής σε περιοχές όπου τα ζώα συχνά αναζητούν τροφή κοντά σε αστικές ζώνες.
Το περιστατικό καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας του Αστυνομικού Τμήματος του Castle Rock και το βίντεο δόθηκε στη δημοσιότητα από τις αρχές, προκαλώντας γρήγορα το ενδιαφέρον χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο βίντεο φαίνεται η αρκούδα να κινείται με εντυπωσιακή ευκολία, καθώς ανεβαίνει σε ένα κιγκλίδωμα και στη συνέχεια σκαρφαλώνει πάνω από τον συρμάτινο φράχτη που περιβάλλει το πάρκινγκ. Μάλιστα, η κίνησή της στην κορυφή της περίφραξης θύμισε στους αστυνομικούς… «ακροβατικό πέρασμα».
Αφού μπήκε στον χώρο, το ζώο έκανε μια σύντομη βόλτα ανάμεσα στα σταθμευμένα οχήματα, εξερευνώντας την περιοχή με τις πατούσες του, πιθανότατα αναζητώντας κάτι φαγώσιμο.
Ωστόσο, η «έρευνα» της αρκούδας δεν είχε το αποτέλεσμα που περίμενε. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν βρήκε καλάθια για πικνίκ, αφύλακτα σνακ ή κάποια άλλη τροφή και τελικά αποχώρησε από το σημείο.
«Ο τριχωτός επισκέπτης μας έφυγε χωρίς να βρει λιχουδιές», ανέφερε με χιουμοριστικό ύφος η αστυνομική υπηρεσία στην ανάρτησή της, υπενθυμίζοντας παράλληλα στους κατοίκους ότι οι εμφανίσεις άγριων ζώων αποτελούν συνηθισμένο φαινόμενο στην περιοχή.
Οι αρχές τόνισαν πως το περιστατικό ήταν σύντομο και δεν δημιούργησε κίνδυνο, ωστόσο αποτελεί ακόμη μία υπενθύμιση για τη στενή γειτνίαση των κατοικημένων περιοχών με τα φυσικά οικοσυστήματα του Κολοράντο.
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Η «εισβολή» της αρκούδας στο αστυνομικό τμήμα έγινε ένα ακόμη παράδειγμα της καθημερινής συνύπαρξης ανθρώπων και άγριας ζωής σε περιοχές όπου τα ζώα συχνά αναζητούν τροφή κοντά σε αστικές ζώνες.
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