Συγκαλείται το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη στην Κύπρο
Έκτακτη συνεδρίασή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης συγκάλεσε σήμερα στις 17:00 συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, στο πλαίσιο της συνεχούς, στενής αξιολόγησης των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή και του συντονισμού των αρμόδιων υπηρεσιών.
