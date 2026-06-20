Ρασοφόρος ξάπλωσε μπροστά σε άρμα του Pride στη Θεσσαλονίκη φωνάζοντας «Μετανοείτε», δείτε βίντεο

Ο ρασοφόρος συνελήφθη καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά και φθορές ενώ σύμφωνα με τις Αρχές δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία, παρά το γεγονός ότι φορούσε ράσα