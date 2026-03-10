Γεραπετρίτης: Σε λειτουργία από την 1η Απριλίου το Global Media Center του υπουργείου Εξωτερικών

Θα συγκεντρώνει όλες τις ειδήσεις από οποιοδήποτε μέσο, από οποιονδήποτε φορέα, ώστε να γνωρίζουμε την προέλευση και την ακεραιότητα τους, είπε ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο Athens Alitheia Forum