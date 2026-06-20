Ρασοφόρος ξάπλωσε μπροστά σε άρμα του Pride στη Θεσσαλονίκη φωνάζοντας «Μετανοείτε», δείτε βίντεο
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Ρασοφόρος ξάπλωσε μπροστά σε άρμα του Pride στη Θεσσαλονίκη φωνάζοντας «Μετανοείτε», δείτε βίντεο

Ο ρασοφόρος συνελήφθη καθώς εκκρεμούσε σε βάρος του καταδικαστική απόφαση για ναρκωτικά και φθορές ενώ σύμφωνα με τις Αρχές δεν είχε καμία σχέση με την Εκκλησία, παρά το γεγονός ότι φορούσε ράσα

Ρασοφόρος ξάπλωσε μπροστά σε άρμα του Pride στη Θεσσαλονίκη φωνάζοντας «Μετανοείτε», δείτε βίντεο
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Απρόοπτο σημειώθηκε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, κατά τη διάρκεια Thessaloniki Pride, όταν δύο ρασοφόροι παρενέβησαν στην εξέλιξη της πορείας.

Την ώρα που η πορεία κινούνταν στην οδό Παύλου Μελά, οι δύο άνδρες, οι οποίοι από την ενδυμασία τους φέρεται να έμοιαζαν με μοναχούς, άρχισαν να φωνάζουν «Μετανοείτε».

Ο ένας από τους δύο προχώρησε και σε πιο έντονη παρέμβαση, καθώς ξάπλωσε στο οδόστρωμα μπροστά από ένα άρμα της πορείας, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η ροή της εκδήλωσης. Ο ίδιος κρατούσε έναν σταυρό, ενώ είχε τοποθετήσει πάνω του και εικόνα της Παναγίας. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι απομάκρυναν τον ιερωμένο από το οδόστρωμα και τον προσήγαγαν.

Κατά τον έλεγχο των στοιχείων του, διαπιστώθηκε από τους αστυνομικούς ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για υποθέσεις που αφορούν ναρκωτικά και φθορές. Ως εκ τούτου, συνελήφθη από τις Αρχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, διαπιστώθηκε ότι ο συγκεκριμένος άνδρας δεν είχε σχέση με την Εκκλησία, παρά το γεγονός ότι φορούσε ράσα, καθώς δεν ήταν κληρικός ούτε συνδεόταν επαγγελματικά με εκκλησιαστικό φορέα.

Θεσσαλονίκη: Ιερωμένος διέκοψε την πορεία του Pride ξαπλώνοντας στον δρόμο
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