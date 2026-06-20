Αλεξία Έβερτ κατά Σαμαρά: «Δεν δύναμαι να τον εμπιστευτώ», λέει για την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό
Αλεξία Έβερτ κατά Σαμαρά: «Δεν δύναμαι να τον εμπιστευτώ», λέει για την προοπτική ίδρυσης κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό
Η κόρη του Μιλτιάδη Έβερτ ασκεί εκ νέου έντονη κριτική στον πρώην πρωθυπουργό, αμφισβητεί την πολιτική του πορεία και προειδοποιεί για τις επιπτώσεις ενός νέου κόμματος στη ΝΔ
Με ιδιαίτερα αιχμηρό ύφος παρεμβαίνει η Αλεξία Έβερτ στη δημόσια συζήτηση για την προοπτική ίδρυσης νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σε ένα πολιτικό περιβάλλον έντονων διεργασιών στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Στο άρθρο της στα «Νέα Σαββατοκύριακο» η κόρη του αείμνηστου Μιλτιάδη Έβερτ και δημοτική σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων εκφράζει σαφή αντίθεση, θέτει ζητήματα πολιτικής συνέπειας και απορρίπτει την προοπτική εμπιστοσύνης προς τον πρώην πρωθυπουργό.
Στο άρθρο της στο οποίο επιχειρεί να αποσαφηνίσει τη θέση της, σημειώνοντας ότι η τοποθέτησή της δεν έχει στόχο πολιτική επιρροή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση ότι προσπαθώ να επηρεάσω την κατάσταση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση» και προσθέτει ότι «αυτός δεν ήταν σε καμία περίπτωση ο σκοπός μου».
Η ίδια στέκεται και στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα της χώρας, υπογραμμίζοντας: «Η Νέα Δημοκρατία έχει Πρόεδρο και η Ελλάδα έχει Πρωθυπουργό δεύτερης τετραετίας», θέλοντας να τονίσει, την ανάγκη σταθερότητας και θεσμικής συνέχειας.
Στο πιο αιχμηρό σημείο της παρέμβασής της, η Αλεξία Έβερτ διατυπώνει ξεκάθαρη προσωπική και πολιτική απόσταση από τον Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας: «Δεν δύναμαι να παρακολουθήσω το αφήγημά του, να τον εμπιστευτώ. Επ’ ουδενί», απορρίπτοντας κάθε προοπτική πολιτικής στήριξης σε νέο εγχείρημα.
Παράλληλα, θέτει ζήτημα πολιτικής συνέπειας και ιστορικής ευθύνης, αναφέροντας: «αν, λοιπόν, θέλει και χρειάζεται τη δική μου κατανόηση και ψήφο, θα πρέπει πρώτα να δώσει εξηγήσεις», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη συνολική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού και τις επιλογές του στο παρελθόν.
Σε άλλο σημείο του άρθρου, η ίδια συνδέει την τρέχουσα πολιτική συζήτηση με την ιστορική πορεία της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή ένταση δεν μπορεί να αποκοπεί από παλαιότερες εσωκομματικές συγκρούσεις και πολιτικές ρήξεις, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν την παράταξη.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει και στο ενδεχόμενο πολιτικών συνεπειών από μια νέα διάσπαση, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο βασικός εκφραστής της κεντροδεξιάς και αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια νέα πολιτική κίνηση θα μπορούσε να πλήξει την εκλογική της συνοχή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μια τέτοια εξέλιξη «δεν πρόκειται να μείνει χωρίς συνέπειες».
Η Αλεξία Έβερτ επεκτείνει την κριτική της και στο ιστορικό πλαίσιο της σχέσης του Αντώνη Σαμαρά με την παράταξη, αναφερόμενη σε παλαιότερες πολιτικές συγκρούσεις και διαδρομές που, όπως υποστηρίζει, έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στο εσωτερικό της ΝΔ.
