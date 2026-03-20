Αναταράξεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ: Προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, μια εβδομάδα πριν το Συνέδριο
Αναταράξεων συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ: Προσπάθειες να πέσουν οι τόνοι μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, μια εβδομάδα πριν το Συνέδριο
Κερδίζει έδαφος η πρόταση του Χάρη Δούκα για να αποκλειστεί η μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία - Οι εσωκομματικές αντιπαραθέσεις εντείνονται καθώς πλησιάζει το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ
Στο πεδίο των προσυνεδριακών αναταράξεων και στον απόηχο της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το Νίκο Ανδρουλάκη κινείται το ΠΑΣΟΚ, ενώ κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος η πρόταση του Χάρη Δούκα να υπάρξει στο Συνέδριο απόφαση με το «όχι» στη μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία.
Ηγεσία και κορυφαία στελέχη ανταλλάσσουν σχεδόν σε καθημερινή βάση μηνύματα περιγράφοντας και τα «επίδικα» του τριήμερου Συνεδρίου, που θα ξεκινήσει σε μία εβδομάδα από τώρα, την Παρασκευή 27 Μαρτίου.
Οι κρίσιμες αντιπαραθέσεις αναμένονται ωστόσο το Σάββατο 28 Μαρτίου, την ημέρα που θα μιλήσουν όλα τα κορυφαία στελέχη και οι Σύνεδροι που θα ζητήσουν να τοποθετηθούν με σειρά προτεραιότητας.
Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτές, στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής όλων των τάσεων θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα, που θα είναι εκ των πραγμάτων προεκλογική και θα αφορά στην αντιμετώπιση της «ακούνητης βελόνας».
Η ανησυχία είναι διάχυτη και παρά την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και η απόφασή του να παραδώσει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ επιδρά καταλυτικά στο προσυνεδριακό κλίμα.
«Δεν φοβάμαι τη διαγραφή, θα λέω τις απόψεις μου για να ξεκολλήσει η βελόνα», δηλώνει ο Χάρης Δούκας που μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη συγκρότησαν μέτωπο κατά της κίνησης Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Αρκά πολιτικό και αντιπρόεδρο της βουλής.
«Δεν μετάνιωσα που μίλησα για τη βελόνα», τονίζει ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος αμέσως μετά από την ομιλία Κωνσταντινόπουλου στη Bουλή πήρε το λόγο και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Η απόφασή του, να παραδώσει την έδρα του, είναι μία σπάνια κίνηση πολιτικής ευθύνης, σε μία χώρα που νομίζουμε ότι παντρευόμαστε την καρέκλα, είναι μάθημα προς όλους μας. Θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι το οριστικό αντίο του Οδυσσέα στο κοινοβούλιο».
Νωρίτερα αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εκ των οποίων κάποιοι όρθιοι, χειροκρότησαν στο τέλος της ομιλίας του τον Κωνσταντινόπουλο, παρότι είχε εξαπολύσει πυρά εναντίον της ηγεσίας του κόμματος.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας την ίδια ώρα στο OPEN επανέλαβε ότι είναι κατά της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αλλά και ότι «δεν υπάρχει πρόεδρος υπό ομηρεία».
Εξήγησε ότι ο ίδιος θα λάβει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της πρότασής του ώστε να γίνει απόφαση Συνεδρίου, συμπλήρωσε ότι στηρίζει απολύτως το αφήγημα Ανδρουλάκη για νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ και πρόβλεψε ότι «θα ξεκολλήσουμε όλοι μαζί τη βελόνα, με αφετηρία επανεκκίνησης το Συνέδριο».
Εάν ωστόσο το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές αλλά και δεν υπάρχει αυτοδυναμία;
Ο Χάρης Δούκας το ξεκαθαρίζει: Πρέπει ως ΠΑΣΟΚ να μείνουμε στην αντιπολίτευση». Και συνεχίζει λέγοντας ότι «Θα είναι καταστροφική για τη χώρα και το κόμμα μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ». Ο κ. Δούκας εισηγείται επίσης προγραμματικό διάλογο από τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις με δική μας πρωτοβουλία. Στρέφεται προς την Αριστερά; «ΠΑΣΟΚ είμαι, τι θα είμαι με τη δεξιά;», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.
O Μανώλης Χριστοδουλάκης κινείται προς το Συνέδριο αναρτώντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις θέσεις της πλατφόρμας του «Αλλαγή+». Συμφωνεί με το μετεκλογικό «όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ και με το ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ θα είναι στην αντιπολίτευση αν έρθει δεύτερο. Κινείται με το δικό του βηματισμό και επιχειρεί να ενισχύσει το δικό του πανελλαδικό δίκτυο, ειδικά μετά από τις αποστάσεις που επέλεξε να κρατήσει από την πλευρά Δούκα.
Τα επιτελεία Δούκα και Γερουλάνου πάντως κάθε άλλο παρά είναι μακριά από τη συγκρότηση συμμαχίας στο Συνέδριο.
«Διαρκείς» συζητήσεις κάνει και ο Μιχάλης Κατρίνης ο οποίος ως Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας χθες, μετά από την κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από συστοιχία ελληνικών Patriot, που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία έστρεψε τα πυρά στον αρμόδιο υπουργό και στην κυβέρνηση, χρεώνοντας κινήσεις εμπλοκής στον πόλεμο.
Ηγεσία και κορυφαία στελέχη ανταλλάσσουν σχεδόν σε καθημερινή βάση μηνύματα περιγράφοντας και τα «επίδικα» του τριήμερου Συνεδρίου, που θα ξεκινήσει σε μία εβδομάδα από τώρα, την Παρασκευή 27 Μαρτίου.
