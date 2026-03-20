Η «ακτινογραφία» των τελευταίων δημοσκοπήσεων: Άνοδος για ΝΔ, ακούνητο το ΠΑΣΟΚ, πέφτει η Κωνσταντοπούλου
Και οι δύο δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο για τη Νέα Δημοκρατία που πλέον φτάνει το 31,1% - Το ΠΑΣΟΚ διατηρεί τη δεύτερη θέση - Χάνει ποσοστά η Πλεύση Ελευθερίας
Διακριτές αλλαγές στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό από το αποτύπωμα των κομμάτων καταγράφονται σε δύο νέες δημοσκοπήσεις στον κύκλο του Μαρτίου, ενώ εξελίσσεται ο πόλεμος τη Μέση Ανατολή και η Ευρώπη αναζητεί εκτός των άλλων τη δική της απάντηση για τις οικονομικές και ενεργειακές επιπτώσεις από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα στην περιοχή.
Οι κινήσεις της κυβέρνησης από την έναρξη του πολέμου για τη θωράκιση της Κύπρου και για τα αναγκαία αναχώματα στις αυξήσεις των τιμών ενέργειας και στα καύσιμα, σε συνδυασμό με το κλίμα σταθερότητας με φόντο τις διεθνείς αβεβαιότητες, φαίνεται ότι ενισχύουν την εικόνα της κυβερνητικής παράταξης.
Σε δυο γκάλοπ – της MRB για το OPEN και της Metron Analysis για το Mega- η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σημαντική άνοδο και φτάνει στο 31,1% στην εκτίμηση ψήφου, αλλάζοντας «πίστα» στο δημοσκοπικό χάρτη.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει επίσης ισχυρό προβάδισμα στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ενώ και στα άλλα ευρήματα των δύο δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνεται το κλίμα αναβάθμισης της δυναμικής της κυβερνητικής παράταξης.
Το ΠΑΣΟΚ σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση με σχετική διαφορά από το τρίτο κόμμα, ωστόσο αυτό το κούνημα της βελόνας δεν αναβαθμίζει και την εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός- παραμένει στην τέταρτη θέση, πίσω από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον Κυριάκο Βελόπουλο.
Η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελληνική Λύση ωστόσο καταγράφουν πτώση- αν και η Ζωή Κωνσταντοπούλου έρχεται δεύτερη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και είναι η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός.
Η εικόνα αυτή - που εμφανίζεται σε όλες τις μετρήσεις από την έναρξη του πολέμου - εναρμονίζεται με τις απαντήσεις της κοινής γνώμης που συμφωνούν σε ποσοστό 70% με την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, ζητώντας παράλληλα να μην υπάρξει εμπλοκή της χώρας στην σύρραξη στον Περσικό.
Άνοδο μεγαλύτερη της μονάδας - στο 1,3 - εμφανίζει ύστερα από μήνες και το ΠΑΣΟΚ που ξαναπερνάει και σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση με 14,%(από 12,7%) στην εκτίμηση ψήφου, καθώς η άνοδός του συνδυάζεται με την απώλεια 2,6 μονάδων για την Πλεύση, που πέφτει από το 13,2% στο 10,6%. Μάλιστα το κόμμα Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση αφού η Ελληνική Λύση «γράφει» μικρότερη ζημιά (-1,2%) και 11,5% στην εκτίμηση ψήφου.
Η μέτρηση της MRB δίνει μία οκτακομματική Βουλή καθώς η Φωνή Λογικής και Νίκη εξασφαλίζουν το 3%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος (αναποφάσιστοι, λευκό, άκυρο και αποχή) μειώνεται κατά 3,6 μονάδες σε σχέση με την έρευνα της εταιρείας στα τέλη Ιανουαρίου - ωστόσο παραμένει στα επίπεδα του 20%.
Κέρδη 1,4 μονάδων έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που φτάνει στο 24,6%. Κέρδη έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης (0,6 της μονάδας), ο οποίος ωστόσο παραμένει 4ος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με το αναιμικό 5,1%. Παρά την μεγάλη πτώση της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει 2η στην καταλληλότητα με 9,1%.
