Μαρινάκης: Η κυβέρνηση είναι εδώ, δεν αφήνει τους πολίτες απροστάτευτους σε φαινόμενα αύξησης τιμών

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι εφόσον απαιτηθεί, η κυβέρνηση θα απαντήσει με μέτρα, πάντα μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων – Τι είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών

Μέση Ανατολή εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Παύλος Μαρινάκης.



«Η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι γνωρίζει από διαχείριση κρίσεων. Δεν μπορείς να γνωρίζεις από την αρχή τη διάρκεια και την έκτασή της. Έχουμε αποδείξει σε περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων ότι δεν αφήνουμε την κοινωνία αβοήθητη» ανέφερε κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, διευκρινίζοντας ότι οι όποιες κινήσεις θα γίνουν εντός δημοσιονομικού πλαισίου.



πρωθυπουργός βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους αρμόδιους υπουργούς, υπάρχει σχέδιο, όταν κριθεί ότι είναι τελικό, και υπάρχει ανάγκη για ανακοινώσεις, θα γίνουν σε εύλογο χρονικό διάστημα» είπε ο κ. Μαρινάκης, λέγοντας ότι καλό είναι να μην δημιουργείται πανικός και αβεβαιότητα, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν τις τιμές στην ενέργεια. «Είμαστε εδώ, δεν αφήνουμε τους πολίτες απροστάτευτους όταν παρατηρούνται φαινόμενα έκτακτων αυξήσεων», πρόσθεσε.



Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα,









Μετά τη συνάντηση θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον Τύπο.



Μέσα σε πέντε ημέρες επαναπατρίστηκαν, συνολικά, 1.039 συμπολίτες μας, από το Κατάρ, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Ισραήλ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και από τα Παλαιστινιακά εδάφη. Για τον σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκαν μισθωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών αεροσκάφη, χερσαία μέσα και στρατιωτικά αεροπλάνα.



Πρόκειται για μια εξαιρετικά σύνθετη άσκηση, καθώς κάθε επιχείρηση έχει μεγάλες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες, κυρίως λόγω των εκτενών περιορισμών πτήσεων, των διαρκών συναγερμών στις εμπόλεμες περιοχές και του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων χωρών.



Για τους επαναπατρισμούς η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών συνεργάζεται με τις επιτόπιες πρεσβείες και τα προξενεία μας.



Παραμένουμε σε πλήρη ετοιμότητα για την παροχή κάθε δυνατής συνδρομής σε Έλληνες πολίτες που έχουν επηρεαστεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή.



Η Ελλάδα παρέχει μέσα και προσωπικό για την προστασία της Βουλγαρίας, κατόπιν σχετικού αιτήματος της γείτονος χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.



Από την πρωτοβουλία αυτή δεν επηρεάζεται κατ’ ελάχιστον η δυνατότητα αντιβαλλιστικής προστασίας της ελληνικής επικράτειας.



Ειδικότερα, μετά από απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μεταφέρθηκε, σε κατάλληλη περιοχή, εντός του βόρειου τμήματος της ελληνικής επικράτειας, πυροβολαρχία PATRIOT, για την αντιβαλλιστική κάλυψη μεγάλου τμήματος της επικράτειας της Βουλγαρίας.



Επιπρόσθετα, ένα ζεύγος F-16 μεταστάθμευσε σε αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας, με αποκλειστική αποστολή την παροχή επιπλέον κάλυψης στη Βουλγαρία.



Για τον αποτελεσματικό συντονισμό 2 Ανώτεροι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας μεταβαίνουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων των βουλγαρικών Ενόπλων Δυνάμεων, στη Σόφια.



Το 2025 η Ελλάδα πέτυχε υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, ύψους 2,1%, αύξησε σημαντικά τις επενδύσεις και ενίσχυσε τις εξαγωγές. Και αυτά συνέβησαν παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και τις αναταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο που προκάλεσε η δασμολογική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.