Οι κρίσιμες αντιπαραθέσεις αναμένονται ωστόσο το Σάββατο 28 Μαρτίου, την ημέρα που θα μιλήσουν όλα τα κορυφαία στελέχη και οι Σύνεδροι που θα ζητήσουν να τοποθετηθούν με σειρά προτεραιότητας.
Χάρης Δούκας, Παύλος Γερουλάνος, Άννα Διαμαντοπούλου, Μιχάλης Κατρίνης, Μανώλης Χριστοδουλάκης, βουλευτές, στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής όλων των τάσεων θα καταθέσουν τις προτάσεις τους για την επόμενη μέρα, που θα είναι εκ των πραγμάτων προεκλογική και θα αφορά στην αντιμετώπιση της «ακούνητης βελόνας».
Η ανησυχία είναι διάχυτη και παρά την προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι, η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου και η απόφασή του να παραδώσει την έδρα στο ΠΑΣΟΚ επιδρά καταλυτικά στο προσυνεδριακό κλίμα.
«Δεν φοβάμαι τη διαγραφή, θα λέω τις απόψεις μου για να ξεκολλήσει η βελόνα», δηλώνει ο Χάρης Δούκας που μαζί με άλλα κορυφαία στελέχη συγκρότησαν μέτωπο κατά της κίνησης Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Αρκά πολιτικό και αντιπρόεδρο της βουλής.
«Δεν μετάνιωσα που μίλησα για τη βελόνα», τονίζει ο Παύλος Γερουλάνος ο οποίος αμέσως μετά από την ομιλία Κωνσταντινόπουλου στη Bουλή πήρε το λόγο και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι: «Η απόφασή του, να παραδώσει την έδρα του, είναι μία σπάνια κίνηση πολιτικής ευθύνης, σε μία χώρα που νομίζουμε ότι παντρευόμαστε την καρέκλα, είναι μάθημα προς όλους μας. Θέλω να ελπίζω ότι δεν είναι το οριστικό αντίο του Οδυσσέα στο κοινοβούλιο».
Νωρίτερα αρκετοί βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, εκ των οποίων κάποιοι όρθιοι, χειροκρότησαν στο τέλος της ομιλίας του τον Κωνσταντινόπουλο, παρότι είχε εξαπολύσει πυρά εναντίον της ηγεσίας του κόμματος.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων μιλώντας την ίδια ώρα στο OPEN επανέλαβε ότι είναι κατά της διαγραφής του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου αλλά και ότι «δεν υπάρχει πρόεδρος υπό ομηρεία».
Εξήγησε ότι ο ίδιος θα λάβει πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της πρότασής του ώστε να γίνει απόφαση Συνεδρίου, συμπλήρωσε ότι στηρίζει απολύτως το αφήγημα Ανδρουλάκη για νίκη στις εκλογές έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη ΝΔ και πρόβλεψε ότι «θα ξεκολλήσουμε όλοι μαζί τη βελόνα, με αφετηρία επανεκκίνησης το Συνέδριο».
Εάν ωστόσο το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές αλλά και δεν υπάρχει αυτοδυναμία;
Ο Χάρης Δούκας το ξεκαθαρίζει: Πρέπει ως ΠΑΣΟΚ να μείνουμε στην αντιπολίτευση». Και συνεχίζει λέγοντας ότι «Θα είναι καταστροφική για τη χώρα και το κόμμα μια συγκυβέρνηση με τη ΝΔ». Ο κ. Δούκας εισηγείται επίσης προγραμματικό διάλογο από τώρα με τις προοδευτικές δυνάμεις με δική μας πρωτοβουλία. Στρέφεται προς την Αριστερά; «ΠΑΣΟΚ είμαι, τι θα είμαι με τη δεξιά;», απάντησε σε σχετικό ερώτημα.
O Μανώλης Χριστοδουλάκης κινείται προς το Συνέδριο αναρτώντας ανά τακτά χρονικά διαστήματα τις θέσεις της πλατφόρμας του «Αλλαγή+». Συμφωνεί με το μετεκλογικό «όχι» στη συνεργασία με τη ΝΔ και με το ότι η θέση του ΠΑΣΟΚ θα είναι στην αντιπολίτευση αν έρθει δεύτερο. Κινείται με το δικό του βηματισμό και επιχειρεί να ενισχύσει το δικό του πανελλαδικό δίκτυο, ειδικά μετά από τις αποστάσεις που επέλεξε να κρατήσει από την πλευρά Δούκα.
Τα επιτελεία Δούκα και Γερουλάνου πάντως κάθε άλλο παρά είναι μακριά από τη συγκρότηση συμμαχίας στο Συνέδριο.
«Διαρκείς» συζητήσεις κάνει και ο Μιχάλης Κατρίνης ο οποίος ως Τομεάρχης Εθνικής Άμυνας χθες, μετά από την κατάρριψη δύο ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων από συστοιχία ελληνικών Patriot, που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία έστρεψε τα πυρά στον αρμόδιο υπουργό και στην κυβέρνηση, χρεώνοντας κινήσεις εμπλοκής στον πόλεμο.
«Η πραγματικότητα είναι μια: μαζί με τους δύο ιρανικούς πυραύλους καταρρίφθηκε και το αφήγημα της κυβέρνησης περί μη εμπλοκής (άμεσης ή έμμεσης) της Ελλάδας στον πόλεμο, θέση που εξαρχής υποστήριξε το ΠΑΣΟΚ».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
