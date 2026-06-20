Σιακαντάρης υπέρ Ανδρουλάκη: Είναι άδικες οι εναντίον του επιθέσεις για τη… βελόνα
Σιακαντάρης υπέρ Ανδρουλάκη: Είναι άδικες οι εναντίον του επιθέσεις για τη… βελόνα
Με ανάρτησή του ο συγγραφέας του «Μανιφέστου» του Ινστιτούτου Τσίπρα επιμένει ότι η δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ δεν σχετίζεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά με το ιστορικό του φορτίο
Απαντήσεις μετά το σάλο που προκάλεσε η δήλωση του περί «αυτοδιάλυσης» του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έδωσε μέσω ανάρτησης του στα κοινωνικά δίκτυα ο συγγραφέας του «Μανιφέστου» του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιωργος Σιακαντάρης.
Εξηγώντας το σκεπτικό της τοποθέτησης του, «το ΠΑΣΟΚ ειναι το κόμμα που με τον Ανδρέα Παπανδρέου ενοποίησε την ελληνική κοινωνία και έφερε κράτος πρόνοιας για πρώτη φορά στην Ελλαδα και με τον Κώστα Σημίτη εβαλε τη χωρα στον πυρηνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δυστυχώς και αδίκως όμως για 9 στους 10 πολίτες σήμερα ταυτίζεται με το μνημόνιο και τη διαφθορά» περιγράφει ο κ. Σιακαντάρης, προσθέτοντας ότι για την σημερινή δημοσκοπική του εικόνα δεν ευθύνεται ο Πρόεδρος του, Νίκος Ανδρουλακης. «Το όνομα ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκινεί μόνο ένα 10 με 12%. Η βελόνα του έχει κολλήσει γι αυτό το λόγο και όχι λόγω του Ανδρουλακη» παρατηρεί, καταλήγοντας πως «Είναι αδικες οι εναντίον του επιθέσεις».
Αναλυτικά, η ανάρτηση:
«Δέχομαι το 2026 προσωπικές επιθέσεις για απόψεις που έχω εκφράσει από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 τόσο σε άρθρα μου όσο και σε κατ ιδιαν συνομιλιες μου με τις κατά καιρούς ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ. Ως ιδιομορφος εκφραστης της ελληνικης σοσιαλδημοκρατιας, τη πιο σημαντική συνιστώσα της πληθυντικης Αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ ειναι το κόμμα που με τον Ανδρέα Παπανδρέου ενοποίησε την ελληνική κοινωνία και έφερε κράτος πρόνοιας για πρώτη φορά στην Ελλαδα και με τον Κώστα Σημίτη εβαλε τη χωρα στον πυρηνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δυστυχώς και αδίκως όμως για 9 στους 10 πολίτες σήμερα ταυτίζεται με το μνημόνιο και τη διαφθορά. Ετσι το όνομα ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκινεί μόνο ένα 10 με 12%. Η βελόνα του έχει κολλήσει γι αυτό το λόγο και όχι λόγω του Ανδρουλακη. Είναι αδικες οι εναντίον του επιθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να το πάει πέρα από αυτό με αυτό το όνομα. Αυτά λέω και γράφω από το 2010 και ύστερα. Αυτά για όσους και όσες ενδιαφέρονται για σοβαρή συζήτηση. Οι άλλοι και οι άλλες ας συνεχίζουν να υβριζουν. Φεισμπουκικη δημοκρατία έχουμε άλλωστε. Όλα τα λουλούδια ανθίζουν. Αν και όπως πολύ έξυπνα εγραψε ο Αντωνης Λιακος μερικά είναι τσουκνίδες. Και αυτές όμως μερικές φορές κάνουν καλό».
Εξηγώντας το σκεπτικό της τοποθέτησης του, «το ΠΑΣΟΚ ειναι το κόμμα που με τον Ανδρέα Παπανδρέου ενοποίησε την ελληνική κοινωνία και έφερε κράτος πρόνοιας για πρώτη φορά στην Ελλαδα και με τον Κώστα Σημίτη εβαλε τη χωρα στον πυρηνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δυστυχώς και αδίκως όμως για 9 στους 10 πολίτες σήμερα ταυτίζεται με το μνημόνιο και τη διαφθορά» περιγράφει ο κ. Σιακαντάρης, προσθέτοντας ότι για την σημερινή δημοσκοπική του εικόνα δεν ευθύνεται ο Πρόεδρος του, Νίκος Ανδρουλακης. «Το όνομα ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκινεί μόνο ένα 10 με 12%. Η βελόνα του έχει κολλήσει γι αυτό το λόγο και όχι λόγω του Ανδρουλακη» παρατηρεί, καταλήγοντας πως «Είναι αδικες οι εναντίον του επιθέσεις».
Αναλυτικά, η ανάρτηση:
«Δέχομαι το 2026 προσωπικές επιθέσεις για απόψεις που έχω εκφράσει από τις αρχές της δεκαετίας του 2010 τόσο σε άρθρα μου όσο και σε κατ ιδιαν συνομιλιες μου με τις κατά καιρούς ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ. Ως ιδιομορφος εκφραστης της ελληνικης σοσιαλδημοκρατιας, τη πιο σημαντική συνιστώσα της πληθυντικης Αριστεράς, το ΠΑΣΟΚ ειναι το κόμμα που με τον Ανδρέα Παπανδρέου ενοποίησε την ελληνική κοινωνία και έφερε κράτος πρόνοιας για πρώτη φορά στην Ελλαδα και με τον Κώστα Σημίτη εβαλε τη χωρα στον πυρηνα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Δυστυχώς και αδίκως όμως για 9 στους 10 πολίτες σήμερα ταυτίζεται με το μνημόνιο και τη διαφθορά. Ετσι το όνομα ΠΑΣΟΚ μπορεί να συγκινεί μόνο ένα 10 με 12%. Η βελόνα του έχει κολλήσει γι αυτό το λόγο και όχι λόγω του Ανδρουλακη. Είναι αδικες οι εναντίον του επιθέσεις. Κανείς δεν μπορεί να το πάει πέρα από αυτό με αυτό το όνομα. Αυτά λέω και γράφω από το 2010 και ύστερα. Αυτά για όσους και όσες ενδιαφέρονται για σοβαρή συζήτηση. Οι άλλοι και οι άλλες ας συνεχίζουν να υβριζουν. Φεισμπουκικη δημοκρατία έχουμε άλλωστε. Όλα τα λουλούδια ανθίζουν. Αν και όπως πολύ έξυπνα εγραψε ο Αντωνης Λιακος μερικά είναι τσουκνίδες. Και αυτές όμως μερικές φορές κάνουν καλό».
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