Μάλιστα το τελευταίο τρίμηνο του 2025, το ΑΕΠ μεγεθύνθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός, που αντικατοπτρίζει την ιδιαίτερα θετική δυναμική της ελληνικής παραγωγής.



Την ίδια ώρα, σύμφωνα με τη Eurostat, το τέταρτο τρίμηνο η Ευρωζώνη και η ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν αύξηση στο ΑΕΠ τους κατά 1,2% και 1,4% αντίστοιχα, ρυθμός αισθητά χαμηλότερος σε σχέση με αυτόν της Ελλάδας.



Με βάση την πρώτη εκτίμηση της ΕΛΣΤΑΤ, οι επενδύσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 9% περίπου το 2025, υπερβαίνοντας τα 37 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό σημαίνει, πως μετά την πανδημία η Ελλάδα καλύπτει, σταθερά, το μεγάλο επενδυτικό κενό που δημιουργήθηκε κατά τη δεκαετή κρίση.



Παράλληλα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 1,7%, παρά το αβέβαιο περιβάλλον, ενώ, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1,3%, με αποτέλεσμα την ουσιαστική βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.



Ακόμη, οι δείκτες της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν πως το 2025 τα ελληνικά νοικοκυριά αύξησαν τις πραγματικές δαπάνες τους κατά 2%, ένδειξη ότι το διαθέσιμο εισόδημα συνεχίζει να κινείται ανοδικά.



Μάλιστα το συμπέρασμα αυτό ενισχύεται από το γεγονός, ότι το 2025 οι αμοιβές των μισθωτών αυξήθηκαν περισσότερο από την κερδοφορία των επιχειρήσεων, δηλαδή η ανάπτυξη διαχύθηκε πρωτίστως στους εργαζόμενους και δευτερευόντως στους κεφαλαιούχους.



Ειδικότερα, η αμοιβή της εξαρτημένης εργασίας σε τρέχουσες τιμές υπολογίζεται πως αυξήθηκε κατά 6,6% συγκριτικά με το 2024, ενώ το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα τονώθηκε κατά 2,6%.



Συνεχίστηκαν, με υψηλούς ρυθμούς και τον Φεβρουάριο του 2026 οι ρυθμίσεις οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, με 2.055 υποθέσεις να ολοκληρώνονται εντός του μήνα.



Οι 605 από αυτές πραγματοποιήθηκαν με τα διευρυμένα κριτήρια ευαλωτότητας ως προς την υποχρεωτική πρόταση ρύθμισης εκ μέρους των πιστωτών. Μέσα από νομοθετικές βελτιώσεις όπως αυτή διευρύνθηκε, ουσιαστικά, η περίμετρος προστασίας των οφειλετών και διευκολύνθηκαν, έτσι, ακόμα περισσότεροι πολίτες για να ρυθμίσουν τα χρέη τους.



Σε υψηλό ρυθμό κινήθηκαν και οι εκκινήσεις νέων αιτήσεων τον Φεβρουάριο, φτάνοντας τις 6.380.



Από την έναρξη λειτουργίας του Μηχανισμού μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί 55.343 ρυθμίσεις, οι οποίες αντιστοιχούν σε αρχικές οφειλές, ύψους 17,07 δισ. ευρώ.



Υπεγράφη συμφωνία τεχνικής υποστήριξης της Ελλάδας σε θέματα αεροναυτιλίας ανάμεσα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (Eurocontrol).



H Συμφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον μετασχηματισμό και τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού συστήματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας και Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας.



«Αυτή η συνεργασία αναμένεται να συμβάλλει, καθοριστικά, στην επιτυχή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, στην ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και της ανθεκτικότητας των εθνικών υποδομών αεροναυτιλίας και, κατ’ επέκταση, στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και αξιοπιστίας του ευρωπαϊκού δικτύου αεροναυτιλίας» σημείωσε ο αρμόδιος Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.





Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.

09.03.2026, 12:34