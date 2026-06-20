Αλεξία Έβερτ κατά Σαμαρά: «Δεν δύναμαι να τον εμπιστευτώ», λέει για την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό

Η κόρη του Μιλτιάδη Έβερτ ασκεί εκ νέου έντονη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, αμφισβητεί την πολιτική του πορεία και προειδοποιεί για τις επιπτώσεις ενός νέου κόμματος στη ΝΔ