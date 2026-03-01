Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο της Τεχεράνης, με διαβεβαίωσε ο Στάρμερ
Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο της Τεχεράνης, με διαβεβαίωσε ο Στάρμερ
Η ανάρτηση του προέδρου της Κύπρου μετά την επικοινωνία του με τον Βρετανό πρωθυπουργό
Επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ είχε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης λίγο αφότου η Λευκωσία διέψευσε τον Βρετανό υπουργό Αμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος είχε δηλώσει ότι δύο πύραυλοι εκτοξεύτηκαν με στόχο την Κύπρο.
Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης με ανάρτηση του στο Χ ανέφερε πως είχε επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο των ιρανικών επιθέσεων.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη:
Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τηλεφώνησε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή. Επιβεβαίωσε σαφώς και κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο. Διατηρούμε άμεση επικοινωνία. Όλες οι αρμόδιες αρχές είναι πλήρως αφοσιωμένες και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.
Νωρίτερα, ο Κύπριος Κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, με δήλωση του ανέφερε πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη για ιρανικούς πυραύλους που είχαν κατεύθυνση την Κύπρο.
Εξάλλου πηγές στη Λευκωσία ανέφεραν στο protothema.gr ότι τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς δεν εντόπισαν κανέναν κίνδυνο ενώ άγνοια για εκτόξευση πυραύλων προς την Κύπρο εκφράζουν και πηγές των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.
Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.
Όπως δήλωσε, οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι «πιθανότατα δεν στόχευαν τις δικές μας βάσεις», ωστόσο το γεγονός – όπως τόνισε – «δείχνει πόσο αδιάκριτα είναι τα ιρανικά αντίποινα».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί που σταθμεύουν στο Μπαχρέιν βρέθηκαν σε μικρή απόσταση από άλλα ιρανικά πλήγματα. «Ορισμένοι από αυτούς βρίσκονταν λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα σημεία όπου έπεσαν οι πύραυλοι», σημείωσε.
Ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης με ανάρτηση του στο Χ ανέφερε πως είχε επικοινωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος ξεκαθάρισε πως η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο των ιρανικών επιθέσεων.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Νίκου Χριστοδουλίδη:
Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ τηλεφώνησε σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή. Επιβεβαίωσε σαφώς και κατηγορηματικά ότι η Κύπρος δεν αποτελεί στόχο. Διατηρούμε άμεση επικοινωνία. Όλες οι αρμόδιες αρχές είναι πλήρως αφοσιωμένες και παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.
Prime Minister @Keir_Starmer called regarding the ongoing regional developments. He confirmed clearly and unequivocally that Cyprus was not a target. We are maintaining direct communication. All relevant authorities are fully engaged and monitoring developments closely.— NikosChristodoulides (@Christodulides) March 1, 2026
Εξάλλου πηγές στη Λευκωσία ανέφεραν στο protothema.gr ότι τα συστήματα αεράμυνας της Κυπριακής Εθνικής Φρουράς δεν εντόπισαν κανέναν κίνδυνο ενώ άγνοια για εκτόξευση πυραύλων προς την Κύπρο εκφράζουν και πηγές των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων.
Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας δήλωσε ότι δύο πύραυλοι από το Ιράν εκτοξεύθηκαν προς την Κύπρο, όπου βρίσκονται βρετανικές στρατιωτικές βάσεις.
Όπως δήλωσε, οι βρετανικές αρχές εκτιμούν ότι «πιθανότατα δεν στόχευαν τις δικές μας βάσεις», ωστόσο το γεγονός – όπως τόνισε – «δείχνει πόσο αδιάκριτα είναι τα ιρανικά αντίποινα».
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι περίπου 300 Βρετανοί στρατιωτικοί που σταθμεύουν στο Μπαχρέιν βρέθηκαν σε μικρή απόσταση από άλλα ιρανικά πλήγματα. «Ορισμένοι από αυτούς βρίσκονταν λίγες εκατοντάδες μέτρα από τα σημεία όπου έπεσαν οι πύραυλοι», σημείωσε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα