Σε τροχιά διάλυσης η Νέα Αριστερά: Προς παραίτηση ο Χαρίτσης
Σε τροχιά ρήξης οδεύει η Νέα Αριστερά, καθώς τις αποφάσεις του φέρεται να έχει λάβει ο Αλέξης Χαρίτσης αναφορικά με το μέλλον του στην ηγεσία του κόμματος, με φόντο τις ευρύτερες εξελίξεις στην Κεντροαριστερά, αλλά και την κινητικότητα του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.
Όπως είχε μεταδώσει από μέρες το protothema.gr, η εσωκομματική σύγκρουση είναι προ των πυλών, ακόμη και αν εξελιχθεί τις επόμενες ώρες σε βελούδινο διαζύγιο.
Σε σημείο που να κυοφορείται εντόνως το ενδεχόμενο της παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία του κόμματος τις τελευταίες ώρες, παραίτηση που αποφεύχθηκε στο «παρά πέντε» του Συνεδρίου τον περασμένο Γενάρη, με δεδομένο ότι στο εσωτερικό του κόμματος έχει διαμορφωθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα με αίτημα μια πιο ριζοσπαστική εκδοχή του κόμματος και αντίστοιχες συνεργασίες, με άτυπο επικεφαλής τον Γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη.
Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν αποκλείεται και η αποχώρηση μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, όπως η Έφη Αχτσιόγλου, ο Δημήτρης Τζανακοπουλος, ο Νάσος Ηλιόπουλος και άλλοι, καθώς τα περισσότερα από τα μέλη της συσπειρώνονται γύρω από τον Αλέξη Χαρίτση, με τον τελευταίο να αποτελεί πρόσωπο που θα καλοέβλεπαν όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ή σε ένα δυνητικό «κόμμα Τσίπρα», αλλά και στη Χαριλάου Τρικούπη.
Στην αντίπερα όχθη, μια πιο ριζοσπαστική επιλογή αναμένεται να κάνουν τα πρώην στελέχη της «Ομπρέλας», όπως ο Νίκος Φίλης, ο Πάνος Σκουρλέτης και άλλοι, αλλά και στελέχη της νεότερης γενιάς του κόμματος, που δεν θα ήταν αρνητικά σε πιο αριστερόστροφες συμμαχίες, δίνουν λαβή το τελευταίο διάστημα σε σενάρια συνεργασίας ακόμη και με το κόμμα του Γιάνη Βαρουφάκη.