Μάλιστα κλείνει με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο το κείμενό της απευθυνόμενη στον πρώην πρωθυπουργό: «Ο Αντώνης Σαμαράς πυροβόλησε με ευθεία βολή και παρατεταμένο το χέρι, στο «δόξα πατρί» που λέμε, την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας του Κωσταντίνου Καραμανλή, όχι τον Μιλτιάδη Έβερτ. Ή μήπως ήταν πισώπλατη βολή; Ο,τι και να ήταν, προφανώς δεν αντιλήφθηκε την τεράστια βαρύτητα των πράξεών του. Δεν θα παρακολουθήσω ξανά το ίδιο θρίλερ, εκτός και αναλατοπιπερίσει το σενάριο με επιπλέον δραματοκωμικά στοιχεία– όπερ και διαβλέπω...».
Στο άρθρο της στο οποίο επιχειρεί να αποσαφηνίσει τη θέση της, σημειώνοντας ότι η τοποθέτησή της δεν έχει στόχο πολιτική επιρροή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση ότι προσπαθώ να επηρεάσω την κατάσταση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση» και προσθέτει ότι «αυτός δεν ήταν σε καμία περίπτωση ο σκοπός μου».
Η ίδια στέκεται και στη σημερινή πολιτική πραγματικότητα της χώρας, υπογραμμίζοντας: «Η Νέα Δημοκρατία έχει Πρόεδρο και η Ελλάδα έχει Πρωθυπουργό δεύτερης τετραετίας», θέλοντας να τονίσει, την ανάγκη σταθερότητας και θεσμικής συνέχειας.
Στο πιο αιχμηρό σημείο της παρέμβασής της, η Αλεξία Έβερτ διατυπώνει ξεκάθαρη προσωπική και πολιτική απόσταση από τον Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας: «Δεν δύναμαι να παρακολουθήσω το αφήγημά του, να τον εμπιστευτώ. Επ’ ουδενί», απορρίπτοντας κάθε προοπτική πολιτικής στήριξης σε νέο εγχείρημα.
Παράλληλα, θέτει ζήτημα πολιτικής συνέπειας και ιστορικής ευθύνης, αναφέροντας: «αν, λοιπόν, θέλει και χρειάζεται τη δική μου κατανόηση και ψήφο, θα πρέπει πρώτα να δώσει εξηγήσεις», αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη συνολική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού και τις επιλογές του στο παρελθόν.
Σε άλλο σημείο του άρθρου, η ίδια συνδέει την τρέχουσα πολιτική συζήτηση με την ιστορική πορεία της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι η σημερινή ένταση δεν μπορεί να αποκοπεί από παλαιότερες εσωκομματικές συγκρούσεις και πολιτικές ρήξεις, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν την παράταξη.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει και στο ενδεχόμενο πολιτικών συνεπειών από μια νέα διάσπαση, σημειώνοντας ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει ο βασικός εκφραστής της κεντροδεξιάς και αφήνοντας να εννοηθεί ότι μια νέα πολιτική κίνηση θα μπορούσε να πλήξει την εκλογική της συνοχή. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, μια τέτοια εξέλιξη «δεν πρόκειται να μείνει χωρίς συνέπειες».
Η Αλεξία Έβερτ επεκτείνει την κριτική της και στο ιστορικό πλαίσιο της σχέσης του Αντώνη Σαμαρά με την παράταξη, αναφερόμενη σε παλαιότερες πολιτικές συγκρούσεις και διαδρομές που, όπως υποστηρίζει, έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα στο εσωτερικό της ΝΔ.
Μάλιστα κλείνει με ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο το κείμενό της απευθυνόμενη στον πρώην πρωθυπουργό: «Ο Αντώνης Σαμαράς πυροβόλησε με ευθεία βολή και παρατεταμένο το χέρι, στο «δόξα πατρί» που λέμε, την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας του Κωσταντίνου Καραμανλή, όχι τον Μιλτιάδη Έβερτ. Ή μήπως ήταν πισώπλατη βολή; Ο,τι και να ήταν, προφανώς δεν αντιλήφθηκε την τεράστια βαρύτητα των πράξεών του. Δεν θα παρακολουθήσω ξανά το ίδιο θρίλερ, εκτός και αναλατοπιπερίσει το σενάριο με επιπλέον δραματοκωμικά στοιχεία– όπερ και διαβλέπω...».
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