MRB: Στο 31,1% ανέβηκε η ΝΔ, στη δεύτερη θέση ξανά το ΠΑΣΟΚ με 14%
Διακομματική αποδοχή της αποστολής φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, οικουμενική απαίτηση για ουδετερότητα στον πόλεμο - Απώλειες 2,6 μονάδων για Κωνσταντοπούλου, 1,2% για την Ελληνική Λύση - Πώς είδαν οι πολίτες τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου
Στις 17,1 μονάδες ανεβαίνει το προβάδισμα της ΝΔ που φτάνει στο 31,1% με αναγωγή επί του συνόλου στη μέτρηση της MRB που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Open. Η εικόνα αυτή - που εμφανίζεται σε όλες τις μετρήσεις από την έναρξη του πολέμου - εναρμονίζεται με τις απαντήσεις της κοινής γνώμης που συμφωνούν σε ποσοστό 70% με την αποστολή φρεγατών και F-16 στην Κύπρο, ζητώντας παράλληλα να μην υπάρξει εμπλοκή της χώρας στην σύρραξη στον Περσικό.
Άνοδο μεγαλύτερη της μονάδας - στο 1,3 - εμφανίζει ύστερα από μήνες και το ΠΑΣΟΚ που ξαναπερνάει και σταθεροποιείται στη δεύτερη θέση με 14,%(από 12,7%) στην εκτίμηση ψήφου, καθώς η άνοδός του συνδυάζεται με την απώλεια 2,6 μονάδων για την Πλεύση, που πέφτει από το 13,2% στο 10,6%. Μάλιστα το κόμμα Κωνσταντοπούλου πέφτει στην τέταρτη θέση αφού η Ελληνική Λύση «γράφει» μικρότερη ζημιά (-1,2%) και 11,5% στην εκτίμηση ψήφου.
Η μέτρηση της MRB δίνει μία οκτακομματική Βουλή καθώς η Φωνή Λογικής και Νίκη εξασφαλίζουν το 3%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος (αναποφάσιστοι, λευκό, άκυρο και αποχή) μειώνεται κατά 3,6 μονάδες σε σχέση με την έρευνα της εταιρείας στα τέλη Ιανουαρίου - ωστόσο παραμένει στα επίπεδα του 20%.
Κέρδη 1,4 μονάδων έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που φτάνει στο 24,6%. Κέρδη έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης 0,6 της μονάδας έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος ωστόσο παραμένει 4ος στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός με το αναιμικό 5,1%. Παρά την μεγάλη πτώση της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει 2η στην καταλληλότητα με 9,1%.
Η απόφαση Ανδρουλάκη να αποπέμψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ βρίσκει σύμφωνους έναν στους πέντε στο σύνολο ενώ πάνω από τέσσερις στους δέκα διαφωνούν. Μεταξύ των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ των ευρωεκλογών, συμφωνεί το 36,9% διαφωνεί το 31,5% ενώ ένα 31,6% απαντά ότι «δεν ξέρω, δεν απαντώ».
Ναι στις φρεγάτες και στην ουδετερότητα
Μεγάλη και διακομματική είναι η αποδοχή της απόφασης της κυβέρνησης να στείλει φρεγάτες και F-16 στην Κύπρο: το 69,8% συμφωνεί, ενώ ένα 67,7% λέει ναι για τα Patriot στην Κάρπαθο. Επίσης, το 51,6% λέει ότι τα μέτρα της κυβέρνησης να μπει πλαφόν στα κέρδη των εταιρειών σε καύσιμα και τρόφιμα είναι στη σωστή κατεύθυνση.
Σε ό,τι αφορά τη στάση που πρέπει να κρατήσει ο πρωθυπουργός, το 68,2% ζητά ουδετερότητα, το 16,4% θέλει να επικρίνει τις ενέργειες των Τραμπ - Νετανιάχου και μόλις το 10,4% να στηρίξει ΗΠΑ - Ισραήλ.
