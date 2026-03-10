Γεραπετρίτης: Σε λειτουργία από την 1η Απριλίου το Global Media Center του υπουργείου Εξωτερικών
Θα συγκεντρώνει όλες τις ειδήσεις από οποιοδήποτε μέσο, από οποιονδήποτε φορέα, ώστε να γνωρίζουμε την προέλευση και την ακεραιότητα τους, είπε ο υπουργός Εξωτερικών μιλώντας στο Athens Alitheia Forum
Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συμμετέχοντας στη συζήτηση στο Athens Alitheia Forum με θέμα «Μπορεί ένα ψεύτικο post να δημιουργήσει μία διεθνή κρίση;» ανακοίνωσε ότι την 1η Απριλίου τίθεται σε λειτουργία η "Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης" (Global Media Center) μέσω του οποίου το ΥΠΕΞ θα συλλέγει τις ειδήσεις για να κατανοεί πώς προσλαμβάνεται η εικόνα της Ελλάδας διεθνώς. Επίσης θα ελέγχει ενδεχόμενη παραπληροφόρηση ώστε να αντιμετωπιστεί και θα διευκολύνει στη διαμόρφωση στρατηγικών επικοινωνίας.
Όπως είπε, το Global Media Center, το οποίο θα έχει ως σκοπό τη συγκέντρωση όλων των ειδήσεων από οποιοδήποτε μέσο, από οποιονδήποτε φορέα, θα αφορά την Ελλάδα, και «θα προβαίνει σε μια αποκάθαρση της είδησης αυτής, έτσι ώστε να γνωρίζουμε την προέλευση και την ακεραιότητα της είδησης, να υπάρχει επεξεργασία και μια άμεση αντίδραση, μέσω της δημόσιας διπλωματίας. Είναι ένα έργο, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και σε λίγες ημέρες θα δίνει τη δυνατότητα στη χώρα να γνωρίζει, πρώτον, ποιες ειδήσεις κυκλοφορούν, δεύτερον, το επίπεδο ακεραιότητας και τρίτον, τις συνιστώμενες δράσεις για την αντίδραση απέναντι σε αυτό».
Ο υπουργός Εξωτερικών ανέφερε χαρακτηριστικά για το συγκεκριμένο θέμα: «Τι μπορούμε να κάνουμε για την παραπληροφόρηση; Να αντιτάξουμε την αλήθεια και να καλλιεργήσουμε την αξία της αλήθειας. Η αλήθεια είναι συνθήκη για την πραγματική συμβίωση μεταξύ των ανθρώπων. Η σύγχρονη χειραγώγηση έχει στόχο να υποταχθεί η εικόνα στο συναίσθημα. Η επιβεβαίωση της όποιας πληροφορίας να γίνει δεύτερη φύση».
Τόνισε ότι «δημοκρατία χωρίς ελευθερία και ακεραιότητα πληροφορίας δεν νοείται. Είναι προϋπόθεση. Διότι η παραπληροφόρηση -η συνειδητή παραπληροφόρηση- αποτελεί τη σύγχρονη μορφή ολοκληρωτισμού».
Επισήμανε πως «δυστυχώς, οι ψευδείς ειδήσεις ερείδονται πάνω σε ένα πολύ θεμιτό μέσο, το οποίο είναι η ανάπτυξη της τεχνολογίας» και προσέθεσε:
«Όπως όλες οι μεγάλες ανακαλύψεις, οι μεγάλες διαδρομές, η πρόοδος, η οποία συντελείται στον κόσμο, δεν έρχεται χωρίς τίμημα. Η υψηλή τεχνολογία έρχεται, επίσης, με ένα μεγάλο τίμημα, το οποίο συνδέεται με το γεγονός της παραπληροφόρησης, η οποία δυστυχώς στις μέρες μας λαμβάνει ένα χαρακτήρα εξαιρετικά επιθετικό. Η συντριπτική πλειονότητα πλέον των ανθρώπων, των πολιτών, ενημερώνονται μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αποτέλεσμα η πληροφορία να είναι ατεκμηρίωτη, αδιασταύρωτη. Περαιτέρω, ισχύει το γεγονός ότι πλέον θυσιάζεται η ακρίβεια και η ακεραιότητα της είδησης στον βωμό της ταχύτητας. Η ταχύτητα, η οποία έχει καταστεί νομίζω ενδημικό χαρακτηριστικό πια, και είναι εκείνο, το οποίο μας κατατρέχει όλους».
