Η ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας - ΗΠΑ στο επίκεντρο της συνάντησης Δένδια με αντιπροσωπεία του αμερικανικού κογκρέσου

Νίκος Δένδιας Κογκρέσο

Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, Παρασκευή (20/2) συνάντηση με αντιπροσωπεία του κογκρέσου των ΗΠΑ.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι η αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Τζέρι Μοράν και μέλη την Κίρστεν Γκίλιμπραντ, τον Τζον Μπαράσο, τον Τζον Μπούζμαν, την Ντεμπ Φίσερ και τον Γκάρι Πίτερς συναντήθηκε μαζί του «στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Αθήνα».

«Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ» συμπληρώνει ο κ. Δένδιας.

«Συζητήσαμε για την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας - Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και τη σημασία της για την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή» υπογραμμίζει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

