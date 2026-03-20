Την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση - Αναζητείται πρόσωπο κοινής αποδοχής στη Νέα Αριστερά
Την επόμενη εβδομάδα η παραίτηση Χαρίτση - Αναζητείται πρόσωπο κοινής αποδοχής στη Νέα Αριστερά
Η ανακοίνωση της παραίτησης αναμένεται να γίνει στην συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας
Λίγο χρόνο ακόμη, πριν, ωστόσο, το οριστικό διαζύγιο έλαβαν σήμερα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς, καθώς ολοκληρώθηκε η συνάντηση ανάμεσα στον Πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Χαρίτση και το Γραμματέα αυτού, Γαβριήλ Σακελλαρίδη, προκειμένου να διευθετηθούν τα επόμενα βήματα της… ρήξης.
Ζητούμενο της συνάντησης υπήρξε η διατήρηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ως ενιαίας, καθώς ο κ. Χαρίτσης, όπως έχει εγκαίρως ενημερώσει τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος, προτίθεται να παραιτηθεί τόσο από Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, όσο και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της, στη Βουλή.
Στο πλαίσιο αυτό, η λύση που προκρίνεται είναι να υπάρξει νέος Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ένα πρόσωπο δηλαδή κοινής αποδοχής μεταξύ των 12 βουλευτών του κόμματος, προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες με επάρκεια. Παρά τις αποκλίνουσες ιδεολογικά θέσεις τους, το κλίμα στην σημερινή -και όχι τελευταία- συνάντηση ανάμεσα στον Αλέξη Χαρίτση και το Γαβριήλ Σακελλαρίδη ήταν θετικό, με τις ανακοινώσεις να μετατίθενται τώρα στην συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Διάδοχος του κ. Χαρίτση στην προεδρία του κόμματος αναμένεται να είναι, βάσει καταστατικού, ο σημερινός Γραμματέας, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ενώ η «ομάδα Χαρίτση», δηλαδή η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Αριστεράς τίθεται υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών, χωρίς να αποκλείει καθόλου το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
Ζητούμενο της συνάντησης υπήρξε η διατήρηση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ως ενιαίας, καθώς ο κ. Χαρίτσης, όπως έχει εγκαίρως ενημερώσει τα στελέχη και τους βουλευτές του κόμματος, προτίθεται να παραιτηθεί τόσο από Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, όσο και της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της, στη Βουλή.
Στο πλαίσιο αυτό, η λύση που προκρίνεται είναι να υπάρξει νέος Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ένα πρόσωπο δηλαδή κοινής αποδοχής μεταξύ των 12 βουλευτών του κόμματος, προκειμένου να μπορεί να ανταποκρίνεται στις κοινοβουλευτικές διαδικασίες με επάρκεια. Παρά τις αποκλίνουσες ιδεολογικά θέσεις τους, το κλίμα στην σημερινή -και όχι τελευταία- συνάντηση ανάμεσα στον Αλέξη Χαρίτση και το Γαβριήλ Σακελλαρίδη ήταν θετικό, με τις ανακοινώσεις να μετατίθενται τώρα στην συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου του κόμματος, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.
Διάδοχος του κ. Χαρίτση στην προεδρία του κόμματος αναμένεται να είναι, βάσει καταστατικού, ο σημερινός Γραμματέας, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, ενώ η «ομάδα Χαρίτση», δηλαδή η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Αριστεράς τίθεται υπέρ των προοδευτικών συνεργασιών, χωρίς να αποκλείει καθόλου το ενδεχόμενο συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα.