Η απόφαση Ανδρουλάκη να αποπέμψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ βρίσκει σύμφωνους έναν στους πέντε στο σύνολο ενώ πάνω από τέσσερις στους δέκα διαφωνούν. Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ στις τελευταίες ευρωεκλογές, συμφωνεί το 36,9% διαφωνεί το 31,5% ενώ ένα 31,6% απαντά ότι «δεν ξέρω, δεν απαντώ».
Η μέτρηση της MRBΣτις 17,1 μονάδες ανεβαίνει το προβάδισμα της ΝΔ που φτάνει στο 31,1% με αναγωγή επί του συνόλου στη μέτρηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open.
«Ναι» στις φρεγάτες και στην ουδετερότηταΜεγάλη και διακομματική είναι η αποδοχή της απόφασης της κυβέρνησης να στείλει φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο: το 69,8% συμφωνεί, ενώ ένα 67,7% λέει ναι για τα Patriot στην Κάρπαθο. Επίσης, το 51,6% λέει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης να μπει πλαφόν στα κέρδη των εταιρειών σε καύσιμα και τρόφιμα είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά τη στάση που πρέπει να κρατήσει ο πρωθυπουργός, το 68,2% ζητά ουδετερότητα, το 16,4% θέλει να επικρίνει τις ενέργειες των Τραμπ - Νετανιάχου και μόλις το 10,4% να στηρίξει ΗΠΑ - Ισραήλ.
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
H μέτρηση της Metron AnalysisΣημαντική δημοσκοπική άνοδο για τη ΝΔ , τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση καταγράφει και η μέτρηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα των γκάλοπ που διενεργήθηκαν μετά την έναρξη της πολεμικής σύρραξης στον Περσικό Κόλπο.
Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 1,7 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και φτάνει στο 31,1% από 29,4% τον Φεβρουάριο, οι θετικές γνώμες για τον πρωθυπουργό φτάνουν πλέον στο 30% (από 28%) και η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης ανεβαίνει στο 27% (από 24% τον Φεβρουάριο).
To ΠΑΣΟΚ είναι καθαρά δεύτερο - και μάλιστα με κέρδη σχεδόν μίας μονάδας, στο 13,6% στην εκτίμηση ψήφου, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις: παραμένει κολλημένος στο 13% στην αξιολόγησή του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ παραμένει 4ος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με μόλις 5% (όσο και τον Φεβρουάριο) πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που παίρνει 28%, την Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει 8% και τον Κυριάκο Βελόπουλο που έχει 6%.
Μόνον η ΝΔ , το ΠΑΣΟΚ και το ΜέΡΑ25 (από το 3,3% στο 4,6%) εμφανίζουν κέρδη στην εκτίμηση ψήφου στην συγκεκριμένη μέτρηση. Η Πλεύση χάνει 0,7 της μονάδας και πέφτει στο 10,5%, η Λύση εμφανίζει απώλεια 2 μονάδων και «γράφει» 8,9%, το ΚΚΕ στο 8% από 8,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,8 της μονάδας στο 4,6% και ισοφαρίζεται από το ΜεΡΑ25, η Φωνή Λογικής έχει οριακή ζημιά 0,2 της μονάδας αλλά «κάθεται» στο 4%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα μένουν αρκετά κάτω από το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή.
Τέσσερις μονάδες κάτω ο δείκτης απαισιοδοξίαςΤο ότι οι έως τώρα κινήσεις της κυβέρνησης έγιναν αντιληπτές ως θετικές για την χώρα από σημαντικό κομμάτι της κοινής γνώμης προκύπτει από τον «δείκτη απαισιοδοξίας», που κινήθηκε χαμηλότερα κατά 4 μονάδες: πλέον, το 31%( από 27% τον Φεβρουάριο) δηλώνει ότι η Ελλάδα κινείται σε σωστή κατεύθυνση και το 64% (από 68%) σε λάθος κατεύθυνση.
Ενδιαφέρον έχει ότι το 72% λέει ότι η επίθεση εναντίον του Ιράν δεν είναι δικαιολογημένη και μόλις το 24% την χαρακτηρίζει «δικαιολογημένη».
Δείτε την παρουσίαση της έρευνας:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα