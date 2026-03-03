«Ώρα ΠΑΣΟΚ»: Το σχόλιο Μητσοτάκη για τη μικρή καθυστέρηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο ραντεβού
«Ώρα ΠΑΣΟΚ»: Το σχόλιο Μητσοτάκη για τη μικρή καθυστέρηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο ραντεβού
Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι κάνει πλάκα και ότι τα 5 λεπτά είναι απολύτως αποδεκτά
Την παρουσία δημοσιογράφων και φωτογράφων στο γραφείο του στη Βουλή αλλά και την ολιγόλεπτη καθυστέρηση του Νίκου Ανδρουλάκη στο καθορισμένο για τις 12 το μεσημέρι ραντεβού, σχολίασε αστειευόμενος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέχρι να φτάσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για τη συνάντηση που είχε ζητήσει προκειμένου να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ενεργοποίηση του κοινού αμυντικού δόγματος Ελλάδας-Κύπρου με την αποστολή δύο φρεγατών και τεσσάρων F-16 Viper .
«Ευτυχώς έχουμε μεγάλο γραφείο» σχολίασε αρχικά ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο αυξημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το σημερινό τετ α τετ στη Βουλή.
Στη συνέχεια, δε, και με αφορμή την ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην προσέλευση του κ. Ανδρουλάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε «ώρα ΠΑΣΟΚ» για να συμπληρώσει, ωστόσο, «όχι, εντάξει.. Τα πέντε λεπτά είναι απολύτως αποδεκτά». Τελικά ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στις 12.04 και η συνάντηση ξεκίνησε.
Δείτε φωτογραφίες
«Ευτυχώς έχουμε μεγάλο γραφείο» σχολίασε αρχικά ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο αυξημένο δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για το σημερινό τετ α τετ στη Βουλή.
Στη συνέχεια, δε, και με αφορμή την ολιγόλεπτη καθυστέρηση στην προσέλευση του κ. Ανδρουλάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε «ώρα ΠΑΣΟΚ» για να συμπληρώσει, ωστόσο, «όχι, εντάξει.. Τα πέντε λεπτά είναι απολύτως αποδεκτά». Τελικά ο κ. Ανδρουλάκης έφτασε στις 12.04 και η συνάντηση ξεκίνησε.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα