Δρυμιώτης: Δένδιας και Πιερρακάκης οι δελφίνοι στη ΝΔ όταν αποφασίσει να φύγει ο Μητσοτάκης, πιστεύω ότι θα επικρατήσει ο υπουργός Οικονομικών

Στην επόμενη ημέρα στη Νέα Δημοκρατία «όταν αποφασίσει να φύγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης» αναφέρθηκε ο πολιτικός αναλυτής, Ανδρέας Δρυμιώτης ονοματίζοντας τον Νίκο Δένδια και τον Κυριάκο Πιερρακάκη ως τους δύο «δελφίνους».

Αφού αρχικά είπε στο ONE Channel, ότι «ο Δένδιας έχει πιο μεγάλη αποδοχή γενικότερη στο σύνολο και στους μη ψηφοφόρους της ΝΔ», ο κ. Δρυμιώτης πρόσθεσε ότι «εγώ πιστεύω ότι οι δελφίνοι είναι δύο: ο Δένδιας και ο Πιερρακάκης».

«Και κατά την άποψή μου θα επικρατήσει ο Πιερρακάκης» πρόσθεσε ο πολιτικός αναλυτής.

Ερωτηθείς, δε, για το όνομα του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο Ανδρέας Δρυμιώτης είπε «ήταν υποψήφιος, έχασε, δεν ξανακερδίζεις αν χάσεις».

