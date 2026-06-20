Σιακαντάρης υπέρ Ανδρουλάκη: Είναι άδικες οι εναντίον του επιθέσεις για τη… βελόνα

Με ανάρτησή του ο συγγραφέας του «Μανιφέστου» του Ινστιτούτου Τσίπρα επιμένει ότι η δημοσκοπική εικόνα του ΠΑΣΟΚ δεν σχετίζεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη αλλά με το ιστορικό του φορτίο