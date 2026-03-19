Metron Analysis: Στις 17,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, φτάνει στο 31,1%, κέρδος δύο μονάδων για Μητσοτάκη, «ακούνητος» ο Ανδρουλάκης
Metron Analysis: Στις 17,5 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, φτάνει στο 31,1%, κέρδος δύο μονάδων για Μητσοτάκη, «ακούνητος» ο Ανδρουλάκης
Τρεις μονάδες πάνω οι θετικές αξιολογήσεις για την κυβέρνηση - Στην δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ με κέρδος σχεδόν μίας μονάδας στην εκτίμηση ψήφου, σταθερή στο 5% η καταλληλότητα του Ανδρουλάκη για την πρωθυπουργία - Νέα πτώση για το κόμμα Κωνσταντοπούλου, απώλεια 4 μονάδων και για την ίδια, αλλά παραμένει η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός
Σημαντική δημοσκοπική άνοδο για τη ΝΔ , τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση καταγράφει η μέτρηση της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Mega, επιβεβαιώνοντας τα ευρήματα των γκάλοπ που διενεργήθηκαν μετά την έναρξη της πολεμικής σύρραξης στον Περσικό Κόλπο. Το κυβερνών κόμμα κερδίζει 1,7 μονάδες στην εκτίμηση ψήφου και φτάνει στο 31,1% από 29,4% τον Φεβρουάριο, οι θετικές γνώμες για τον πρωθυπουργό φτάνουν πλέον στο 30% (από 28%) και η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης ανεβαίνει στο 27% (από 24% τον Φεβρουάριο).
To ΠΑΣΟΚ είναι καθαρά δεύτερο - και μάλιστα με κέρδη σχεδόν μίας μονάδας, στο 13,6% στην εκτίμηση ψήφου, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις: παραμένει κολλημένος στο 13% στην αξιολόγησή του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ παραμένει 4ος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με μόλις 5% (όσο και τον Φεβρουάριο) πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που παίρνει 28%, την Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει 8% και τον Κυριάκο Βελόπουλο που έχει 6%.
Μόνον η ΝΔ , το ΠΑΣΟΚ και το ΜεΡΑ25 (από το 3,3% στο 4,6%) εμφανίζουν κέρδη στην εκτίμηση ψήφου στην συγκεκριμένη μέτρηση. Η Πλεύση χάνει 0,7 της μονάδας και πέφτει στο 10,5%, η Λύση εμφανίζει απώλεια 2 μονάδων και «γράφει» 8,9%, το ΚΚΕ στο 8% από 8,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,8 της μονάδας στο 4,6% και ισοφαρίζεται από το ΜεΡΑ25, η Φωνή Λογικής έχει οριακή ζημιά 0,2 της μονάδας αλλά «κάθεται» στο 4%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα μένουν αρκετά κάτω από το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή.
Τέσσερις μονάδες κάτω ο δείκτης απαισιοδοξίας
Το ότι οι έως τώρα κινήσεις της κυβέρνησης έγιναν αντιληπτές ως θετικές για την χώρα από σημαντικό κομμάτι της κοινής γνώμης προκύπτει από τον «δείκτη απαισιοδοξίας», που κινήθηκε χαμηλότερα κατά 4 μονάδες: πλέον, το 31%( από 27% τον Φεβρουάριο) δηλώνει ότι η Ελλάδα κινείται σε σωστή κατεύθυνση και το 64% (από 68%) σε λάθος κατεύθυνση. Ενδιαφέρον έχει ότι το 72% λέει ότι η επίθεση εναντίον του Ιράν δεν είναι δικαιολογημένη και μόλις το 24% την χαρακτηρίζει «δικαιολογημένη».
Δείτε την έρευνα:
To ΠΑΣΟΚ είναι καθαρά δεύτερο - και μάλιστα με κέρδη σχεδόν μίας μονάδας, στο 13,6% στην εκτίμηση ψήφου, αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με τον πρόεδρό του, Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος συνεχίζει τις χαμηλές πτήσεις: παραμένει κολλημένος στο 13% στην αξιολόγησή του ως αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ παραμένει 4ος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με μόλις 5% (όσο και τον Φεβρουάριο) πίσω από τον Κυριάκο Μητσοτάκη που παίρνει 28%, την Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει 8% και τον Κυριάκο Βελόπουλο που έχει 6%.
Μόνον η ΝΔ , το ΠΑΣΟΚ και το ΜεΡΑ25 (από το 3,3% στο 4,6%) εμφανίζουν κέρδη στην εκτίμηση ψήφου στην συγκεκριμένη μέτρηση. Η Πλεύση χάνει 0,7 της μονάδας και πέφτει στο 10,5%, η Λύση εμφανίζει απώλεια 2 μονάδων και «γράφει» 8,9%, το ΚΚΕ στο 8% από 8,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 0,8 της μονάδας στο 4,6% και ισοφαρίζεται από το ΜεΡΑ25, η Φωνή Λογικής έχει οριακή ζημιά 0,2 της μονάδας αλλά «κάθεται» στο 4%, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα μένουν αρκετά κάτω από το όριο του 3% για την είσοδο στη Βουλή.
Τέσσερις μονάδες κάτω ο δείκτης απαισιοδοξίας
Το ότι οι έως τώρα κινήσεις της κυβέρνησης έγιναν αντιληπτές ως θετικές για την χώρα από σημαντικό κομμάτι της κοινής γνώμης προκύπτει από τον «δείκτη απαισιοδοξίας», που κινήθηκε χαμηλότερα κατά 4 μονάδες: πλέον, το 31%( από 27% τον Φεβρουάριο) δηλώνει ότι η Ελλάδα κινείται σε σωστή κατεύθυνση και το 64% (από 68%) σε λάθος κατεύθυνση. Ενδιαφέρον έχει ότι το 72% λέει ότι η επίθεση εναντίον του Ιράν δεν είναι δικαιολογημένη και μόλις το 24% την χαρακτηρίζει «δικαιολογημένη».
Δείτε την έρευνα:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα