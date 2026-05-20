Το ΠΑΣΟΚ με το βλέμμα στον Τσίπρα και στις ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά: Νέα επιχείρηση διεύρυνσης και κόντρα στη βουλή για την εξεταστική
Κεντρική θέση στο πλάνο των ανακατατάξεων στο χώρο της κεντροαριστεράς επιχειρεί να διατηρήσει το ΠΑΣΟΚ μετά και την ανακοίνωση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα την προσεχή Τρίτη 26 Μαΐου.
Η «γραμμή» καταρχάς που προωθεί η Χαριλάου Τρικούπη προς τα στελέχη είναι περιορισμός των αναφορών ή των σχολίων σχετικά με τα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού και έμφαση στα ζητήματα της κοινωνικής ατζέντας που απασχολούν τους πολίτες. Έμφαση δίνουν και στην επιχείρηση διεύρυνσης, με την ανακοίνωση, ενδεχομένως και αύριο, νέων προσώπων από όμορους χώρους που αποφασίζουν να δώσουν την προεκλογική μάχη με «σημαία» το ΠΑΣΟΚ. Πρόκειται για στελέχη από διάφορες περιφέρειες, με τα οποία έκαναν επαφές όλο το τελευταίο διάστημα ο Κώστας Σκανδαλίδης και τα μέλη της Επιτροπής Συμπαράταξης και Διεύρυνσης.
Στη βουλή εν τω μεταξύ το ΠΑΣΟΚ δίνει βάρος στην ανάδειξη των θεμάτων, όπως της πρότασης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές. Οι αρμόδιοι του ΠΑΣΟΚ στη σημερινή διάσκεψη των προέδρων θα επιμείνουν στην πρόταση υπενθυμίζοντας ότι η προηγούμενη Εξεταστική για τις υποκλοπές, συστάθηκε με 120 ψήφους και δεν τέθηκε θέμα απόλυτης πλειοψηφίας καθώς δεν χαρακτηρίστηκε ζήτημα που αφορά την εθνική ασφάλεια. Εάν η κυβερνητική παράταξη προσέλθει με την «γραμμή» ότι απαιτούνται 151 ψήφοι για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, το ΠΑΣΟΚ θα αντιδράσει έντονα, κάτι που θα φανεί και στη συζήτηση της Ολομέλειας, ενδεχομένως την Παρασκευή.
Για τη δε, άρνηση του κ. Τζαβέλα, να παρευρεθεί στη Βουλή για την υπόθεση των υποκλοπών ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε χθες: «Το ότι δεν πηγαίνει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο κ. Τζαβέλας και επικαλείται λόγους διάκρισης των εξουσιών είναι προβληματικό. Θα έπρεπε να πάει εκεί και να δώσει απαντήσεις για την κρίση την οποία ο ίδιος εξήγαγε. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξουν εξηγήσεις, να υπάρξει διαφάνεια και να μην υπάρχουν σκιές». Ερωτηθείς αν το ΠΑΣΟΚ εξετάζει την πρόταση δυσπιστίας στην περίπτωση άρνησης της κυβέρνησης για σύσταση προανακριτικής για τους Λιβανό-Αραμπατζή και τη μη σύσταση εξεταστικής για το ζήτημα των υποκλοπών, τόνισε στα Παραπολιτικά, ο κ. Τσουκαλάς: «Αυτά είναι σενάρια υποθετικά, περιμένουμε την κυβέρνηση να απαντήσει. Έχουμε πει ότι κάθε εργαλείο το οποίο μας δίνει το σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής θα ασκηθεί την ώρα που πρέπει και δεν έχουμε ταμπού σε αυτά τα ζητήματα».
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ για το κόμμα Τσίπρα εκφράζει την άποψη ότι: «Οι δημοκρατικοί πολίτες αντιλαμβάνονται ότι το σενάριο ίδρυσης του κόμματος του κ. Τσίπρα αυτή τη στιγμή φαίνεται απλά να διευκολύνει τη ΝΔ. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλη πίστη στο πολιτικό μας σχέδιο και είμαστε σίγουροι ότι θα είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι όχι μόνο θα είμαστε στη δεύτερη θέση, αλλά θα είμαστε στο τέλος και πρώτη δύναμη και θα κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή». Για το αν το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού έχει …άρωμα Ρωσίας ο κ. Τσουκαλάς επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι: «Θα αξιολογηθούν αυτά. Ένα κόμμα αν αποδειχτεί, οποιοδήποτε κόμμα, ότι έχει ένα πρόσημο τέτοιου είδους, νομίζω ότι δεν θα έχει μεγάλη δυνατότητα διείσδυσης σε ευρύτερα ακροατήρια. Ο πολιτικός μας αντίπαλος είναι η ΝΔ και πριν τις εκλογές και μετά τις εκλογές και οποτεδήποτε. Δεν έχουμε καμία σχέση, μας χωρίζει αξιακή και πολιτική άβυσσος».
