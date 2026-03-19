Metron Analysis και MRB δείχνουν ότι η ΝΔ τσίμπησε σχεδόν δύο μονάδες, φτάνει στο 31,1% λόγω πολέμου
Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, «ακούνητος» ο Ανδρουλάκης, πώς είδαν οι πολίτες τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου - Σε πτώση Πλεύση και Λύση - Διακομματική στήριξη στην αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, όχι σε εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο - Θετικά τα μέτρα κατά της αισχροκέρδειας
Σημαντική δημοσκοπική άνοδο της ΝΔ λόγω του σε εξέλιξη πολέμου στον Περσικό Κόλπο και των κινήσεων θωράκισης της Κύπρου από την την κυβέρνηση κατέγραψαν (και) οι δύο δημοσκοπήσεις που παρουσιάστηκαν την Πέμπτη από την MRB (Open) και την Metron Analysis(Mega).
Και τα δύο γκάλοπ δίνουν τη ΝΔ στο 31,1% στην πρόθεση ψήφου με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση επίσης με άνοδο, που όμως δεν όμως δεν συνοδεύεται από «κούνημα της βελόνας» για τον ίδιον τον Νίκο Ανδρουλάκη, που μένει κολλημένος στην τέταρτη θέση στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία.
Πτώση καταγράφουν τόσο η Ελληνική Λύση, όσο και η Πλεύση Ελευθερίας, ωστόσο η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει δεύτερη στην καταλληλότητα για την πρωθυπουργία και δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός.
Η μέτρηση της MRB
Στις 17,1 μονάδες ανεβαίνει το προβάδισμα της ΝΔ που φτάνει στο 31,1% με αναγωγή επί του συνόλου στη μέτρηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. Η εικόνα αυτή - που εμφανίζεται σε όλες τις μετρήσεις από την έναρξη του πολέμου - εναρμονίζεται με τις απαντήσεις της κοινής γνώμης που συμφωνούν σε ποσοστό 70% με την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, ζητώντας παράλληλα να μην υπάρξει εμπλοκή της χώρας στην σύρραξη στον Περσικό.
Άνοδο μεγαλύτερη της μονάδας - στο 1,3 - εμφανίζει ύστερα από μήνες και το ΠΑΣΟΚ που ξαναπερνάει και σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση με 14,%(από 12,7%) στην εκτίμηση ψήφου, καθώς η άνοδός του συνδυάζεται με την απώλεια 2,6 μονάδων για την Πλεύση, που πέφτει από το 13,2% στο 10,6%. Μάλιστα το κόμμα Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση αφού η Ελληνική Λύση «γράφει» μικρότερη ζημιά (-1,2%) και 11,5% στην εκτίμηση ψήφου.
Η μέτρηση της MRB δίνει μία οκτακομματική Βουλή καθώς η Φωνή Λογικής και Νίκη εξασφαλίζουν το 3%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος (αναποφάσιστοι, λευκό, άκυρο και αποχή) μειώνεται κατά 3,6 μονάδες σε σχέση με την έρευνα της εταιρείας στα τέλη Ιανουαρίου - ωστόσο παραμένει στα επίπεδα του 20%.
Κέρδη 1,4 μονάδων έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που φτάνει στο 24,6%. Κέρδη έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης 0,6 της μονάδας έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ωστόσο παραμένει 4ος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με το αναιμικό 5,1%. Παρά την μεγάλη πτώση της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει 2η στην καταλληλότητα με 9,1%.
Η απόφαση Ανδρουλάκη να αποπέμψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ βρίσκει σύμφωνους έναν στους πέντε στο σύνολο ενώ πάνω από τέσσερις στους δέκα διαφωνούν. Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ των ευρωεκλογών, συμφωνεί το 36,9% διαφωνεί το 31,5% ενώ ένα 31,6% απαντά ότι «δεν ξέρω, δεν απαντώ».
Ναι στις φρεγάτες και στην ουδετερότητα
Μεγάλη και διακομματική είναι η αποδοχή της απόφασης της κυβέρνησης να στείλει φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο: το 69,8% συμφωνεί, ενώ ένα 67,7% λέει ναι για τα Patriot στην Κάρπαθο. Επίσης, το 51,6% λέει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης να μπει πλαφόν στα κέρδη των εταιρειών σε καύσιμα και τρόφιμα είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά τη στάση που πρέπει να κρατήσει ο πρωθυπουργός, το 68,2% ζητά ουδετερότητα, το 16,4% θέλει να επικρίνει τις ενέργειες των Τραμπ - Νετανιάχου και μόλις το 10,4% να στηρίξει ΗΠΑ - Ισραήλ.
H μέτρηση της Metron Analysis
Σημαντική δημοσκοπική άνοδο για τη ΝΔ , τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση καταγράφει η μέτρηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα των γκάλοπ που διενεργήθηκαν μετά την έναρξη της πολεμικής σύρραξης στον Περσικό Κόλπο. Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 1,7 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και φτάνει στο 31,1% από 29,4% τον Φεβρουάριο, οι θετικές γνώμες για τον πρωθυπουργό φτάνουν πλέον στο 30% (από 28%) και η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης ανεβαίνει στο 27% (από 24% τον Φεβρουάριο).
To ΠΑΣΟΚ είναι καθαρά δεύτερο - και μάλιστα με κέρδη σχεδόν μίας μονάδας, στο 13,6% στην εκτίμηση ψήφου, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις: παραμένει κολλημένος στο 13% στην αξιολόγησή του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ παραμένει 4ος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με μόλις 5% (όσο και τον Φεβρουάριο) πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που παίρνει 28%, την Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει 8% και τον Κυριάκο Βελόπουλο που έχει 6%.
Μόνον η ΝΔ , το ΠΑΣΟΚ και το ΜεΡΑ25 (από το 3,3% στο 4,6%) εμφανίζουν κέρδη στην εκτίμηση ψήφου στην συγκεκριμένη μέτρηση. Η Πλεύση χάνει 0,7 της μονάδας και πέφτει στο 10,5%, η Λύση εμφανίζει απώλεια 2 μονάδων και «γράφει» 8,9%, το ΚΚΕ στο 8% από 8,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,8 της μονάδας στο 4,6% και ισοφαρίζεται από το ΜεΡΑ25, η Φωνή Λογικής έχει οριακή ζημιά 0,2 της μονάδας αλλά «κάθεται» στο 4%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα μένουν αρκετά κάτω από το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή.
Τέσσερις μονάδες κάτω ο δείκτης απαισιοδοξίας
Το ότι οι έως τώρα κινήσεις της κυβέρνησης έγιναν αντιληπτές ως θετικές για την χώρα από σημαντικό κομμάτι της κοινής γνώμης προκύπτει από τον «δείκτη απαισιοδοξίας», που κινήθηκε χαμηλότερα κατά 4 μονάδες: πλέον, το 31%( από 27% τον Φεβρουάριο) δηλώνει ότι η Ελλάδα κινείται σε σωστή κατεύθυνση και το 64% (από 68%) σε λάθος κατεύθυνση. Ενδιαφέρον έχει ότι το 72% λέει ότι η επίθεση εναντίον του Ιράν δεν είναι δικαιολογημένη και μόλις το 24% την χαρακτηρίζει «δικαιολογημένη».