Ανέφερε ως παράδειγμα μια προσωπική εμπειρία όπου μία ανάρτηση σε πλατφόρμα που έδειχνε μια κάμερα ακολουθεί την πορεία μιας βόμβας η οποία πέφτει πάνω σε ένα ιαπωνικό πολεμικό πλοίο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά όπως είπε ήταν πάρα πολύ προφανές ότι ήταν ψευδής η απεικόνιση, διότι ήταν έγχρωμη, υψηλής ευκρίνειας… «Πέντε εκατομμύρια μοναδικές θεάσεις μέσα σε λίγες ώρες. Πέντε εκατομμύρια θεάσεις, οι οποίες, στη συντριπτική τους, νομίζω, πλειονότητα, πίστεψαν ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει. Και στη συνέχεια είδα κάτι ακόμη χειρότερο. Είδα φωτογραφίες από βομβαρδισμούς στην Ουκρανία, οι οποίες είχαν μεταφερθεί στη Μέση Ανατολή σήμερα. Και βεβαίως, τα σχόλια ήταν ότι πρόκειται για βομβαρδισμούς στις χώρες του Κόλπου, στο Ιράν, στον Λίβανο, στο Ισραήλ. Και ήταν απολύτως πιστευτό. Ψάχνοντας, είδα ότι ο χρόνος για να μπορέσεις να δημιουργήσεις μια τέτοια ψευδή αποτύπωση, για έναν ειδικό, είναι 15 με 30 δευτερόλεπτα. Άρα καταλαβαίνουμε όλοι πόσο χαμηλό είναι το κόστος και ο χρόνος για την παραγωγή, αλλά πόσο υψηλό είναι το τίμημα για τη δημοκρατία και την ειρήνη» σημείωσε.
Εκτίμησε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, ο σκοπός είναι να δημιουργήσει μία κρίση, και παρέπεμψε στη "διεθνή αρένα" όπου -όπως είπε- «αυτού του τύπου η ψευδής μεταφορά πληροφορίας γίνεται συνειδητά, όχι απλά με σκοπό να παραπληροφορήσει πολίτες, αλλά είτε να αλλοιώσει τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας, είτε να δημιουργήσει μια διεθνή κρίση».
«Φανταστείτε, τον τελευταίο μόνο χρόνο είχαμε πολλαπλές περιπτώσεις εκλογικών διαδικασιών με δεκάδες χιλιάδες bots και ψευδείς πληροφορίες, οι οποίες απεδείχθη ότι είχαν συγκεκριμένο αποστολέα και ήταν προσπάθεια διείσδυσης στη δημοκρατική επιλογή των πολιτών» είπε. Υπογράμμισε ότι κάθε μέρα ο ίδιος αντιμετωπίζει ψεύτικες ειδήσεις που αφορούν τη χώρα μας, σημειώνοντας ότι διαχωρίζει την κριτική, η οποία μπορεί και πρέπει να γίνεται, αλλά -τόνισε- είναι άλλο το ζήτημα της αλήθειας, των πραγματικών περιστατικών.
«Τα πραγματικά περιστατικά, επειδή ακριβώς έχουν μια διάσταση, η οποία είναι οντολογική, δεν μπορεί να διαστρεβλώνονται. Μπορείς να κάνεις όση κριτική θέλεις. Τα πραγματικά περιστατικά, όμως, θα πρέπει να τα δεχόμαστε όλοι. Δυστυχώς, αυτού του τύπου η ώσμωση μεταξύ πραγματικού και κριτικής είναι που μας δημιουργεί το πρόβλημα. […] και δεν μιλώ μόνο για τη δημόσια εικόνα- μιλώ και για τη διείσδυση, η οποία μπορεί να γίνεται από ξένες χώρες για την άσκηση επιρροής και, υπό μία έννοια, να εμφανίζεται με μανδύα δημοκρατικό, δηλαδή, να μπορεί να επηρεάσει τη συνείδηση των πολιτών, έτσι ώστε στην πραγματικότητα να διεισδύσει στο συλλογικό υποσυνείδητο. Και επειδή αυτή τη στιγμή βιώνουμε τεκτονικές αναταράξεις, τεκτονικές αλλαγές στη διεθνή αρχιτεκτονική, και ειδικώς της ασφαλείας, εκείνο που θα ήθελα να αναδείξουμε είναι ότι θα πρέπει όλοι να είμαστε σε εγρήγορση. Πρέπει ουσιαστικά η επιβεβαίωση της όποιας πληροφορίας να γίνει η δεύτερη φύση μας σε όσους ασχολούμαστε με τα δημόσια πράγματα» είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
Κλείνοντας αναφέρθηκε στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή και είπε ότι οι συνέπειες του πολέμου είναι πλέον ορατές σε όλο τον κόσμο και θα έχουν πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και για την οικονομία και για την τυχόν μετανάστευση και για τα γεωπολιτικά. Εκτίμησε τέλος, ότι ίσως βρισκόμαστε σε μια φάση σχετικής αποκλιμάκωσης γιατί υπάρχει όλο και περισσότερο μια γενική κατανόηση ότι ο πόλεμος αυτός δεν θα έχει νικητές.
