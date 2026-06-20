Πολύ υψηλή φωτοπροστασία, ενίσχυση του skin barrier και υψηλή ανεκτικότητα για καθημερινή χρήση, κάθε εποχή του χρόνου, από τη νέα Luxurious SunCare SKIN BARRIER PROTECTION SPF50
Συνελήφθη 39χρονος οδηγός που έτρεχε με 203 χλμ./ώρα στα Μέγαρα, επιχείρησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς
Συνελήφθη 39χρονος οδηγός που έτρεχε με 203 χλμ./ώρα στα Μέγαρα, επιχείρησε να δωροδοκήσει αστυνομικούς
Ο οδηγός εντοπίστηκε από radar να υπερβαίνει το όριο ταχύτητας κατά 73 χλμ./ώρα – Ακινητοποιήθηκε στα διόδια Μάνδρας και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά από δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκία
Στη σύλληψη 39χρονου οδηγού αυτοκινήτου προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, καθώς εντοπίστηκε να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στην εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων.
Μάλιστα, για να αποφύγει τη σύλληψη επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς που τον ακινητοποίησαν.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός καταγράφηκε σήμερα το πρωί μέσω συσκευής radar να κινείται με 203 χλμ./ώρα, την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 130 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντάς το κατά 73 χλμ./ώρα. Η ταχύτητα αυτή κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.
Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των διοδίων Μάνδρας. Κατά τη διαδικασία της σύλληψής του, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να αποπειράθηκε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου, ενώ με τη σχετική δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.
Μάλιστα, για να αποφύγει τη σύλληψη επιχείρησε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς που τον ακινητοποίησαν.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο οδηγός καταγράφηκε σήμερα το πρωί μέσω συσκευής radar να κινείται με 203 χλμ./ώρα, την ώρα που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 130 χλμ./ώρα, υπερβαίνοντάς το κατά 73 χλμ./ώρα. Η ταχύτητα αυτή κρίθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνη για την ασφάλεια των υπόλοιπων χρηστών του οδικού δικτύου.
Ο 39χρονος ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στο ύψος των διοδίων Μάνδρας. Κατά τη διαδικασία της σύλληψής του, σύμφωνα με την αστυνομία, φέρεται να αποπειράθηκε να δωροδοκήσει τους αστυνομικούς προκειμένου να αποφύγει τις συνέπειες.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και απόπειρα δωροδοκίας υπαλλήλου, ενώ με τη σχετική δικογραφία οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα